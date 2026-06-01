RIPPLE (XRP)

XRP’de Binance borsasına girişler mayısta 215 milyon XRP ile iki yılın en düşük seviyesine geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $XRP’de Binance girişleri mayısta son iki yılın dibine indi.
  • Sıkılaşan borsa girişleri kısa vadeli satış baskısını azalttı.
  • Teknik analizde 1,34 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıktı.
  • 📊 Fiyat kanalının korunup korunmayacağı önümüzdeki haftalarda yakından takip ediliyor.
Mayıs ayında XRP’nin Binance borsasına aktarılan miktarı 215 milyon adete düştü. Bu rakam, 2026 yılının başından bu yana kaydedilen en düşük aylık giriş olarak kayıtlara geçti. Verilere göre, sadece mayıs ayında taşınan XRP’lerin piyasa değeri yaklaşık 292 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borsaya Girişlerde Keskin Düşüş

Kripto piyasalarında borsalara yatırılan coin hacmi, yatırımcı eğilimini gösteren önemli bir veri seti olarak kabul ediliyor. Genellikle yatırımcıların bir kripto para borsasına daha fazla coin göndermesi, kısa vadede satış veya işlem yapma isteğinin yükseldiğine işaret ediyor. Tersine, girişlerin belirgin biçimde azalması ise yatırımcıların varlıklarını satmak yerine tutma eğilimini güçlendirdiğini düşündürüyor.

Nisan ayından bu yana devam eden düşüş trendi, yılın ikinci çeyreğinin başından itibaren XRP’de satış tarafındaki kısa vadeli baskının azaldığını ortaya koyuyor. Özellikle son aylarda fiyat hareketlerinin yatay seyretmesi ve volatilitenin azalması, birçok yatırımcının varlıklarını merkezi borsa dışında tutma eğilimini artırdı. Böylece kısa vadeli al-sat işlemleri yerine uzun vadeli tutma isteği öne çıktı.

Her ne kadar borsalara düşük hacimde giriş olması kesin olarak yükseliş beklentisi yaratmasa da, piyasadaki anlık satış baskısının azalmasına yardımcı olabiliyor. Çünkü daha az coin, işlem platformlarına taşındığında kısa vadeli satış ihtimali de düşmüş oluyor.

Mini sözlük: Binance, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsasıdır. Kripto para transferlerinde “borsa girişleri”/exchange inflows terimi, kullanıcıların varlıklarını bir borsaya aktarması anlamına gelir ve kısa vadeli satış veya işlem potansiyeli için takip edilir.

Teknik Analistler Kritik Seviyeleri İzliyor

Zincir üstü veriyle birlikte teknik analiz tarafında da XRP fiyat hareketi yakından izleniyor. Kripto analisti Ali Charts, sosyal medya platformu X’te yaptığı değerlendirmede, XRP’nin saatlik grafikte yükselen kanal içinde hareket ettiğine dikkat çekti. Analiste göre, 1,34 dolar seviyesi kanalın alt bandını oluşturuyor ve bu seviye kısa vadede alım için takip edilmesi gereken bir bölge olarak öne çıkıyor.

XRP’de yükselen kanalın alt sınırı olarak izlenen 1,34 dolar seviyesinin güçlü bir destek oluşturduğuna dikkat çekildi. Bu bölge korunduğu sürece, üst bant hedefleri 1,37 ve 1,40 dolar olarak gösteriliyor.

Uzmanlara göre, kanal desteğinin korunması alıcıların piyasaya hakim kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Yükselen diplerin oluşması ise çoğunlukla güçlü trendin devam edeceği şeklinde yorumlanıyor. Eğer 1,34 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılmazsa, XRP’de ilk direnç noktası olarak 1,37 dolara, ardından kanal üst bandı olan 1,40 dolara kadar bir hareket gözlenebilir. Ancak fiyat bu desteğin altına sarkarsa, teknik yapıda bozulma riski öne çıkabilir.

SeviyeDestek/Direnç
1,34 $Kanal desteği
1,37 $İlk direnç
1,40 $Kanal üst bandı

Haziran ayına girerken XRP için hem zincir üstü veriler hem de fiyat şeması, yatırımcıların sabırlı ve temkinli hareket etmeye devam ettiğine işaret ediyor. Borsaya taşınan coin miktarı rekor düşük seviyede kalırken, kanal görünümü ise hala korunuyor. Piyasa katılımcıları önümüzdeki haftalarda bu tabloyun değişip değişmeyeceğini yakından izliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
