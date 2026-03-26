26 Mart TBMM kripto para vergi yasası görüşmeleri son durum

Dünkü görüşmelerde partiler kripto para vergi yasasıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Alınan karar gereğince, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere 22.52’de birleşim kapatılmıştı. Bugün belirlenen saatte genel kurul tekrar toplandı ve yazı hazırlandığı sırada gündem dışı konularda milletvekilleri söz hakkı almaya devam ediyor.

Kripto Para Vergi Yasası

25 Mart tarihli açıklamalarda partiler genel olarak vergilendirmeyi destekleyen açıklamalar yaptı ancak kripto para yatırımcılarının istediği tonda konuşmalar görmedik. Hatta bazı muhalefet milletvekilleri vergilendirme için geç kalındığını ve önümüzdeki yıl itibariyle bilgi paylaşımı yapılacağı için bu kanunun 1 yıl hiçbir anlam (global borsalara beyan zorunluluğu) ifade etmeyeceğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale şunları söyledi;

“Aynı zamanda bir çifte standart da var. Mesela siz yatırımcısınız, eğer yerel borsada paranızı değerlendirirseniz %10 stopaj ödüyorsunuz. Ama yurt dışında yatırımınızı değerlendirmek istiyorsanız orada beyan usulü. Hangi yatırımcı burada yurtiçindeki kripto varlık piyasasının tercih eder.”

Bu tarz açıklamalar kripto para yatırımcılarının henüz sesini muhalefete bile tam olarak duyuramadığını gösteriyor. Global borsalara pozitif ayrımcılık yapıldığı iddiası topluluğun tepkisiyle birlikte okunduğunda büyük bir tezat oluşturuyor. Yatırımcılar %40’a kadar beyan nedeniyle global borsa kullanımının vergilendirilmesinin Türkiye’de kriptoyu bitireceğini söylüyor. Fakat “vergi olursa kripto işinin peşine düşmezler yatırım yapmazlar” diyen milletvekillerini bile dün gördük.

Bugün için İyi Parti Milletvekili Burak Dalgın bugün 12:15’te yaptığı açıklamada kriptoyla ilgili konuşulan bazı vergilerin kaldırılması bazılarınınsa azaltılması gerektiğini söyledi.

Dün konuşan Sadullah Kısacık – Yeni Yol Partisi (DEVA) Adana Mv. kripto para vergi düzenlemesinin daha detaylı ele alınması gerektiğinden bahsederek “yasa bu haliyle geçmemeli” ifadelerini kullandı.

Ömer İleri’nin dün yaptığı açıklamayı paylaşmıştık. Kripto para politikasının şekillenmesinde önemli rolü olan ve sektör paydaşlarıyla da iletişim halinde olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri “kamuoyunda oluşan hassasiyetler göz önünde bulundurularak değişiklik önergesi verilmesi yoluyla yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir” diyerek yatırımcıları rahatlatmıştı.

TBMM Genel Kurulunda görüştüğümüz kanun teklifinde yer alan kripto varlıklara ilişkin bazı maddelerin, kamuoyunda oluşan hassasiyetler göz önünde bulundurularak değişiklik önergesi verilmesi yoluyla yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. İlgili… — Dr. Ömer İleri (@DrOmerileri) March 25, 2026

Kripto Para Yatırımcıları Ne İstiyor?

Yerel borsalarda yapılan işlemlerde %0,03 vergilendirme makul ve bu vergi zaten yerel kripto para borsalarından tahsil edilecek. Normalde borsaların aldığı işlem komisyonu çok daha yüksek olduğu için SPK onaylı borsaların bunu işlem komisyonlarına yedirip kullanıcıya yansıtmaması çok kolay ve basit bir şey.

Yerel borsalardaki kazançların %10 stopaj doğurması durumuysa zaten Ömer İleri’nin bu ayki açıklamasına göre iptal edildi.

Peki sorun nerede? Kripto para yatırımcıları için asıl sorun global borsalardan yapılan çekimler nedeniyle beyan zorunluluğunun bu yasayla gelmesi. Bunun hem yatırımcı hem devlet açısından ciddi negatif sonuçları olacak. Birkaç madde ile özetleyelim.

Dubai ve körfezdeki diğer cazibe merkezleri kriptoya kucak açtı. Milyarlarca dolarlık varlığı bölgeye çekti. Yatırımcılar burada ofisler açtı, evler aldı milyarlarca dolarlık harcamalar yapıp bölgenin ekonomisine katkı sağladı. Ancak bugün geldiğimiz noktada füzeler Dubai’nin tepesinde uçuyor yani parası olan ve vergi avantajından dolayı burayı tercih eden yatırımcılar güvenlik endişeleri nedeniyle alternatif yuva arayışında. Türkiye eğer böylesi yüksek vergi oranlarını dayatırsa ülkeye gelecek on milyarlarca dolarlık sermayenin önünü kesmiş olacak. Türkiye’nin en büyük döviz kaynağı turizm ve onun için de 2026 hedefi 68 milyar dolar. Yani milyar dolarlı rakamlar Türkiye ekonomisinin gerçekten ihtiyaç duyduğu rakamlar.

Türk yatırımcıların sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Bu yatırımcılar yurt dışındaki borsalarda, DeFi platformlarında, airdrop, trade veya farklı yollarla kazançlar elde ediyor. Paralarını yine Türkiye’deki hesaplarına çekip burada harcıyor yatırım yapıyorlar. Eğer çift haneli vergiler söz konusu olursa bu yatırımcıların önemli kısmı %0 veya buna yakın vergi tahsil eden ülkelere giderek orada mali açıdan çok daha rahat bir hayat sürebilir. Bu da devasa miktarda varlığın yurt dışına kaçmasına neden olacak.

Türkiye eğer %5 veya altında yani daha makul oranlarda vergi talep ederse hem cazibe merkezi olacak yani milyarlarca doları kendine çekebilecek hem de devasa vergi geliri elde edebilecek. Yatırımcıyı yormadan ve ülkeden kaçırmadan talep edilecek düşük oranlı vergi tüm yatırımcıların gönül rahatlığıyla vergisini direkt olarak borsadan ödemesini sağlayacak. Beyan, tahsilat, takip, analiz gibi iş yükü, iş yükü maliyeti doğmadan verginin tahsili sağlanacak.

Eğer çift haneli artan oranda vergi talep edilirse daha şimdiden hizmet vermeye başlayan illegal takas hizmetlerinin önü açılacak. Bugün bile %1-3 komisyonla elden nakit bozum yapabileceğini söyleyen şahıslar büyük yatırımcılara ulaşarak kayıtsız biçimde ülkeye para sokabilmenin yolunun kendileri olduğunu söylüyor. Peki yatırımcılar bu şahıslara %3-5 vermek yerine devlete aynı oranları vergi olarak ödeyip hem hazineye gelir sağlasa hem de vergisini ödemiş olsa daha kazançlı olmaz mı?

Ömer İleri’nin bahsettiği düzenlemeleri herkes heyecanla bekliyor ancak mevcut haliyle bu yasa hem hazine hem yatırımcılar hem de Türkiye’nin geleceği açısından son derece riskli.