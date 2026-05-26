Kripto Para

Zcash 24 saatte yüzde 5,2 değer kaybetti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🟠 Zcash son 24 saatte en sert düşüşü yaşadı.
  • 📊 $ZEC haftalıkta yükseldi, günlükte hızlı değer kaybetti.
  • 🔎 Bitcoin ve Ethereum dar bantta yatay kaldı.
  • ⚡ Kritik durum: Jeopolitik gelişmeler piyasa üzerinde baskı oluşturdu.
Kripto para piyasalarında son 24 saatte dalgalı bir seyir izlendi. Piyasa değerine göre en büyük 20 kripto varlık arasında Zcash en sert geri çekilmeyi yaşadı. Zcash’in fiyatı yüzde 5,2 düşüşle 619 dolara geriledi. Ancak haftalık ölçekte, Zcash’in son yedi günde hâlâ yüzde 8,2 yükseldiği görüldü. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilerde, Zcash’in bu performansı dikkati çekti.

İçindekiler
1 Altcoinlerde Fiyat Hareketliliği
2 Liderlerde Dar Bant
3 Piyasalarda Jeopolitik Etki ve Diğer Varlıklar

Altcoinlerde Fiyat Hareketliliği

Gizlilik odaklı bir başka kripto para olan Monero son 24 saatte yüzde 4 düşerken fiyatı 378 doları gördü. Buna karşılık, Hyperliquid platformunun HYPE token’ı da anlık olarak Dogecoin’in piyasa değerinin üzerine çıktı. Ancak Asya piyasalarında bu sıralama kısa sürede değişti ve HYPE fiyatı yüzde 4 gerileyerek 59 dolara indi. Haftalık bazda HYPE token hala güçlü seyrediyor ve yedi gün içinde yüzde 23,6 yükseldi.

Mini sözlük: Hyperliquid, merkeziyetsiz finans altyapısıyla öne çıkan bir kripto borsasıdır. HYPE ise bu platformun yerel yönetim ve tahmin token’ı olarak işlev görür.

Liderlerde Dar Bant

Piyasanın en büyük varlıklarında ise önemli bir değişim olmadı. Bitcoin 76.500 dolar civarında dengelenirken, Ethereum 2.087 dolar seviyelerinde kaldı. Solana ise 83,97 dolardan işlem gördü. Analistler, bu majör coinlerde kararsız ve dar bantta yatay fiyatlamaların sürdüğüne işaret etti. İlk 10’da pozitif ayrışan tek coin olarak ise Tron dikkat çekti. Tron son 24 saatte yüzde 2,6 yükselişle 0,3739 dolara ulaşırken, haftalık getirisi yüzde 4,8 oldu.

Piyasalarda Jeopolitik Etki ve Diğer Varlıklar

Kripto dünyasındaki ihtiyatlı görünümde, makro gelişmelerin de etkili olduğu değerlendiriliyor. ABD Merkez Komutanlığı, İran’da bazı füze rampalarına ve Hürmüz Boğazı’nda mayın döşemeye çalışan botlara yönelik savunma amaçlı operasyonların gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu haberler, küresel piyasalarda temkinli bir havayı beraberinde getirdi.

Petrol fiyatlarında ise sert dalgalanma yaşandı. Brent petrol neredeyse yüzde 2 artış göstererek 98 doları gördü. Bu yükseliş, pazartesi günü Londra ve New York piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu, fiyatlarda yüzde 7’lik gerilemenin ardından geldi. ABD doları G-10 ülkelerinin tüm para birimleri karşısında değer kazanırken, altın yüzde 0,6 düşüşle 4.545 dolara indi. S&P 500 vadeliler de pazartesi günkü ABD piyasalarının kapalı olmasına rağmen yüzde 0,6’lık artışla günü tamamladı.

Zcash, son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto varlık oldu. Ancak haftalık bazda pozitif getiri sağlamayı başardı. Bitcoin, Ethereum ve Solana ise dar bantta yatay seyrini korudu.

Coin/VarlıkSon Fiyat24 Saatlik Değişim7 Günlük Değişim
Zcash619 $-5,2%+8,2%
Monero378 $-4%Veri yok
HYPE59 $-4%+23,6%
Tron0,3739 $+2,6%+4,8%
Bitcoin76.500 $YatayVeri yok
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
