Arjantin’de 8 milyon USDT’lik kripto dolandırıcılığı operasyonunda neler yaşandı?

Arjantin’de geniş çaplı bir kripto para dolandırıcılığına karşı düzenlenen operasyonda, ülke genelinde 24 kişi gözaltına alındı ve toplamda 8 milyon USDT’nin üzerinde dijital varlık ele geçirildi. Arjantin savcılığı, farklı bölgelerde yürütülen bu soruşturmanın ülkedeki en kapsamlı kripto para operasyonlarından biri olarak öne çıktığını açıkladı.

Operasyondan elde edilen ilk bulgular

Yetkililer, “Sahte Coin” adı verilen operasyon kapsamında 31 Mayıs’ta eş zamanlı olarak 90 farklı adrese baskın düzenledi. Olayın merkezinde, WhatsApp ve WhatsApp Business üzerinden dağıtılan sahte yatırım fırsatlarıyla vatandaşların hedef alındığı üç ayrı dolandırıcılık ağı yer aldı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 3 milyar Arjantin pesosu tutarında mağduriyet saptandı; 60 milyon peso nakit para ile 80 teknoloji cihazına da el kondu.

Yetkili makamlara göre, bu şebekeler kullanıcıya yüksek getiri vaat eden, yasal finans kuruluşu görünümünde sahte uygulamalar ve platformlar geliştirdi. Şüphelilerin yönlendirdiği kullanıcılar, sözde yatırım amaçlı paralar yatırırken, aslında her aşama dolandırıcılığın parçasıydı.

Dolandırıcılık yöntemleri ve tespit edilen üç ayrı yapı

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan üç ayrı dolandırıcılık modelinin, teknik açıdan farklı yöntemler kullandığı belirlendi. İlk ağ, Google Play Store’da yayımlanan sahte bir yatırım uygulaması aracılığıyla yatırımcıları sisteme dahil etti. Uygulama, lisanssız danışmanlar tarafından yönetildi ve kullanıcılar düzenli şekilde “yatırım” adı altında para aktardı.

İkinci suç grubu ise ağırlıklı olarak WhatsApp hesaplarını ele geçirme ve bu hesaplarla mağdurlar adına kimlik avı yürüterek dolandırıcılık yaptı. Burada elde edilen paralar, Binance’in eşler arası (P2P) piyasası üzerinden USDT’ye çevrildi ve Venezuela başta olmak üzere yurtdışındaki cüzdanlara aktarıldı.

Yetkililer, operasyon sırasında 100’den fazla WhatsApp aktivasyon kodunun izini sürdü. Bu kodların, dolandırıcıların mağdurlara ulaşması ve iletişim kurmasında önemli bir rol oynadığı belirtildi.

En büyük dijital varlık ele geçirme ise San Isidro merkezli üçüncü suç örgütünde gerçekleşti. Savcılık, burada korsan yazılımlara gizlenmiş ve şifre ile banka bilgilerini çalan “infostealer” olarak bilinen kötü niyetli yazılımların kullanıldığını açıkladı.

Mini sözlük: Infostealer, bilgisayarlara bulaştıktan sonra kullanıcı şifrelerini ve bankacılık bilgilerini çalan zararlı bir yazılım türüdür. Genellikle dolandırıcılıkta, mağdurların dijital varlıklarına erişebilmek için kullanılır.

Yasal süreç ve elde edilen veriler

Soruşturma kapsamında 8 milyon USDT’nin üzerinde kripto varlığa el konurken, bu tutarın 2024 yılında kamuoyunda yankı bulan RainbowEx vakasında ele geçirilen miktarı da geçtiği belirtildi. Bu sürede, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının polisle iş birliği yaptığı ve dijital varlıklara el konulmasında önemli rol üstlendiği bildirildi. Ancak yetkililer, iş birliği yapılan tüm şirketlerin adlarını açıklamadı.

Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama, suç örgütüne üyelik ve fikri mülkiyet haklarını ihlal etme gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi. Şu anda mahkeme süreci devam ediyor. Ele geçirilen fonların mağdurların zararının karşılanmasında kullanılıp kullanılmayacağı ise yargı sürecinde netleşecek.

“Operasyon sırasında yapılan dijital izleme ve blockchain analizleri sayesinde, çalınan fonların hangi adreslere aktarıldığı adım adım tespit edildi. Elde edilen verilere göre bu üç şebekenin farklı kripto cüzdanları kullanarak izlerini gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı.”