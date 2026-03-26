BLOCKCHAIN

Avustralya Merkez Bankası’nın Tokenizasyon Pilotundan 16,7 Milyar Dolar Verimlilik Çıkışı



  • Avustralya Merkez Bankası, tokenizasyon testlerinde yıllık 16,7 milyar dolar verimlilik potansiyeli buldu.
  • Pilot programda birçok banka ve finans kuruluşu, dijital varlık yönetimini gerçek işlemlerle denedi.
  • Merkez bankasının yeni politika yaklaşımı, ülkede dijital piyasa altyapısının geliştirilmesini hızlandırıyor.
COINTURK
COINTURK

Avustralya Merkez Bankası (RBA), fiziksel varlıkların dijital temsillerine dönüştürülmesi olarak bilinen tokenizasyonun ülke ekonomisine yıllık 16,7 milyar dolar katkı sağlayabileceğini açıkladı. Bu tahmin, RBA’nın Project Acacia isimli pilot programından elde edilen veriler ışığında ortaya kondu. Proje kapsamında finans sektöründe gerçek varlıklar ve işlemlerle gerçekleştirilen uygulamalar hayata geçirildi ve sonuçlar doğrudan ekonomik olarak ölçümlendi.

Proje Acacia: Gerçek Varlıklarla Geniş Kapsamlı Testler

RBA Yardımcı Başkanı Brad Jones’un aktardığına göre Project Acacia, bankalar, portföy yöneticileri, saklama kuruluşları ve finansal teknoloji şirketleri gibi çok sayıda katılımcının iş birliğiyle yürütüldü. Pilot sürecinde devlet tahvilleri, repo işlemleri, vadeli mevduatlar, yatırım fonları, ticari alacaklar ve maden gelirleri gibi farklı varlık sınıflarının dijital temsilcileri test edildi.

Denemelerde, stabilcoin olarak bilinen fiyatı sabit kripto paralar, bankaların özel mevduat tokenları, merkez bankası dijital parası (CBDC) ve borsa saklama hesapları gibi pek çok farklı ödeme ve takas yöntemi kullanıldı. Bu sayede en baştan sona dijitalleşmiş, farklı platformlarda test edilen, çoklu ödeme araçlarıyla yönetilebilen bir piyasa altyapısı kurgulandı.

Oluşan 16,7 milyar dolarlık rakam, varlık yönetiminde otomasyona geçilmesi ve manuel hataların azaltılması, karşı taraf risklerinde iyileşme ile sabit getirili piyasalarda likidite artışı gibi kalemlerden elde edilen toplam yıllık verimlilik kazancına dayanıyor. Sabit getirili varlıklar, Avustralya’da yabancı yatırımcıların özellikle yoğun ilgisine sahip olduğu için, piyasa yapısı ve uluslararası entegrasyon konusu öne çıkıyor.

Politika Yaklaşımı ve Yeni Dijital Altyapı Dönemi

Pilotun başarısı, Avustralya Merkez Bankası’nın tokenizasyonun uygulanmaya değer bir yaklaşım olduğuna dair tavrında önemli bir değişikliğe işaret etti. Artık soru “olup olmayacağı” değil, “nasıl gerçekleşeceği” olarak öne çıkıyor. Bu politika değişikliğiyle birlikte RBA, dijital finansal piyasa altyapısı (DFMI) için yeni bir deney ortamı yani “sandbox” kurma hazırlıklarına başladı.

Bu adımla bankanın, araştırma aşamasından uygulamaya geçen bir dijital finansal altyapı inşa etmeyi hedeflediği belirtiliyor. Sandbox ortamında sektör katılımcılarıyla ticari ölçekli testler yapılacak ve merkezi dijital paranın başka ağlarda kullanılıp kullanılamayacağı gibi teknik açıdan önemli deneyler sürdürülecek.

Küresel ölçekte sabit coin ve mevduat tokenı gibi araçların kullanımındaki artış, Avustralya’da da bankaların rekabetçi kalmak için bu alana yatırım yapmasını teşvik ediyor. RBA, özellikle büyük bankaların mevduat tokenlarını ölçekli işlemlerde, stabilcoinleri ise daha küçük ve yeni alanlarda kullanmasının beklendiğini aktardı.

Dünyadaki birçok merkez bankasının, tıpkı Avustralya gibi, dijital altyapılarla piyasa entegrasyonunu hızlandırmak için benzer testler ve düzenleyici alanlar oluşturduğu görülüyor. Zamanlamanın kritik olduğu vurgulanırken, uluslararası standartların oluştuğu bir dönemde, Avustralya’nın küresel piyasadan kopuk kalmaması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Proje Acacia ile birlikte, Avustralya Merkez Bankası’nın finansal teknolojilere yaklaşımı daha somut bir hal aldı ve piyasa oyuncuları için yeni yol haritaları oluşmaya başladı.

Bu haberler ilginizi çekebilir

EDXM International, Blockchain Tabanlı KRW Vadeli İşlemlerini 2026’da Piyasaya Sürecek

Tether, Eight Sleep’e 1,5 Milyar Dolar Yatırarak Sağlık Teknolojisine Adım Attı

Nasdaq ve Talos Ortaklığıyla Kripto Piyasasında 35 Milyar Dolarlık Sermaye Harekete Geçiyor

Gemini Borsası ve Winklevoss Kardeşler’e Toplu Dava: Yatırımcılar Strateji Değişikliği Nedeniyle Hesap Soruyor

Evernorth, XRP Altyapısı ile 1 Milyar Dolar Değerleme Üzerinden Nasdaq’a Açılmayı Hedefliyor

Nigel Farage’ın Cameo Videoları Kripto Dolandırıcılıklarda Kullanıldı

Visa, Yapay Zekâ Ajanları İçin Otomatik Kripto Ödeme Aracı Geliştirdi

