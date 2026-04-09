Bitmine Immersion Technologies New York Borsası’na Geçiş Yaptı, Hisse Geri Alım Programını Büyüttü

Kripto para odaklı bilanço yönetimi stratejisiyle öne çıkan Bitmine Immersion Technologies, New York Borsası’na geçiş yaptı. Daha önce NYSE American listesinde yer alan şirket, ana borsada işlem görmeye başladı. Bu adımla birlikte hisse geri alım programının da büyütüldüğü duyuruldu.

Hisse Geri Alım Programında Artış

Bitmine, hisse geri alım programını 1 milyar dolardan 4 milyar dolara yükseltti. Bu yeni miktar, şirketin yıl içinde açıkladığı geri alım hamleleri içinde öne çıkıyor. Firmanın hisseleri, geçen yaz dijital varlıkların şirket bilançolarında sıkça yer almaya başladığı dönemde görülen zirveden bu yana yaklaşık yüzde 90 geriledi. Perşembe günü erken işlemlerde hissede yüzde 2,8’lik bir düşüş yaşandı.

Bitmine, merkezi ABD’de olan ve kripto varlık temalı portföy yönetimiyle bilinen bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin yenilikçi yaklaşımı, özellikle Ethereum yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Ethereum Portföyünde Hedef 5%

Bitmine şu anda yaklaşık 4,8 milyon adet Ethereum’a sahip. Bu miktar, Ethereum’un toplam arzının yüzde 3,98’ine karşılık geliyor. Şirket, portföyde yüzde 5 lik paya ulaşmayı hedefliyor ve bu hedefi “5%’in Simyası” olarak tanımlıyor.

Şirket yönetiminde yer alan ve aynı zamanda Fundstrat’ın kurucuları arasında bulunan Tom Lee, piyasadaki son gelişmelerin ardından ABD hisse piyasalarında düşüşün son bulmuş olabileceğini öne sürdü. Özellikle İran ile ilgili tansiyonun ardından yaşanan ateşkes, finansal piyasalarda önemli hareketlere neden oldu. Söz konusu gelişmelerin hisse, petrol ve volatilite piyasalarını etkilediği, benzer bir hareketin kripto varlıklara da yansıdığı belirtildi.

Son dönemde Bitcoin’in 72.000 dolar sınırının üzerine çıkması ve hisse senedi vadeli işlemlerinde yaşanan yükseliş, piyasada risk iştahının arttığına işaret etti. Tom Lee, spot tabanlı ETF’lere gelen yeni fon girişleri ve artan Ethereum staking faaliyetlerinin Ether üzerindeki satış baskısını azalttığını paylaştı.

Bitmine için ise Ethereum fiyatındaki her yüzde 1’lik artış, şirketin elindeki varlıkların değerine yaklaşık 100 milyon dolarlık katkıda bulunuyor. Kripto piyasalarında kalıcı bir toparlanma, hem şirketin bilançosuna hem de hisse fiyatlarına destek olabilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor.