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  •   Crypto Quant Analisti Mignolet’ten Bitcoin’de Heyecanlandıran Açıklama: Önemli Bir Dalgalanma Yaklaşıyor!

Crypto Quant Analisti Mignolet’ten Bitcoin’de Heyecanlandıran Açıklama: Önemli Bir Dalgalanma Yaklaşıyor!

Özet

  • Bitcoin (BTC) fiyatı, artan talep ve işlem hacmi ile %10 yükseldi.
  • Büyük BTC transferleri, piyasada önemli bir dalgalanma işareti olabilir.
  • BTC'nin volatilitesinde gözle görülür yükseliş yaşandı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
14:01
21 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Geçtiğimiz hafta Bitcoin‘de (BTC) artan talep dikkat çekti. Bu talep artışı, BTC fiyatının son yedi gün içinde %10’luk bir fiyat yükselişi yaşamasıyla sonuçlandı. Santiment verilerine göre 20 Ekim’de gerçekleşen işlem hacminde %50’lik bir artış oldu. Yine Sanitment’e göre gerçekleşen bu artış, BTC’nin fiyatının da Ağustos ortasından bu yana ilk kez 29.000 dolarının üzerine çıkmasını sağladı.

Bitcoin’in Geleceği

BTC’ye kısa süredir yatırım yapmış olan kişilerin (3-6 ay) faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme grafiği yayınlandı. Bu grafikte 19 Ekim’de bu yatırımcı grubunu ile ilgili ilginç veriler ortaya çıktı. Grafiğin incelendiği günlerde toplamda 125.000’den adetten fazla hareketsiz BTC cüzdanlardan başka adreslere taşındı.

Daha dikkat çekici olan ise CryptoQuant’tan elde edilen verilerin daha büyük bir olaya ışık tutması oldu. BTC’de gerçekleşen bu adres değiştirme işlemi Mayıs ayından bu yana yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen en büyük tek günlük hareketi temsil ediyordu. Piyasa takipçileri bunun bir kâr elde etme girişimi olduğunu düşünebilirler. Yatırımcılar böyle zamanlarda BTC’nin fiyat artışından faydalanarak ellerinde bulunan coin’leri satabilir.

Bununla birlikte, 19 Ekim’de gerçekleşen bu hareket, satış düşüncesinin dışında başka durumlara da işaret ediyor olabilir. Büyük yatırımcıların strateji doğrultusunda bir değişiklik yaptıklarının da göstergesi olabilir.

CryptoQuant analisti Mignolet’in kısa süre önce bir rapor yayınladı. Raporunda belirttiği üzere, Piyasada yaşanan bu tarz BTC hareketleri hareketliliğe fayda sağlıyor. Analist yorumunun ardından şu sözleri ekledi:

Yakında önemli bir dalgalanma görebiliriz.

Bitcoin Kaç Dolar?

BTCnin günlük grafiğinde yapılan inceleme, volatilite göstergeleri doğrultusunda analistin düşüncesini de doğrular nitelikte oldu. Buna örnek olarak BTC’nin Chaikin Volatilite göstergesi incelenebilir.

Chaikin göstergesi, belirli bir süre boyunca bir kripto varlığın işlem gördüğü yüksek ve düşük fiyatları arasındaki farkın hesaplamasında kullanılır. Gösterge incelendiğinde, 15 Ekim tarihinden bu yana %206 artış gösterdiği görülmekte. Yazım saati itibariyle ise 32,77 değerine sahipti.

Benzer şekilde, BTC’nin Ortalama Gerçek Aralığı (ATR), volatilitenin geçtiğimiz hafta boyunca düzenli bir bir biçimde yükseldiğini yatırımcılara işaret etti. Bu göstergenin özelliği ise belirli sayıda dönem boyunca yüksek ve düşük fiyatlar arasındaki ortalama aralığı hesaplayarak piyasa oynaklığını ölçmesidir. Yazım saati itibariyle 774,22 değerine sahip olan ATR, önümüzdeki günlerde gerçekleşebilecek önemli fiyat hareketlerine işaret etti.

Son olarak, BTC’nin Bollinger Bant Genişliği (BBW) de geçtiğimiz hafta boyunca geniş bir yapıda görüldü ve bu da BTC piyasasındaki volatilite yüksekliğine işaret etti. Yazım saati itibariyle Bitcoin 29.800 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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