XRP’de 1,4 milyar dolarlık ETF akışı öne çıktı! Piyasada şimdi hangi senaryo izleniyor?

XRP için yapılan son teknik değerlendirmeler, fiyatın yaklaşık 1,15 dolar çevresinde taban oluşturmuş olabileceğine işaret ediyor. Buna karşın haftalık grafiklerde öne çıkan görünüm, güçlü bir yükseliş beklentisi için henüz erken olabileceğini gösteriyor. Analize göre varlık, 2027 sonuna kadar uzanabilecek uzun bir yatay seyir dönemine girebilir.

Haftalık grafikte benzer yapı dikkat çekti

TradingView verilerine dayandırılan değerlendirmede, 2022 dönemindeki kurulum ile 2026’daki mevcut yapının büyük ölçüde birbirine benzediği aktarıldı. Dört yıllık makro döngü içinde haftalık zaman diliminde görülen bu benzerlik, piyasada iki yıla yaklaşan durgun bir fazın yeniden oluşabileceği görüşünü güçlendirdi.

Buna göre Bollinger Bantları dört yıl önce olduğu gibi yeniden daraldı, Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI ise alt seviyelere yakın bir bölgede dengelenmeye başladı. Bu kombinasyon, oynaklığın belirgin biçimde bastırıldığı ve piyasanın birikim evresine girmiş olabileceği şeklinde yorumlandı.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın oynaklığını izlemek için kullanılan teknik analiz aracıdır. RSI ise fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir göstergedir; düşük seviyeler genelde zayıf momentumla ilişkilendirilir.

Piyasadaki teknik yapı, XRP’de oynaklığın önemli ölçüde azaldığını ve daha uzun süreli bir birikim döneminin başlamış olabileceğini düşündürüyor.

Spot ETF akışları kurumsal ilgiyi öne çıkardı

Bireysel yatırımcı ilgisinin sınırlı kaldığı bir dönemde, kurumsal tarafta farklı bir tablo oluşuyor. SoSoValue verilerine göre ABD’deki spot XRP ETF’lerine yönelik kümülatif net girişler 1,434 milyar doları aştı. Franklin Templeton’ın XRPZ ETF’si dahil bazı fonlarda milyonlarca dolarlık girişler görülürken, Mayıs 2026 yılın en güçlü sermaye toplama ayı olarak öne çıktı.

Bu görünüm, piyasada dikkat çekici bir çelişki yaratıyor. Bireysel yatırımcı tarafında belirgin bir heyecan oluşmazken, büyük sermayenin daha sessiz ama istikrarlı biçimde pozisyon aldığı belirtiliyor. SoSoValue, dijital varlık piyasalarına ilişkin ETF verilerini izleyen bir veri platformu olarak biliniyor.

Bankalar ve ödeme şirketleriyle ilgili başlıklar sürüyor

Aynı dönemde medya tarafında, Bank of America, Mastercard ve Ripple gibi büyük oyuncuların yeni pilot uygulamalar başlattığı ya da XRP Ledger entegrasyonunda yeni aşamalara geçtiği yönünde haberler de yer aldı. XRP Ledger, sınır ötesi ödeme işlemlerinde hızlı mutabakat amacıyla kullanılan blokzincir tabanlı bir altyapı olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte, sıradan yatırımcılar arasında geniş çaplı spekülatif ilginin henüz oluşmaması nedeniyle bu gelişmelerin kısa vadede güçlü bir fiyat rallisini tek başına tetiklemeyebileceği değerlendiriliyor.

Önümüzdeki dönem için öne çıkan fiyat aralığı

Analizde, XRP’nin önümüzdeki yaklaşık iki buçuk yılda 1,15 dolar ile 2,00 dolar aralığında görece sakin bir hareket izleyebileceği ifade ediliyor. Bu süreçte piyasaya giren kurumsal sermayenin kademeli biçimde emilmesi bekleniyor.

Daha geniş çaplı bir yükselişin ise kripto piyasasındaki bir sonraki büyük dört yıllık döngüye yakın, 2030’a doğru yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor. Değerlendirmede 3,50 dolar ve üzeri seviyeler bu çerçevede anılırken, 10 doların üzerindeki bir hareketin ancak fon likiditesi ile XRP’nin bankalar arası küresel mutabakat standardı olarak yaygın kabul görmesinin aynı dönemde kesişmesi halinde mümkün olabileceği öne sürüldü.