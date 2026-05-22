📣 Clarity Act ile kripto varlıkların düzenlenmesinde yeni bir sayfa açılması planlanıyor.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tom Emmer, CoinDesk’in The Policy Protocol yayınında yaptığı açıklamalarla son dönemde Washington’da hız kesen kripto para düzenleme gündemini değerlendirdi. Emmer, Senato’daki partilerüstü Clarity Act girişiminin kripto yasaları için hâlâ ivme sürdürdüğünü söyledi. Özellikle Senato Bankacılık Komitesi’nde tasarının 15-9’luk oyla bir sonraki aşamaya taşınması, yasanın yalnızca Cumhuriyetçiler tarafından desteklenmediğini, Demokratların da sürece dahil olduğunu gösterdi.

Clarity Act ve yasal kesinlik arayışı

Emmer, Temsilciler Meclisi’nin yıllardır kripto piyasası yapısına ilişkin kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Meclis’te defalarca kez gözden geçirilen CLARITY tasarısının şu an beşinci ya da altıncı versiyonda olduğu aktarıldı. Tasarının temel hedeflerinden biri; dijital varlıkların menkul kıymet, emtia veya nakit benzeri varlıklar olarak doğru şekilde tanımlanması ve her biri için hangi düzenleyici kurumun yetkili olacağının netleştirilmesi.

Emmer, yasanın Kongre’de kabul edilmesi halinde son kararın dönemin ABD Başkanı olan Donald Trump’ın önüne geleceği öngörüsünde bulundu.

Blockchain Regulatory Certainty Act ve tartışmalar

Emmer, Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA) başlıklı düzenlemenin önemli bir parçası olduğunu, bunun bazı “saklama hizmeti sunmayan” yani müşteri varlıklarını direkt olarak tutmayan yazılım geliştiricilerini para transferi lisansı zorunluluğunun dışında tuttuğunu belirtti.

Bazı kolluk kuvvetlerinin ise BRCA’nın denetim ve soruşturma süreçlerini zayıflatabileceği endişesini taşıdığı bildirildi. Emmer ise bu karşı çıkışları esas gündemi saptırmak için ortaya atılan “yanıltıcı” gerekçeler olarak niteleyerek, müşteri fonunu tutmayan geliştiricilerin para transferi kurallarına tabii tutulmasının doğru olmadığını savundu. Ayrıca, blokzinciri yazılımı geliştirenler için eyaletten eyalete değişen uygulamaların belirsizlik yarattığını ve bu ortamda yenilikçiliğin zarar gördüğünü dile getirdi.

Mini sözlük: Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA), ABD’de blokzinciri temelli yazılım geliştiren ve kullanıcı varlıklarını saklamayan geliştiricilerin para aktarımı gibi finansal regülasyonlardan muaf tutulmasını amaçlayan bir yasa tasarısıdır. Bu sayede inovasyonun desteklenmesi ve regülasyon-belirsizliklerinin önüne geçilmesi hedeflenir.

Konuyla ilgili olarak, Emmer’in şu ifadeleri öne çıktı:

Yazılım geliştiricileri müşteri varlıklarını tutmuyorsa, onları para transferi düzenlemesine dahil etmek yeniliğe zarar verir. Bu alanın eyaletler arasında farklı şekilde yorumlanması, sektörün gelişimini yavaşlatıyor.

Düzenleyici çerçevenin önemi ve sektörel beklentiler

Emmer, ABD kripto ekosisteminin küresel rekabette geri kalmaması için daha net yasal kurallara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Şirketlerin ABD’de yenilik üretmek istediğini, ancak bunun için “oyunun kurallarını” bilmeleri gerektiğini belirtti. Biden yönetimi döneminde SEC Başkanı olarak görev yapan Gary Gensler’in uygulamalarını ise eleştirdi.

Clarity Act’in, hangi varlıkların SEC, hangilerinin ise Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) denetimine tabi olacağını daha belirgin hale getirmek üzere tasarlandığı belirtildi. Bu sayede, kripto şirketlerinin ABD’deki yasal çerçevede daha rahat faaliyet gösterebileceği savunuldu.

Bipartisan yapı, politika ve gelecek tartışmaları

Emmer, Clarity Act’e ilişkin tartışmaların parti sınırlarını aştığı görüşünde. Cumhuriyetçiler ve Demokratların birçok noktada uzlaştığı ifade edildi. Bazı senatörlerin ise yasa metni üzerinden başka politika başlıklarında avantaj sağlama arayışında olduğu iddia edildi. Sektördeki oyuncuların ise çoğunlukla parti kimliğinden ziyade yasa tekliflerine yönelik tutuma göre hareket ettikleri paylaşıldı.

Kripto varlıkların ve finansal teknolojinin, 21. yüzyıl finans sisteminin önemli bir parçası olacağı Emmer tarafından özellikle vurgulandı.

Düzenleyicilerin yetkisi ve tüketici koruması

ABD Kongresi’nde hâlâ SEC ve CFTC gibi düzenleyici kurumların ne düzeyde yetkiye sahip olacağı tartışılıyor. Hukuk uzmanı Renato Mariotti, yeni yasal çerçeveyle birlikte CFTC’ye ilave kaynak ve personel ihtiyacı doğabileceğini gündeme getirdi. Emmer ise “hafif dokunuşlu bir regülasyon” ve federal kurumlara daha az yetki verilmesinden yana olduğunu söyledi.

Kongrenin öncelikleri arasında tüketici haklarının korunması ve dolandırıcılığın önlenmesi yer alıyor. Emmer, dijital varlık işlemlerinin nakde dayalı işlemlerden daha şeffaf olabileceğini iddia etti.