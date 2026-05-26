Zcash 24 saatte yüzde 5,2 değer kaybetti

Kripto para piyasalarında son 24 saatte dalgalı bir seyir izlendi. Piyasa değerine göre en büyük 20 kripto varlık arasında Zcash en sert geri çekilmeyi yaşadı. Zcash’in fiyatı yüzde 5,2 düşüşle 619 dolara geriledi. Ancak haftalık ölçekte, Zcash’in son yedi günde hâlâ yüzde 8,2 yükseldiği görüldü. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilerde, Zcash’in bu performansı dikkati çekti.

Altcoinlerde Fiyat Hareketliliği

Gizlilik odaklı bir başka kripto para olan Monero son 24 saatte yüzde 4 düşerken fiyatı 378 doları gördü. Buna karşılık, Hyperliquid platformunun HYPE token’ı da anlık olarak Dogecoin’in piyasa değerinin üzerine çıktı. Ancak Asya piyasalarında bu sıralama kısa sürede değişti ve HYPE fiyatı yüzde 4 gerileyerek 59 dolara indi. Haftalık bazda HYPE token hala güçlü seyrediyor ve yedi gün içinde yüzde 23,6 yükseldi.

Mini sözlük: Hyperliquid, merkeziyetsiz finans altyapısıyla öne çıkan bir kripto borsasıdır. HYPE ise bu platformun yerel yönetim ve tahmin token’ı olarak işlev görür.

Liderlerde Dar Bant

Piyasanın en büyük varlıklarında ise önemli bir değişim olmadı. Bitcoin 76.500 dolar civarında dengelenirken, Ethereum 2.087 dolar seviyelerinde kaldı. Solana ise 83,97 dolardan işlem gördü. Analistler, bu majör coinlerde kararsız ve dar bantta yatay fiyatlamaların sürdüğüne işaret etti. İlk 10’da pozitif ayrışan tek coin olarak ise Tron dikkat çekti. Tron son 24 saatte yüzde 2,6 yükselişle 0,3739 dolara ulaşırken, haftalık getirisi yüzde 4,8 oldu.

Piyasalarda Jeopolitik Etki ve Diğer Varlıklar

Kripto dünyasındaki ihtiyatlı görünümde, makro gelişmelerin de etkili olduğu değerlendiriliyor. ABD Merkez Komutanlığı, İran’da bazı füze rampalarına ve Hürmüz Boğazı’nda mayın döşemeye çalışan botlara yönelik savunma amaçlı operasyonların gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu haberler, küresel piyasalarda temkinli bir havayı beraberinde getirdi.

Petrol fiyatlarında ise sert dalgalanma yaşandı. Brent petrol neredeyse yüzde 2 artış göstererek 98 doları gördü. Bu yükseliş, pazartesi günü Londra ve New York piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu, fiyatlarda yüzde 7’lik gerilemenin ardından geldi. ABD doları G-10 ülkelerinin tüm para birimleri karşısında değer kazanırken, altın yüzde 0,6 düşüşle 4.545 dolara indi. S&P 500 vadeliler de pazartesi günkü ABD piyasalarının kapalı olmasına rağmen yüzde 0,6’lık artışla günü tamamladı.

Zcash, son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto varlık oldu. Ancak haftalık bazda pozitif getiri sağlamayı başardı. Bitcoin, Ethereum ve Solana ise dar bantta yatay seyrini korudu.

Coin/Varlık Son Fiyat 24 Saatlik Değişim 7 Günlük Değişim Zcash 619 $ -5,2% +8,2% Monero 378 $ -4% Veri yok HYPE 59 $ -4% +23,6% Tron 0,3739 $ +2,6% +4,8% Bitcoin 76.500 $ Yatay Veri yok