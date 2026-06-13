SHIB’de 64 milyarlık hareket dikkat çekti! Kritik eşikte neler yaşandı?

Shiba Inu ağ verileri, son 24 saatte borsalarla bağlantılı işlemlerde belirgin bir artışa işaret etti. Verilere göre 64 milyardan fazla SHIB tokenı borsalar arasında hareket etti. Bu tablo, meme coin cephesinde yeni ve sert bir fiyat hareketinin yaklaşıp yaklaşmadığına dair soru işaretlerini artırdı.

Borsalardaki hareketlilik öne çıktı

Son veriler, borsalara girişlerin kayda değer biçimde yükseldiğini, borsa rezervlerinin de sınırlı da olsa arttığını gösterdi. Piyasada bu tür artışlar genellikle işlem için hazır bekleyen token miktarının büyüdüğüne işaret ediyor. Bu durum da çoğu zaman oynaklığın yükselmesi ve bazı dönemlerde satış baskısının güçlenmesiyle ilişkilendiriliyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve geniş topluluğuyla öne çıkan bir kripto varlık olarak biliniyor. Son zincir üstü hareketlilikte görülen yoğun token transferleri, tek başına satış anlamına gelmese de piyasanın daha hassas bir döneme girdiğini düşündürüyor.

Teknik görünüm kırılganlığını koruyor

Zamanlama ayrıca dikkat çekiyor. SHIB, ilkbahardaki toparlanma sürecinde oluşan yükselen destek yapısının altına sarktı. Bu kırılmanın ardından fiyat, birkaç önemli hareketli ortalamanın da gerisine düştü. Böylece son bir yılın büyük bölümünde etkili olan zayıf teknik görünüm yeniden güç kazandı.

Bununla birlikte tüm göstergeler daha derin bir düşüşe işaret etmiyor. Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI, aşırı satım bölgesine yakın seviyelere geriledi. Bu görünüm, satıcılı ivmenin gücünü kaybedebileceğine işaret edebilir.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle 30 seviyesine yaklaşan değerler aşırı satım, 70 seviyesine yaklaşan değerler ise aşırı alım olarak değerlendirilir.

En kritik bölge 0,00001100 ile 0,00001150 dolar aralığı olmaya devam ediyor. Fiyatın bu alanı yeniden kazanması, alıcıların kontrolü geri almaya başladığına dair ilk işaret sayılabilir.

İzlenen fiyat bölgesi öne çıkıyor

Piyasada yakından takip edilen ana eşik 0,00001100 ile 0,00001150 dolar bandı olarak öne çıkıyor. SHIB bu bölgenin üzerine yeniden yerleşebilirse daha geniş çaplı bir toparlanma denemesinin önü açılabilir. Aksi durumda aşağı yönlü baskının sürmesi olasılığı masada kalacak.

Zincir üstü veriler açısından bakıldığında, borsalardaki işlem artışı doğrudan bir satış dalgası anlamına gelmiyor. Büyük transferler, yüksek miktarlı cüzdanların yeni konumlanması, likidite taşınması ya da ileride yapılabilecek işlemler için hazırlık amacı taşıyabiliyor. Ancak mevcut teknik zayıflıkla birlikte değerlendirildiğinde, veriler temkinli olunması gerektiğini gösteriyor.

Kısa vadede birkaç işlem seansının belirleyici olması bekleniyor. Milyarlarca tokenlık son hareketin yeni bir birikim sürecinin başlangıcı mı yoksa devam eden düzeltmenin yeni bir aşaması mı olduğu, fiyatın kritik seviyelere vereceği tepkiyle daha net anlaşılabilecek.