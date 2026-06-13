Bitcoin’de haziran baskısı derinleşti! Gözler 66.800 dolar ve ekim beklentisinde

Bitcoin, haziran ayını 2022’den bu yana en zayıf performanslarından biriyle tamamlama eğiliminde ilerliyor. CoinGecko verilerine göre BTC, haberin yazıldığı sırada 63.781 dolar seviyesinde işlem gördü. Varlık son 24 saatte %1,21, son yedi günde ise %5,01 yükselse de aylık görünüm piyasanın yukarı yönlü beklentilerini tam olarak desteklemedi.

Yaz aylarında zayıf likidite vurgusu

Piyasada bu ay öne çıkan başlıklardan biri mevsimsel eğilimler oldu. Kripto para analisti Daan Crypto Trades, temmuz, ağustos ve eylül aylarının tarihsel olarak daha yavaş geçtiğini, bu dönemde yaz aylarına özgü düşük likiditenin sert ve kalıcı fiyat hareketlerini sınırlayabildiğini belirtti. Daan Crypto Trades, kripto piyasasına ilişkin teknik grafik ve döngü yorumlarıyla bilinen bir piyasa analisti olarak takip ediliyor.

Bitcoin, 2022’de görülen önceki ayı piyasası yılından bu yana en zayıf haziran performansına yönelmiş durumda. Temmuz, ağustos ve eylül döneminde düşük yaz likiditesi nedeniyle ortalama olarak çok güçlü hareketler görülmüyor; daha belirgin yönlü hamlelerin ise çoğu zaman ekim ayında ortaya çıktığı değerlendiriliyor.

Bu değerlendirmeye göre, düşük yaz likiditesi son üç ayda oynaklığı bastıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Analist, dört yıllık döngü çerçevesinde bakıldığında ekim ayının ayrıca mevcut düşüş evresinin sonuna denk gelebileceğini aktardı. Bu nedenle bazı piyasa katılımcıları kısa vadeli kırılmalardan çok, sonbahara doğru oluşabilecek daha net yön sinyallerine odaklanıyor.

CoinGecko verilerine göre Bitcoin’in 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 24,28 milyar dolar oldu. Bu tablo, piyasada tamamen durağan bir görünüm olmadığını gösterse de güçlü bir kırılmayı destekleyecek ölçüde belirgin bir ivme oluşmadığına işaret etti. Haziran ortasına yaklaşılırken fiyatın bant içinde kalmayı sürdürmesi de bu görünümü güçlendirdi.

Kritik aralıkta 61.000 ile 66.800 dolar izleniyor

Hafta sonundaki fiyat hareketi, özellikle bandın üst sınırına yakın bölgede dikkat çekti. Analist Lennaert Snyder, Bitcoin’in aralık tepesini aştıktan sonra bu bölgeden geri çekildiğini, yükseliş sırasında kısa pozisyon tasfiyelerinin tetiklendiğini ancak ardından aşağı yönde güçlü bir devam hareketi gelmediğini söyledi.

Snyder’a göre 65.000 dolar kısa pozisyonlar açısından bir sonraki önemli bölge olarak öne çıkıyor. Analistin izlediği ikinci seviye ise 66.800 dolar ve her iki alan için de işlem öncesinde net bir teyit aranıyor.

Snyder, yukarı yönlü senaryonun yanında geri çekilme ihtimalini de izliyor. Analiste göre 61.000 ile 62.000 dolar aralığı, olası uzun pozisyon denemeleri açısından radarında kalmaya devam ediyor. Buna karşın genel eğilimin hala aşağı yönlü kaldığını ve mevcut seviyelerde hemen öne çıkan güçlü bir uzun pozisyon fırsatı görmediğini ifade etti.

Daha geniş zaman diliminde değerlendirme yapan Astronomer Zero da yaklaşık 60.000 dolar çevresini potansiyel dip bölgesi olarak izlemeyi sürdürüyor. Analist, fiyat bu seviyenin üzerinde kalsa da makro görünümün belirgin biçimde değişmediği görüşünü paylaştı. Önceki 82.300 dolar kısa pozisyon öngörüsünün çalıştığını, şimdi ise yeni bir dönüş alanını takip ettiğini aktardı.

Genel tablo, Bitcoin’de yaz ayları boyunca dalgalı ancak kararsız fiyatlamanın sürebileceğine işaret ediyor. Piyasada şu aşamada belirgin bir yönü tek başına destekleyen güçlü bir katalizör öne çıkmış değil. Bu nedenle yatırımcıların 61.000 dolar alt bandı ile 65.000 ve 66.800 dolar çevresindeki üst bölgeleri daha yakından izlediği görülüyor.