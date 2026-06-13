Cardano topluluğunun ana iletişimi X’ten Discord’a taşınacak

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, Wyoming’den yaptığı sürpriz canlı AMA yayınında topluluk iletişiminin ağırlıklı olarak X platformundan Discord’a kaydırılmasının planlandığını açıkladı. Hoskinson, aynı yayında Midnight, RealFi, yönetişim, ajan tabanlı ürünler ve daha önce SpaceX ile değerlendirilen bir pazarlama fikrine ilişkin güncellemeler de paylaştı. Cardano, akıllı sözleşme ve merkeziyetsiz uygulama altyapısı sunan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

X yerine daha kontrollü bir topluluk alanı

Hoskinson, X üzerindeki tartışmaların tekrarlanan suçlamalar, sert üslup ve düşük nitelikli polemikler nedeniyle verimli olmaktan uzaklaştığını söyledi. Bu nedenle ana topluluk diyaloğunun daha sıkı biçimde yönetilen bir Discord ortamına taşınmasının bir sonraki adım olduğunu belirtti.

Hoskinson, kamuya açık tartışmalara odaklanmayı sürdürmek yerine, Cardano topluluğunun ana iletişimini daha iyi yönetilen bir Discord yapısına taşımak istediklerini anlattı.

Bu yaklaşımda Midnight Discord sunucusundaki büyüme örnek gösterildi. Hoskinson’ın aktardığına göre son altı ayda kullanıcı sayısı yaklaşık 11 binden 49 bine çıktı. Bu artış, ürün güncellemeleri, sorular ve topluluk etkileşimi için daha düzenli bir alanın işe yarayabileceğine işaret etti.

Mini sözlük: AMA, İngilizce “Ask Me Anything” ifadesinin kısaltmasıdır ve topluluk üyelerinin doğrudan soru sorabildiği canlı soru cevap yayınlarını anlatır. Discord ise toplulukların kanallar halinde organize edildiği, moderasyon araçları güçlü bir iletişim platformudur.

Hoskinson, Colorado’ya döndükten sonra bir çalışma grubunun oluşturulacağını, topluluk üyeleri ve ekosistem katılımcılarının yeni Discord yapısının tasarımına katkı vereceğini söyledi. İlk planlama sürecinde Hosky ile bağlantılı bazı isimlerle de görüşüldüğünü aktardı.

Ürün tarafında Midnight, RealFi ve Leo öne çıktı

Hoskinson, X üzerindeki faaliyetlerin hemen sona ermeyeceğini, ancak resmi topluluk etkileşiminin zamanla Discord merkezli hale gelebileceğini kaydetti. Canlı yayınların X’te sürebileceğini, AMA oturumları ile daha derin topluluk etkileşiminin ise kademeli biçimde Discord’a taşınabileceğini ifade etti. Yılın ilk yarısının Cardano için beklenenden daha zorlu geçtiğini de sözlerine ekledi.

Yayın sırasında ürün tarafında da çeşitli güncellemeler verildi. RealFi cephesinde ilerleme sağlandığı, John O’Connor’ın RealFi Foundation bünyesinde görev üstlendiği belirtildi. Bitcoin tabanlı DeFi girişimi olarak tanımlanan Hogan’ın da kullanıma açılmaya yaklaştığı ifade edildi. Ayrıca Midnight ile bağlantılı ajan tabanlı dijital ortam Midnight City’de, kullanıcıların farklı özelliklere sahip dijital ajanlar oluşturabileceği aktarıldı.

Leo test ağı için hedef tarih 23 Haziran olarak paylaşıldı. Hoskinson, lansman çevresinde oluşacak test faaliyetlerinin beklendiğini söyledi. Midnight’ın fayda kaynağı olarak tanımlanan Dust’ın da, topluluk uygulamaları ağda yer almaya başladıkça uygulamaları çalıştırmak için kullanılacağı belirtildi. Ekip, daha geniş kullanımdan önce kararlılık, hatalar ve özellik teslimatı üzerinde çalıştığını kaydetti.

SpaceX fikri rafa kalktı, yönetişim tartışması sürüyor

Hoskinson, geçmişte SpaceX ile özel bir görev etrafında değerlendirilen pazarlama fikrine de değindi. Bu planın, topluluk üyelerinin astronot pozisyonları için başvurabileceği bir kurgu ile Cardano ve Midnight markalarını uzay temalı bir projeye taşımayı amaçladığını söyledi. Eğitim tarafında SpaceX’in, görev tarafında ise Jed McCaleb ile bağlantılı uzay istasyonu şirketi Vast’ın yer aldığı bir çerçevenin değerlendirildiği aktarıldı. Ancak maliyetin uygulanabilir seviyeye çekilememesi nedeniyle plan ilerlemedi.

Hoskinson, 2024 ve 2025 piyasa koşullarının beklenen bütçeyi desteklemediğini, bu nedenle geniş izleyiciye ulaşması hedeflenen medya planının hayata geçirilemediğini belirtti.

TapTools ekibiyle temasın sürdüğü, kapatılan ürün için Lace, Second Fire veya Midnight City ile entegrasyon dahil çeşitli seçeneklerin incelendiği de açıklandı. Yönetişim tarafında ise ticari değeri net olan tekliflerin daha etkin onaylanabilmesi için Cardano’nun mevcut yapısında değişiklik gerekebileceği savunuldu. Hoskinson, Midnight ve Strike ile bağlantılı bazı tekliflerin reddedildiğini ya da zorlandığını hatırlatarak, doğru kurgulanan topluluk destekli girişimlerin ADA sahiplerine değer döndürebileceğini söyledi.

Hoskinson ayrıca geçmiş eleştiriler ve ADA voucher meselesine ilişkin iddialara da yanıt verdi. Tamamlanan denetimin ardından tümüyle aklandığını, alıcıların %99,7’sinin hak ettiklerini aldığını, kalan %0,3’lük kesime ise iade yapılmasının planlandığını ifade etti.