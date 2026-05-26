Bitcoin fonlarından ABD merkezli 1.26 milyar dolar çıkış yaşandı

Geçen hafta kripto yatırım fonlarından toplam 1,47 milyar dolarlık çıkış görülürken, özellikle Bitcoin odaklı ürünlerde güçlü çıkışlar kaydedildi. CoinShares’in yayımladığı rapora göre, bu kapsamda Bitcoin fonlarında toplam 1,3 milyar dolarlık haftalık bir azalma meydana geldi. Bu rakam, yılın en yüksek haftalık çıkışı olarak dikkat çekti.

Küresel Kripto Fonlarından Yüklü Çıkış

Kripto borsasında işlem gören ürünlerde (ETP), önceki hafta da 1,07 milyar dolarlık çıkış gerçekleşmişti. Son verilerle birlikte, çıkışlar ikinci haftaya taşındı ve varlık yönetiminde önemli bir daralma yaşandı. CoinShares’in verilerine göre, raporlanan haftanın sonunda kripto ETP’lerinin toplam yönetilen varlıkları yaklaşık 148,7 milyar dolara geriledi. Bunun 120,2 milyar dolarlık kısmı ise Bitcoin fonlarında bulunuyor ve bu da tüm pazarın %80’ine denk geliyor.

Ether fonları ise hafta boyunca 223 milyon dolar azalırken, altcoin tabanlı ETP’lerde sınırlı da olsa bazı olumlu hareketler gözlendi. Özellikle XRP ve Solana gibi önde gelen altcoin fonlarına yatırımlar dikkat çekti.

CoinShares Araştırma Direktörü James Butterfill, satış baskısındaki artışı Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin yarattığı temkinli havaya bağladı. Ayrıca ABD’deki CLARITY Act sürecinde ilerleme yaşansa da yatırımcıların risk iştahında düşüş gözlemlendiğini belirtti.

En Çok Çıkış ABD’de Gerçekleşti

CoinShares raporu, son dönemde kripto fonlarından yaşanan çıkışların küresel ölçekte de yayıldığını ortaya koydu. Öne çıkan detaylardan biri, ABD merkezli fonlardan 1,43 milyar dolarlık çıkış yaşanması oldu. Yalnızca ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’lerinden ise 1,26 milyar dolar çekildi. Bu durum, ABD’nin pazar üzerindeki ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Diğer ülkelerde ise, İsviçre’de 16,2 milyon dolar, Kanada’da 12,5 milyon dolar ve Hong Kong’da ise 12,2 milyon dolarlık azalma not edildi. Almanya piyasasında ise 4,4 milyon dolarlık sınırlı bir çıkış gerçekleşti. Buna karşılık, Hollanda fonlarında 6,6 milyon dolar net giriş olarak öne çıktı, Avustralya’da ise 700 bin dolarlık bir fon girişi yaşandı.

Ülke Kripto Fon Çıkışı/Girişi (Milyon $) ABD -1.430 İsviçre -16,2 Kanada -12,5 Hong Kong -12,2 Almanya -4,4 Hollanda +6,6 Avustralya +0,7

Altcoin Fonlarında Beklenmedik Artışlar

Genel geri çekilme eğilimine rağmen altcoin ETP’lerinde bazı varlıklarda dikkat çekici fon girişleri yaşandı. XRP fonları 31,8 milyon dolarlık net giriş görerek altcoinler arasında öne çıktı. Solana için kaydedilen fon girişi ise 7,7 milyon dolar oldu. Sui’de 600 bin dolar ve Chainlink fonlarında 400 bin dolarlık daha sınırlı girişler izlenirken, Short Bitcoin ürünlerinde de 10,2 milyon dolarlık artış gözlendi.

Mini sözlük: Short Bitcoin ürünü, Bitcoin fiyatı düşüşünden faydalanmayı amaçlayan ve genellikle yatırımcıların düşüş beklentisiyle tercih ettiği borsada işlem gören bir fon tipidir. Bu ürünler, piyasa negatif seyrettiğinde olumlu getiri sağlamaya çalışır.

Öte yandan, SoSoValue verileri, daha az bilinen kripto para borsası Hyperliquid’in ETF ürünlerinde de 72,3 milyon dolarlık fon girişi gerçekleştiğini ortaya koydu.

Piyasa Dinamiklerinde Değişim Sinyalleri

Altcoin ETP'lerde görülen bu hareketlilik, riskten kaçışın boyutuna rağmen bazı yatırımcıların farklı dijital varlıklara yönelmeyi tercih ettiğini gösteriyor. Yönetilen varlıklardaki düşüş ve bazı altcoinlere olan talebin aynı anda ortaya çıkması, piyasada dengeli ve temkinli hareketlerin devam ettiğini ortaya koydu.