Fairshake seçimlerde 7 milyon doları aştı kongre yarışında desteklediği adaylar kazandı

Kripto sektörünün ABD siyasetindeki önemli fonlarından biri olan Fairshake adlı siyasi eylem komitesi (PAC), geçtiğimiz salı günü gerçekleşen ABD Kongresi’ndeki güney eyaletlerindeki ön seçimlerde adeta damga vurdu. Komite, Alabama ve Kentucky’deki Senato ön seçimlerinde toplamda her eyalet için 7 milyon doları aşan bütçelerle destek verdiği adayların büyük bölümü zaferle sonuçlandı.

Güney eyaletlerinde milyonlarca dolarlık müdahale

Kentucky’de Fairshake, uzun yıllardır senatörlük yapan Mitch McConnell’ın yerine geçmesi için Cumhuriyetçi milletvekili Andy Barr’a açıkça destek verdi. Yüksek bütçeli kampanya sürecinde Barr, oyların yüzde 60’ını aşarak ön seçimi açık farkla kazandı. Alabama’da ise yine 7,4 milyon dolar harcandığı açıklandı. Ancak burada Fairshake’in desteklediği Barry Moore doğrudan zafer elde edemedi; çünkü yüzde 50’lik oy sınırına ulaşamamasına rağmen en yakın rakibine 13 puandan fazla fark attı. Bu nedenle seçim ikinci tura kaldı.

Fairshake sözcüsü Geoff Vetter yaptığı yazılı açıklamada, “Bu akşamın altıda altı galibiyeti, ülke genelinde kripto dostu liderler için net bir zafer anlamına geliyor. Georgia’dan Alabama’ya, Kentucky’den tüm Amerika’ya uzanan güçlü ve iki partili bir mesaj verildi” ifadelerine yer verdi.

Georgia’da dört Temsilciler Meclisi adayına destek

Georgia eyaletinde ise Fairshake, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki dört farklı seçim bölgesine odaklandı. Bu bölgeler arasında, uzun yıllar milletvekili olan David Scott’ın ölümüyle boşalan bölge için yapılan Demokrat ön seçim de bulunuyor. Fairshake bu bölümde Eyalet milletvekili Jasmine Clark’a destek verdi ve Clark, komitenin 4,2 milyon dolarlık reklam yatırımı sayesinde kalabalık aday listesinde rahat bir şekilde ön seçimi önde tamamladı.

Clark’ın kazanmasında Fairshake’in yaptığı reklam ve tanıtım harcamalarının belirleyici rol oynadığı görülüyor. Yalnızca Fairshake’ten gelen desteğin, ön seçime katılan toplam 10 Demokrat adayın kendi toplam kaynaklarını ve Clark’ın bireysel olarak topladığı 1,2 milyon doları önemli ölçüde geçtiği vurgulanıyor.

Mini sözlük: Fairshake, ABD’de kripto para sektörünün çıkarlarını gözeten ve çeşitli adaylara destek amacıyla büyük çapta kaynak ayıran bağımsız bir siyasi eylem komitesidir (PAC). Bu tür PAC’ler seçim dönemlerinde reklam kampanyaları ve bağışlarla kamuoyunda etkin olabiliyor.

Adayların kriptoya yaklaşımı ve harcama taktikleri

Jasmine Clark’ın kampanya programında kripto paralara ve yenilikçi teknolojilere desteğini ilan ettiği görülüyor. Clark, teknolojik gelişmeleri regüle edecek net kurallar getirilmesi ve sektörün tüketici koruması çerçevesinde desteklenmesi gerektiğini savunuyor.

Clark’ın resmi kampanya sitesinde yer alan açıklamada, “Yapay zekâ, blokzincir ve kripto para gibi yükselen teknolojilerde liderliği yeniden ele almak, sektörün büyümesine ve tüketicinin korunmasına öncülük etmek amacıyla uzmanlarla birlikte akıllı ve şeffaf bir düzenleme çerçevesi oluşturmalıyız,” ifadelerine yer verildi.

Georgia’da Cumhuriyetçi ön seçimlerde de Fairshake’in daha düşük meblağlarla çeşitli adayları desteklediği bildirildi. Bu süreçte Jim Kingston yüzde 52, Houston Gaines yüzde 67 ve Clay Fuller ise yüzde 81 oy alarak ön seçimlerde galip geldi. Fuller, kısa süre önce Marjorie Taylor Greene’in yerine yapılan özel seçimde de birinciliği elde etmişti.

Super PAC olarak tanımlanan bu kuruluşlar, destekledikleri adayların kampanya ekipleriyle doğrudan iş birliği yapmadan bağımsız olarak büyük bütçeli reklam kampanyaları yürütüyor. Fairshake de politik reklamlarında çoğu zaman kripto konusu yerine, seçmenlerin ilgisini çekebilecek farklı politik argümanlara yer veriyor.

Aday Destek Miktarı Oy Oranı Sonuç Andy Barr 7+ milyon dolar %60+ Kazandı (Kentucky) Barry Moore 7,4 milyon dolar %50’nin altında İkinci tura kaldı (Alabama) Jasmine Clark 4,2 milyon dolar Kazandı Kazandı (Georgia) Jim Kingston Düşük bütçe %52 Kazandı (Georgia) Houston Gaines Düşük bütçe %67 Kazandı (Georgia) Clay Fuller Düşük bütçe %81 Kazandı (Georgia)

Sonuç olarak, bu seçimlerde Fairshake’in milyonlarca dolarlık müdahalesiyle destek verdiği adayların, ön seçimlerin büyük bölümünde galip geldiği görülüyor. Harcamalar, özellikle kripto dostu politikaların ABD siyasetindeki yerini güçlendiren bir etkiye sahip oldu.