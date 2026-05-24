Cardano’nun 11.000 DAO ile yönetim krizine araştırma hamlesi

Kripto para sektöründe öne çıkan projelerden Cardano, kurucusu Charles Hoskinson’ın açıkladığı yeni geniş çaplı bir araştırma kararıyla gündemde. Hoskinson, projenin Anayasasında 2027’ye kadar acil ve kapsamlı bir yeniden yapılanma için 11.000 üçüncü parti DAO’nun detaylı şekilde inceleneceğini duyurdu. Geliştiricilerden gelen radikal talepler karşısında alınan bu adım, Cardano topluluğunda devam eden derin fikir ayrılıklarının son dönemde iyice belirginleşmesiyle ilişkili.

Köklü bilimsel geçmiş ve yeni nesil finansal ürünler arasında çatışma

Son dönemde Cardano ekibi içinde, projenin yol haritası konusunda yaşanan ayrışma dikkatleri çekiyor. Geliştiriciler, bugüne dek ağırlıklı olarak temel bilimsel araştırmalara ayrılan bütçenin, artık pratik DeFi ürünlerine aktarılmasını talep ediyor. Bu yaklaşım, Cardano’nun akademik kimliğinden ödün verip vermemesi gerektiği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Projenin kurucusu Hoskinson ise, temelden bilimsel yaklaşımın terk edilmesi halinde ağın itibarı ve rekabetçi avantajının kaybolacağını belirtti. Ona göre, Cardano’nun EUTXO mimarisi standart çözümlerin kolayca uygulanmasını güçleştiriyor. Ayrıca temel araştırmaya ayrılan kaynakların kesilmesi, projeye nitelikli bilim insanı katkısını önemli ölçüde azaltabilir.

Mini sözlük: EUTXO — “Extended Unspent Transaction Output” ifadesinin kısaltmasıdır. Cardano ağı, Bitcoin’in temelinde kullanılan UTXO modelinin gelişmiş bir versiyonunu uygulayarak işlemlerin daha güvenli ve esnek şekilde işlenmesini sağlar; bu mimari akıllı sözleşmeler ile daha karmaşık işlemler yürütmeye olanak verir.

Veriler ekonomik durgunluğu yansıtıyor

Cardano’nun ekonomik performansı ise son dönemde yaşanan tartışmaları gölgede bırakmıyor. 2026 Mayıs sonunda ağın piyasa değeri 9,08 milyar dolar seviyesindeyken, DeFi ekosisteminde kilitlenen toplam değer 129,01 milyon dolar olarak raporlandı. DefiLlama verilerine göre, Cardano zincirinde günlük gelir ise yalnızca 517 dolara ulaşabildi. Bu tablo, ağda pratik ürünlerin yaygınlaşmamasıyla ekonomik büyümenin de sınırlı kaldığını gösteriyor.

Ana Metrik Cardano Piyasa Değeri (USD) 9,08 milyar DeFi TVL (USD) 129,01 milyon Günlük Gelir (USD) 517

Yönetim oylaması ve yeni hedefler

Tartışmalar büyürken, Cardano hazinesinden 33 milyon ADA’nın yeni projeler için ayrılması gündeme geldi. 8 Haziran’a kadar devam edecek olan oylamada, düşük gelirlerden memnun olmayan doğrulayıcılar yönetimden hızlı sonuçlar talep ediyor. Vadeler yaklaşırken, Hoskinson’ın başlattığı 11.000 DAO’yu kapsayan kapsamlı araştırma süreci; bir yandan isyan bayrağını çeken geliştiricileri yatıştırmayı, bir yandan da Cardano’nun bilimsel temelini korumayı hedefliyor.

Cardano’nun geleceği için yol ayırımı

Projenin önündeki en acil sorun, mevcut değerini nasıl koruyacağı ve ekosistemi nasıl büyüteceğiyle ilgili. Hoskinson’ın öne sürdüğü yeni yönetim modeli ise yalnızca kısa vadeli bir çözüm sunmakla kalmayıp, Bitcoin DeFi entegrasyonu gibi potansiyel yeni alanlarla ağın ekonomik etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Ancak bu dönüşümün getireceği sonuçlar ve Cardano’nun hangi değerler üzerinde şekilleneceği, önümüzdeki dönemin en belirleyici tartışma başlıklarından biri olacak gibi görünüyor.

“Ekosistemin geleceği için, temelden bilimsel yaklaşımımızı terk edersek Cardano’nun esas rekabet avantajını da kaybederiz. Uzman araştırmacıları çekmek için bu yapıyı korumamız kritik,” değerlendirmesiyle Charles Hoskinson, yapılan değişikliklerin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.