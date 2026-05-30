Aave V4’ün Arc ana ağına entegrasyonu için ilk adım atıldı

Aave Labs, önümüzdeki nesil borç verme protokolü Aave V4’ün Arc blok zinciri üzerinde hayata geçirilmesi için yönetim sürecinin ilk aşaması olan “Temp Check” teklifini 29 Mayıs’ta toplulukla paylaştı. Bu adım, Arc ağının 2026 yazında ana ağını başlatma planlarıyla birlikte Aave’nin kilit DeFi altyapılarından biri olabileceği konusunu değerlendirmek amacıyla gündeme getirildi.

Arc nedir, Aave entegrasyonunun önemi ne?

Arc, dijital dolar USDC’nin geliştiricisi olan Circle’ın halka açık katman-1 blok zinciri olarak dikkat çekiyor. Şirket, Arc’ı internetin ekonomik işletim sistemi şeklinde tanımlıyor. Ağda işlem ücretleri USDC ile ödeniyor; aynı zamanda Arc, stabilcoin likiditesi ve tokenize gerçek dünya varlıkları için özel olarak tasarlandı. Arc testneti, BlackRock, Visa ve AWS gibi büyük kurumların yanı sıra Aave, Curve ve Maple gibi önemli DeFi projelerinin katılımıyla 2023’te kullanıma açılmıştı.

Arc, testnet sürecinde 1,5 milyon cüzdan üzerinden 150 milyonun üzerinde işlem gerçekleştirdi. Circle’ın açıklamasına göre ağ, bu yıl başında testnet’ten çıkarak küresel ölçekte stabilcoin kullanımının ödeme dışı alanlara yayılmasını hedefleyen yeni bir döneme girdi.

Aave için Arc entegrasyonu, Circle’ın odaklandığı kurumsal sermayeye erişim anlamı da taşıyor. Kurumsal yatırımcıların devlet tahvili gibi tokenize edilmiş varlıklarını teminat göstererek sabit coin ödünç almasına olanak tanıyan Aave Horizon’da, 2025 sonunda 580 milyon doları aşan net mevduat bulunuyordu.

Aave DAO’nun 2026 yol haritasında Circle, Ripple, Franklin Templeton ve VanEck gibi devlerle iş ortaklığı hedefiyle 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşılması öngörülüyor. V4’ün Arc üzerinde aktif edilmesi, Aave borç verme altyapısının doğrudan Circle’ın kurumsal kanalına taşınmasını sağlayacak.

Circle CEO’su Jeremy Allaire, sosyal medya hesabından “V4’ü Arc üzerinde görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. İki önemli yeni nesil altyapı birlikte DeFi’nin geleceği için çalışıyor.” sözleriyle desteğini paylaştı.

V4 mimarisinin getirdiği yenilikler

Aave V4, önceki sürümlerde parçalı ve dağınık olarak yönetilen likidite havuzlarının yerine Hub-and-Spoke modeliyle merkezi bir Likidite Merkezi kuruyor. Her blok zincir üzerindeki bu merkezde biriken varlıklar, risk parametreleri farklılaştırılmış Spoke pazarlarına yönlendirilebiliyor. Bu yaklaşım, kurumsal ölçekte yüksek işlem hacmini yönetebilmek için geliştirildi.

Ayrıca V4, ERC-4626 kasası standardını benimseyerek mevcut aToken’larda görülen yeniden baz alma (rebasing) özelliğini ortadan kaldırıyor. Böylece entegrasyon yapan platformlar, denetçi ekipler ve muhasebe yazılımları için raporlama süreçleri büyük ölçüde sadeleşiyor. Bu değişiklik, özellikle kurumsal benimsemede önemli bir adım olarak gösteriliyor.

Mini sözlük: ERC-4626, Ethereum blok zincirinde kasalar (vaults) için geliştirilmiş bir standarttır. Bu yapı, likiditenin birden fazla platformda etkin ve tutarlı şekilde saklanmasını ve takibini kolaylaştırır. Böylece borç verme ve mevduat işlemlerinin şeffaf ve uyumlu biçimde yürütülmesi sağlanır.

Arc için hazırlanan teklif, V4’ün hem Ethereum ana ağı hem de Avalanche gibi farklı zincirlere taşınmasını amaçlayan geniş çaplı diğer çalışmalarla paralel yürütülüyor. Geçtiğimiz günlerde Avalanche için de büyüme hedeflerine endeksli 15 milyon dolarlık bir teşvik paketiyle benzer bir oylama başlatıldı.

Aynı zamanda Babylon Labs, Bitcoin’i teminat olarak doğrudan kabul edebilecek Spoke pazarlarının V4’e eklenmesini önerdi.

Yönetim sürecinde yaşanan çekişmeler

V4’ün geniş çapta devreye alınması, Aave topluluğunda bazı tartışma ve çekişmeleri de beraberinde getirdi. 1 Mart’ta “Aave Kazanacak” başlıklı çerçeve önerisi, yani Aave Labs ürün gelirinin %100’ünün DAO hazinesine aktarılması ve V4’ün ana teknik katman olarak benimsenmesi planı, sadece %52,58 destekle geçebildi.

Aave Chan Initiative kurucusu Marc Zeller, oylamanın ancak Aave Labs ile bağlantılı gördüğü adreslerden gelen 233.000 AAVE oyun etkisiyle onaylandığını belirtti. Zeller, bu bloklar hariç tutulursa teklifin reddedileceğini savundu. Ayrıca, Aave’nin ana teknik partneri BGD Labs, merkeziyetçilik ve “V3’ün tarihinin haksız şekilde sunulması” gerekçesiyle 1 Nisan’dan itibaren iş birliğine devam etmeyeceğini duyurdu.

Arc ana ağına V4’ün dağıtımı, bu tartışmalı yönetim ortamında ilerliyor. Sonuç, Aave’nin Circle’ın kurumsal kullanıcı tabanına yol haritasında belirlenen takvimde ulaşmasını da doğrudan etkileyecek.