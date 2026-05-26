ONDO

Nathan Allman 32 yaşında yaşamını yitirdi, Ondo Finance’ta bayrak devri

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Nathan Allman’ın vefatı sonrası Ondo Finance’ta zirve değişti.
  • Firma, $ONDO ile ABD tahvili ve emtia gibi varlıkları blokzincire taşıdı.
  • 🕯 Kritik durum: Yeni CEO Ian De Bode, şirketin mevcut vizyonunu sürdürecek.
Blockchain tokenizasyonunun öncülerinden ve Ondo Finance’ın kurucusu Nathan Allman, 32 yaşında hayatını kaybetti. Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, genç liderin beklenmedik vefatı nedeniyle derin üzüntü içinde olduklarını ifade etti.

Ondo Finance ve Allman’ın Etkisi

Nathan Allman, inovatif kripto finans çözümleri geliştiren Ondo Finance’ın hem kurucusu hem de CEO’suydu. Şirket, ABD Hazine tahvilleri, hisse senetleri ve emtiaların dijital varlık formunda blokzincire taşınmasına öncülük etti. Ondo, bugüne kadar 3,86 milyar dolar değerinde gerçek dünyadan alınan token’ı blokzincir üzerinde dolaşıma soktu. Firma, bu süreçte 111.680’in üzerinde kullanıcıya token sağladı.

Mini sözlük: Gerçek Dünya Varlıklarının Tokenizasyonu (Real-World Asset Tokenization), fiziksel varlıkların dijital token’lara dönüştürülerek blokzincir platformlarında alınıp satılabilmesini sağlayan bir süreçtir. Bu yöntem sayesinde hisse senedi, tahvil veya emtia gibi geleneksel varlıklara dijital olarak daha kolay ulaşmak mümkün olur.

Nathan Allman’ın Kariyeri ve Vizyonu

Ondo Finance’ı 2021’de hayata geçiren Allman, bu girişimiyle Wall Street’in önde gelen kurumlarının dikkatini çekti. BlackRock gibi devler, Ondo’nun geliştirdiği teknolojinin hem alım-satım işlemlerinde hem de takas süreçlerinde yeni bir dönemi başlatabileceğine inanıyor. Allman, Ondo’yu kurmadan önce Goldman Sachs’ın dijital varlık ekibinde çalıştı ve ayrıca algoritmik ve olay odaklı işlemler yapan ChainStreet Capital adlı kripto fonunun kurucusuydu.

Değişen Yönetim ve Şirketin Geleceği

Ondo Finance’ın mevcut başkanı Ian De Bode, CEO’luk görevini üstlendi. De Bode, Cointelegraph’a yaptığı açıklamada, Allman’ın muazzam bir vizyona ve liderliğe sahip olduğunu, aynı zamanda kişisel olarak da yakın bir dostu olduğunu belirtti. Açıklamada, Ondo’nun hedeflerinin ve vizyonunun Allman’ın çizdiği rotada kalmaya devam edeceği vurgulandı.

“Nate’in parlak zekası, alçakgönüllülüğü ve azmi, Ondo’nun bugünkü halini almasında büyük rol oynadı. Onun teknolojiye olan inancı ve finans dünyasını daha erişilebilir hale getirme hedefi, ürettiğimiz her projede yaşamaya devam edecek.”

Şirketin pazarlama başkan yardımcısı Ben Grossman ise, Allman’ın “nesilde bir kez görülebilecek türden bir kurucu ve vizyoner” olduğunu belirtti. Grossman, Allman’ın sektörde ve çevresindekiler üzerinde kalıcı bir etki bıraktığını da sözlerine ekledi.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
