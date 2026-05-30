Bitcoin ve ether haftayı yaklaşık %3 kayıpla tamamlarken S&P 500 yükseldi

S&P 500 endeksi bu hafta dokuzuncu kez üst üste yükselerek 2023’ten bu yana en uzun hafta kazanç serisine ulaştı. Endeks, mart ayındaki dip seviyesinden bu yana neredeyse yüzde 20 oranında değer kazandı. Hisse senedi piyasalarındaki bu olumlu tabloya rağmen önde gelen kripto paralar tarafında aynı hareketlilik görülmedi.

Küresel piyasalar yükselirken kriptolar geri çekildi

Petrol piyasasında Brent cinsi ham petrol, ABD ile İran arasında 60 günlük ateşkes uzatılması yönündeki umutların etkisiyle varil başına yaklaşık 92 dolara yükseldi. Aynı dönemde savaş endişelerinin arttırdığı tahvil piyasasında da bazı kayıpların geri alındığı görüldü. Bu gelişmeler genel olarak risk iştahını destekledi.

ABD eski başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada nihai bir karar vermeye hazır olduğunu belirtirken, İran ile yapılacak olası bir anlaşmada ülkenin nükleer programını bırakması, zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesi ve Hürmüz Boğazı’nı açması gibi taleplerini tekrarladı.

Kripto paralar ise bu olumlu havaya ayak uyduramadı. CoinDesk verilerine göre, bitcoin son yedi günde yüzde 2,6 düşerek 73.445 dolara geriledi. Ether yüzde 2,5 azalarak 2.011 dolara, solana yüzde 2,2 düşüşle 82,42 dolara ve TRON’un kripto parası TRX ise yüzde 5,6 kayıpla haftanın en çok düşen ilk 10 varlığı oldu.

Spot bitcoin ETF’lerine olan talepte yavaşlama gözlenirken, bu durum kripto paralardaki geri çekilmeye ek bir baskı yarattı. Klasik piyasalardaki iyimserlik ve makro gelişmelerin destekleyici olmasına rağmen, kripto varlıklar bu hafta neredeyse tamamen yatay ya da ekside kapandı.

HYPE tokenı haftanın sürpriz kazananı oldu

Haftalık kayıplar büyük kripto paralarda öne çıkarken, az bilinen HYPE token öne çıktı. Hyperliquid borsasının bu dijital varlığı, yatırımcılardan artan talep sayesinde hafta boyunca yüzde 19,4 yükselerek 65 dolara ulaştı. Intercontinental Exchange’in üst düzey yöneticisi Jeffrey Sprecher, Bernstein konferansında Hyperliquid platformunu övdü ve onu “NASDAQ’dan daha büyük” olarak nitelendirdi.

Bunun dışında, BNB yüzde 1,9 değer artışıyla haftayı yükselişle kapatırken, XRP de yüzde 0,7 kazanç elde etti. Bu iki kripto para esas piyasa hareketlerinden ayrı bir performans sergiledi.

Mini sözlük: Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemleri destekleyen bir kripto para borsasıdır. HYPE ise bu borsada çıkarılan yönetişim ve teşvik tokenıdır; borsa üzerinde yapılan işlem hacmine ve katılımına göre ödüller dağıtılır.

İran anlaşması ve piyasalara etkisi

Trump’ın ateşkes sürecine dair imzayı henüz atmamış olması nedeniyle belirsizlik sürüyor. ABD tarafının öne sürdüğü şartlar ise İran’ın şimdiye kadar açıkladıklarından çok daha zorlayıcı görünüyor. Bu nedenle, mevcut yükseliş ivmesi kırılgan kalmaya devam ediyor.

