Trump yönetimi dijital varlıkları finans sistemine entegre edecek düzenlemeleri başlattı

ABD Başkanı Donald Trump, dijital varlıklar ile yeni nesil finansal teknolojilerin mevcut ödeme ve finans sistemlerine uyumunu sağlamak için federal kurumlara kapsamlı bir düzenleme hazırlığını başlatma talimatı verdi. Beyaz Saray’da imzalanan kararnamede, dijital varlıkların ve yenilikçi teknolojilerin finans sektörüne sağlıklı entegrasyonu hedefleniyor.

Regülasyonlarda sadeleşme amacı

Başkanlık kararnamesinde, ABD finansal sisteminin geleceğe uyumlu hale getirilmesi adına düzenleyici süreçlerin sadeleştirilmesi ön plana çıktı. Belgede, finansal teknoloji şirketleri, federal finans kuruluşları ve regülatörler arasında iş birliğini teşvik eden ve gereksiz engelleri kaldırmaya odaklı bir politika benimsendiği belirtildi.

Düzenleme kapsamında, önümüzdeki üç ay içinde finansal regülatörlerin mevcut kurallarını yeniden gözden geçirmesi istendi. Bu gözden geçirme sonrası, finansal teknoloji şirketlerinin federal kurumlarla iş birliği kurmasının önünde fazladan engel oluşturan mevzuatların tespit edilmesi bekleniyor. Altı ay içinde ise, regülatörlerin inovasyonu hızlandıracak adımlar atmasının önü açılacak.

Merkez Bankası ve ödeme hesaplarına erişim

Kararname ile ABD Merkez Bankası’ndan da (Federal Reserve) önemli beklentiler dile getirildi. Fed’in, sigortasız mevduat kurumları ve bankacılık dışı finansal şirketlerin ödeme hesaplarına erişimini nasıl sağladığı konusunda yeniden değerlendirme yapması öngörülüyor.

Ayrıca, Fed’e bağlı 12 bölgesel bankanın, merkez yönetiminden bağımsız olarak ödeme hesapları tahsis edip edemeyeceği de soruldu. Bu hususun özellikle Wyoming’deki özel amaçlı mevduat kurumlarını avantajlı hale getirebileceği vurgulandı. ABD Merkez Bankası Kansas Şubesi, yılın başlarında Kraken isimli bir Wyoming merkezli dijital banka girişimine sınırlı erişimli bir “ana hesap” izni vermişti. Benzer şekilde başka şirketler de bu türden erişim için başvuru yapmış durumda.

Mini sözlük: Wyoming SPDI (Special Purpose Depository Institution), geleneksel bankalardan farklı olarak kripto para ve dijital varlık saklama gibi özel hizmetler sunan ve eyalet düzeyinde lisanslanan yeni nesil bir finans kuruluşu modelidir.

Federal Reserve, bazı kurumların daha dar kapsamda faaliyet gösterebildiği bir tür “skinny” ana hesap için geçen yıl aralık ayında öneri metni yayımlamıştı. Bu öneri hayata geçerse dijital finans şirketlerinin ödeme sistemlerine doğrudan erişimi kolaylaşacak.

Bankacılıkta şeffaflık ve yasa dışı işlemlerle mücadele

Trump’ın imzaladığı ikinci kararname ise finansal sistemde yasa dışı işlemlerle mücadeleye odaklanıyor. Hazine Bakanlığı’na ve ilgili regülatörlere verilen talimatla, Banka Gizliliği Yasası’nın güçlendirilmesi ve kayıt dışı para transferi hizmetleri ile eşler arası platformlar üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin daha sıkı denetlenmesi amaçlandı.

Bu çerçevede, belgelenmemiş göçmenlerin yasal olmayan yollarla banka hesabı açması veya ödeme hizmetlerine ulaşmasının önlenmesi ve “kayıt dışı” ücret ödemelerini kolaylaştıran platformların tespit edilmesi gerekecek. Hazine Bakanlığı’na, banka gizliliğini ihlal eden üçüncü parti ödeme sağlayıcılarını ve aracı işletmeleri yakın takip etmesi talimatı verildi.

Kripto finans ve geleneksel sistemin buluşması

Amerikan yönetiminin iki kapsamlı kararnamesi, hem yeni finansal teknolojileri desteklerken hem de sistemin güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Kripto paraların ve dijital varlık tabanlı finansal ürünlerin yaygınlaştığı bir dönemde atılan bu adımlar, sektör ile regülatörler arasında yeni bir iş birliği döneminin kapılarını açabilir.

Konu Klasik Banka Wyoming SPDI Hizmet Alanı Geleneksel para ve kredi hizmetleri Kripto varlık saklama ve ödeme Lisans Türü Federal ve eyalet ruhsatları Wyoming eyalet lisanslı Ödeme Sistemine Erişim Ana hesap (master account) ile tam erişim Sınırlı veya özel izinli erişim

Kararname metninde, “Amerika Birleşik Devletleri’nin politikası, düzenleyici süreçleri sadeleştirmek, gereksiz engelleri kaldırmak ve finansal teknoloji şirketleri ile federal kurumlar arasında iş birliğini teşvik etmektir.” ifadesine yer verildi.