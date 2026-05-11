Corpay stablecoin cüzdanları ve ödemelerini kurumsal müşterilere sundu

  • 🚀 Corpay, stablecoin cüzdanlar ve blockchain tabanlı ödemeleri kurumsal müşterilerine açtı.
  • Kullanıcılar hem stablecoin hem de itibari bakiyelerini yan yana görebiliyor ve transfer edebiliyor.
  • Büyük ödeme şirketleri, stablecoin entegrasyonunu hızla artırıyor; BVNK birçok firmaya altyapı sağlıyor.
  • 💡 Kritik durum: Stablecoin işlem hacmi son bir yılda iki kattan fazla artış gösterdi.
Uluslararası ödeme teknolojileri alanında faaliyet gösteren Corpay, dünya genelinde kurumsal müşterilerine yönelik stablecoin cüzdanları ve blockchain tabanlı ödeme imkanları sunmaya başladı. Bu hamleyle şirket, finansal dönüşümü hızlandırmayı ve geleneksel bankacılık saatleri dışında da para transferini kolaylaştırmayı hedefliyor.

İçindekiler
1 Yeni Özelliklerle Kurumsal Ödemelerde Yenilik
2 Blockchain ve Kapsamlı Ödeme Ağları
3 Sektörde Artan Stablecoin Entegrasyonu

Yeni Özelliklerle Kurumsal Ödemelerde Yenilik

Corpay’in ödeme altyapısına eklenen yeni stablecoin özellikleri, BVNK ile yapılan iş birliği sayesinde mümkün oldu. Böylece Corpay kullanıcıları, platform üzerinde hem kendi itibari para bakiyelerini hem de stablecoin varlıklarını aynı anda görüntüleyebiliyor. Ayrıca sisteme entegre edilen cüzdanlar sayesinde stablecoin’lerle gönderim, alım, saklama ve dönüşüm işlemleri de gerçekleştirilebilecek.

Corpay yönetimi, bu sistemin kendi hazine operasyonlarında da aktif olarak kullanılacağını açıkladı. Şirket, stablecoin altyapısıyla birlikte önceden fonlanan hesaplara bağımlılığı azaltacaklarını, sermaye verimliliğini artıracaklarını ve uluslararası düzeyde para transferlerini daha kolay hale getireceklerini belirtiyor.

Blockchain ve Kapsamlı Ödeme Ağları

Şirket, blockchain tabanlı ödemeleri de platformuna ekledi. JPMorgan’ın Kinexys adlı özel blockchain ağı ile BVNK’nin stablecoin teknolojisi, belli ödeme koridorlarında kullanılmaya başlandı. Buna ek olarak Corpay’in platformunda SWIFT, kendi geliştirdiği iACH ağı ve gerçek zamanlı yerel ödeme seçenekleri de mevcut.

BVNK ile entegre edilen yeni cüzdan desteği, stablecoin işlevselliğini doğrudan müşterilere taşırken; ödeme süreçlerinde daha esnek ve hızlı hareket imkanı sunuluyor. BVNK, ödeme sektöründeki birçok firmanın stablecoin altyapısı kurmasına yardımcı olan ana şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

2024 yılında Mastercard, BVNK’yi 1,8 milyar dolara kadar satın almak üzere anlaşmaya varmıştı. Aynı zamanda Visa, stablecoin ödemelerini Visa Direct hizmetiyle desteklemek için yılın başında BVNK ile iş birliğine gitmişti.

Sektörde Artan Stablecoin Entegrasyonu

Çeşitli ödeme şirketleri de benzer adımlar atıyor. Stripe, Bridge platformu üzerinden stablecoin ödemeleri geliştirirken Worldpay ise BVNK altyapısı sayesinde dünya genelindeki işletmelere stablecoin ile ödeme imkanı sağlıyor.

Stablecoin kullanımı özellikle operasyonel gerekliliklerde öne çıkıyor. Bu dijital varlıklar, ödeme şirketlerine likidite yönetimi, hazine işlemleri ve saat bağımsız uluslararası para transferlerinde alternatif çözümler sunuyor.

Ancak stablecoin ödemelerinin halen küresel para transferleri içindeki payı oldukça sınırlı durumda. Buna rağmen büyüme eğilimi dikkat çekiyor. Visa’nın paylaştığı verilere göre, son otuz günlük dönemde stablecoin ile yapılan işlem hacmi 1,2 trilyon doları geçti. Bu rakam bir yıl önce 733 milyar dolar seviyesindeydi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
