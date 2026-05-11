CRV ve ONDO Coin beklentileri, 11 Mayıs altcoin tahminleri

  • ABD piyasaları satıcılı açılırken BTC 81 bin doları kaybetti. Önümüzdeki günlerde İran, Çin, enflasyon ve Warsh gündemleri nedeniyle düşüş hızlanabilir.
  • Sherpa: ONDO Coin'de giriş için 0,39 doları bekleyeceğim.
  • Jelle: CRV buradan yüzde 30 kazanç fırsatı sunuyor eğer BTC kötü sürpriz yapmazsa yükseliş bekliyorum.
Fatih Uçar
ABD piyasalarının yazı hazırlandığı sırada satıcılı açılmasıyla Bitcoin tekrar 81 bin doların altına indi. İran’dan iyi haberler gelmiyor ve bu hafta haber akışı son derece yoğun olacağından kripto paralarda volatilitenin son derece yüksek olması bekleniyor. Peki CRV ve ONDO Coin için analistlerin güncel tahminleri ne yönde?

Kritik hafta başladı

Kripto paralar için kritik hafta borsa düşüşüyle birlikte resmen başladı. Trump bugün boğalar lehine yapıcı açıklamalarla ekran karşısına çıkmazsa düşüşün enflasyona dair endişelerin tetiklemesiyle hızlanması şaşırtıcı olmaz. 14-15 Mayıs tarihinde Trump Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşecek. İran’a henüz resmi kapsamlı bir cevap verilmedi ve İran olası saldırıya karşı deniz güçlerini artırıyor.

BTC borsadaki düşüş nedeniyle dalgalı ve 81 bin dolar civarında oyalanıyor. Yol ayrımındaki kripto paralarsa Pazar gününe geldiğimizde muhtemelen bambaşka bir noktada olacak. Eğer enflasyon beklenti ve üzerinde açıklanırsa Fed’in faiz artırım ihtimali daha da artacak. İran geriliminin bir sonraki aşamasının da bu hafta belli olması bekleniyor çünkü haftalardır devam eden dolaylı müzakerelerden bir netice çıkmadı. Anlaşma geldi geliyor derken İran önceki restlerinden birini çekip topu ABD’ye attı.

ONDO ve CRV Coin

Haber akışı ve takvim kripto paralar için iyi şeyler söylemiyor. Peki ONDO Coin özelinde son durum ve beklentiler ne yönde? Altcoin Sherpa son hareketin ardından fiyatın halen giriş için makul bir seviyeye ulaşmadığına inanıyor. Birkaç saat önceki değerlendirmesinde giriş için 0,39 doları bekleyeceğinden bahsetti. Yükselişten emin olamadığınız noktada geleceğine inandığınız proje için mümkün olduğunca düşük maliyetlenmek avantajdır.

“Şahsen giriş yapmadan önce ONDO’nun 0,39 seviyesine ulaşmasını bekliyorum… Şu anda sadece bekliyorum. Hâlâ harika bir proje.”

Jelle az da olsa CRV aldığını ve %30 kazanç potansiyeli gördüğü için bu adımı attığını söyledi. Hem daha öncekilere benzer dip oluşum süreci tamamlandı ve hem aralıktan hem de 100 günlük EMA’dan breakout yapıyor. 200 günlük EMA’ya doğru yaklaşık %30 kazanç potansiyeli olduğundan analist risk almak için doğru zamanın geldiğini düşünüyor.

Elbette burada asıl risk BTC’nin ne yapacağı çünkü hızlı bir düşüş tüm planları altcoinlerde alt üst edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
