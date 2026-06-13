Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP’de fiyat %27 geriledi, ağ verileri ise hızlandı! Yatırımcıların gözünden kaçan ne var?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP bu çeyrekte %27 gerilerken ağ kullanımındaki artış dikkat çekti.
  • 📊 XRP Ledger üzerinde günlük işlemler %35 artarak 2,48 milyona yükseldi ve $XRP etrafındaki ekosistem hareketlendi.
  • 🏦 Tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları 12 ayda yaklaşık 147 milyon dolardan 4,18 milyar dolara çıktı.
  • 💵 Ripple’ın RLUSD stabilcoini de piyasa değerini %45 artırarak 340 milyon dolara ulaştırdı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

XRP, bu çeyrekte %27 değer kaybederek yaklaşık 1,13 dolara geriledi. Buna karşın ağın temel göstergeleri farklı bir tablo ortaya koydu. Zincir üstü veriler, XRP Ledger ekosisteminde kullanıcı etkinliği ile gerçek kullanım alanlarının büyümeyi sürdürdüğüne işaret etti.

İçindekiler
1 Ağ aktivitesinde dikkat çeken artış
2 Tokenleştirilmiş varlıklarda rekor büyüme
3 RLUSD ve ödeme altyapısı etkisi
4 Piyasa algısı ile temel veriler arasındaki fark

Ağ aktivitesinde dikkat çeken artış

Günlük işlem sayısı XRP Ledger üzerinde %35 artarak 2,48 milyona çıktı. Bu yükseliş, ağ altyapısına yönelik talebin güçlendiğini ve kullanıcı katılımının arttığını gösterdi. Kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklanan piyasaya rağmen, ekosistemin kendi içinde daha canlı bir görünüm sergilediği aktarıldı.

XRP Ledger, Ripple’ın desteklediği açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak ödeme sistemleri, varlık transferi ve token oluşturma işlemleri için kullanılıyor. Veriler, fiyat baskısına rağmen ağ üzerindeki kullanımın zayıflamadığını, tersine genişlemeye devam ettiğini ortaya koydu.

XRP’nin fiyatındaki gerilemeye rağmen XRP Ledger üzerindeki günlük işlemler 2,48 milyona ulaştı ve ağdaki kullanımın ivme kazandığı görüldü.

Tokenleştirilmiş varlıklarda rekor büyüme

Ağdaki en güçlü büyüme alanı, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları oldu. Bu varlıkların XRP Ledger üzerindeki değeri %124 artarak 2,25 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi. Daha geniş verilere göre bu alan, yaklaşık bir yıl önce 147 milyon dolar düzeyindeyken bugün 4,18 milyar dolara ulaştı. Bu da son 12 ayda yaklaşık 28 katlık bir genişlemeye işaret etti.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları, tahvil, emtia veya gayrimenkul gibi geleneksel finans ürünlerinin blokzincir üzerinde dijital temsil olarak çıkarılması anlamına gelir. Bu yapı, varlıkların daha hızlı transfer edilmesine ve programlanabilir biçimde kullanılmasına imkan tanıyabilir.

Söz konusu büyüme, blokzincir teknolojisinin geleneksel finansta üstlendiği rolün genişlediğini gösterdi. Tahvillerden emtialara, gayrimenkulden diğer finansal araçlara kadar birçok varlığın zincir üstüne taşınmasına yönelik eğilimin hız kazandığı görüldü.

RLUSD ve ödeme altyapısı etkisi

Ripple’ın dolar destekli stabilcoini RLUSD de bu süreçte güç kazandı. RLUSD’nin piyasa değeri %45 artarak 340 milyon dolara yükseldi. Bu artış, XRP Ledger tabanlı ödeme akışları ile likidite kullanımında daha derin bir benimsenmeye işaret etti.

Bu gelişmelerin, Ripple’ın hızlı mutabakat ve sınır ötesi finansal altyapı alanındaki konumunu desteklediği değerlendirildi. Fiyat ile temel veriler arasındaki ayrışma ise piyasada eski bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı: Kripto varlıklar kısa vadede kullanım verilerinden çok duyarlılık ve makro koşullarla mı fiyatlanıyor?

Piyasa algısı ile temel veriler arasındaki fark

Yatırımcı güveninin XRP tarafında son 8 ayın en düşük seviyesine gerilediği, piyasanın ise yeni bir tetikleyici gelişme beklediği belirtildi. Buna rağmen önceki döngülerde de zayıf fiyat performansı ile ekosistem büyümesinin aynı dönemde görülebildiği hatırlatıldı.

Mevcut tabloda XRP fiyat grafiği tek bir hikaye anlatırken, XRP Ledger’ın zincir üstü metrikleri farklı bir yön gösteriyor. İşlem hacmindeki artış, stabilcoin kullanımındaki genişleme ve tokenleştirilmiş varlıklardaki ivme sürerse, piyasa değeri ile ağın temel göstergeleri arasındaki fark daha görünür hale gelebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP, 1,32 dolar desteğini kaybettikten sonra 1,14 dolar yakınında sıkışırken 1,08 ve 1,22 dolar seviyeleri öne çıktı

XRP’de 1,32 dolar desteği kırıldı! Zincir verileri hangi sinyali veriyor?

RLUSD’de 55,9 milyon dolarlık yakım öne çıktı! Haziranda perde arkasında neler yaşandı?

XRP ETF’lerinde 5 haftalık seri sürdü! Kritik seviyelerde neler yaşandı?

XRPL’de 2028 hedefi öne çıktı! RippleX hangi kritik geçişe hazırlanıyor?

Ripple, MetaMask ve Mastercard, yapay zeka ajanları için kripto ödeme altyapısı geliştiriyor

XRP 1,05 dolardan döndü, gözler 1,30 dolarda! Piyasada hangi sinyaller öne çıkıyor?

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de haziran baskısı derinleşti! Gözler 66.800 dolar ve ekim beklentisinde
Bir Sonraki Yazı Cardano topluluğunun ana iletişimi X’ten Discord’a taşınacak
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ETH’de dikkat çeken tablo derinleşti! 4 yılın fiyat bölgesinde neler yaşandı?
Ethereum (ETH)
Hyperliquid tokeni HYPE son 24 saatte yaklaşık %8 yükselerek $60 desteğini yeniden kazandı
HYPERLIQUID (HYPE)
Cardano’da 1.096 BTC’nin akıbetine ilişkin tartışma, yaklaşık 70 milyon dolarlık değerle yeniden büyüdü
Cardano (ADA)
Bitcoin 66 bin dolara yaklaştı! Piyasada bu iyimserliğin arkasında ne var?
BITCOIN (BTC)
Japonya Merkez Bankası’nın salı günkü faiz kararı öncesinde Bitcoin için oynaklık riski arttı
Kripto Para
Lost your password?