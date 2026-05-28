ADA kritik destek bölgesinde, 0.2545 hedefi öne çıkıyor

Kripto para piyasasında son dönemin dikkat çeken aktörlerinden Cardano’da (ADA), fiyat 0,24 dolar civarına demir attı. Brave New Coin verilerine göre ADA’nın toplam piyasa değeri 8,89 milyar dolara yakın; son 24 saatteki işlem hacmi ise yaklaşık 329 milyon dolar seviyesinde. Yaklaşık 37 milyar adetlik arz, ADA’nın hâlâ en büyük dijital varlıklardan biri olarak konumunu koruduğunu gösteriyor. Fakat fiyatın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,09 dolardan %92 oranında düşmesi, hâlâ uzun vadeli yatırımcılar için soru işaretleri yaratıyor.

Fiyat Dinamiği ve Kısa Vadeli Direnç

Teknik göstergelerde kısa vadeli tablo öne çıkıyor. Kısa süreli ADA grafiği üzerine değerlendirme yapan analistlerin ortak görüşüne göre, 0,2371–0,2365 dolar aralığındaki destek altında kalındığı sürece, kısa vadede gözler 0,2545 dolar seviyesine çevrildi. Özellikle gün içi alım-satım yapan yatırımcılar için bu band kritik önem taşırken, mevcut pozisyonlar korunursa yukarı yönlü hareketin güçlenme ihtimali dikkate değer ölçüde artıyor.

Kısa vadeli analistler, “ADA’da 0,2545 dolar direncine doğru bir hareket, ana trendin dönmesinden ziyade kısa vadeli trende işaret edebilir,” değerlendirmesini yaptı.

Uzun Vadede Üçlü Dip ve Potansiyel

Analist Crypto With Gopal’ın haftalık ADA grafiğine göre, fiyatın 0,22–0,25 dolar geniş orta vadeli destek bölgesinde “üçlü dip” yapısı oluşturduğu görülüyor. 2023 ve 2024 yıllarındaki iki önceki dipten sonra, yine benzer seviyelerden bir taban oluşması Cardano’daki satış baskısının zayıfladığını gösterdi. Satıcılar bu seviyelerin altına sarkmayı başaramadıkça, yukarıda ise 0,40 dolar civarındaki düşen trend çizgisi bir sonraki hedef olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Üçlü dip, bir varlık fiyatının benzer destek bölgesinde üç kez dibe vurduğu ve dördüncü testte yukarı yönlü bir dönüş olasılığının arttığı grafik formasyonudur. Genellikle orta ve uzun vadeli toparlanmanın ilk sinyali olarak görülür.

Bu noktaların üzerinde kalındığında, önce 0,60–0,70 dolar; ardından haftalık görünümde 1,20–1,30 dolar seviyeleri takip edilmesi beklenen direnç bölgeleri olarak sıralanıyor.

Bölge Destek Direnç Kısa Vadeli 0,2370 $ 0,2545 $ Orta Vadeli 0,22–0,25 $ 0,40 $ Uzun Vadeli — 0,60–0,70 ve 1,20–1,30 $

Cardano’da Ekosistem Hareketliliği: Yönetişim ve Hazine

Fiyat hareketliliğine ek olarak, Cardano ekosisteminde yönetişim tarafında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Blok zincir üzerindeki fonların verimli kullanımı amacıyla, Strike Finance adlı platform Cardano hazinesinden 75 milyon ADA çekilmesi yönünde bir teklif sundu. Bu durum, uzun süredir yenilik yapmadığı eleştirilerine maruz kalan Cardano topluluğunda, ekosistemin temel yönetim modeline dair yeni tartışmalar yarattı.

Cardano’daki bu yeni teklifin, zincir üzerindeki ekonomik faaliyet ve uzun vadeli inanç ortamına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Büyük Cüzdanlarda Rekor ADA

On-chain analiz platformu Santiment’in verilerine göre, en az 1 milyon ADA bulunduran cüzdanlarda toplam bakiyeler 25,11 milyar adet ile 2017’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu cüzdanlar, toplam arzın %67,49’unu elinde tutmaya başladı. Son iki yılın en yüksek yoğunlaşması olarak kaydedilen bu veri, büyük yatırımcıların fiyat diplerinde ADA biriktirmeye devam ettiğine işaret etti.

Gözler 0,55 Dolara Doğru Harekette

Val Me tarafından paylaşılan haftalık grafik ise daha temkinli bir tabloya işaret ediyor. ADA, mevcut seviyelerde ya hızlı bir tepkiyle yukarı dönebilir ya da önce 0,225 dolar diplerini test ettikten sonra yükselişe geçebilir. Her iki senaryoda da, destek davranışı iyileşirse 0,55 dolar bölgesi gündeme gelebilir. Bu seviye, ada fiyatında yeniden toparlanma veya trend dönüşü açısından belirleyici eşik olarak öne çıkıyor.

Grafiğin yansıttığı en önemli nokta, “Cardano fiyatının tepki beklenen bir bölgede sıkıştığı ve piyasa dinamiklerinin yeni bir kırılma olup olmayacağına odaklandığı” oldu.

Özet Tablo: ADA’da Güncel Veriler

Fiyat Piyasa Değeri Hacim (24s) Arz Tüm Zamanların Zirvesi Mevcut Düşüş Oranı 0,24 $ 8,89 milyar $ 329 milyon $ 37 milyar ADA+ 3,09 $ %92