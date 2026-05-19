Bitcoin madencileri 90 milyar dolarlık AI anlaşmalarına imza attı

Bitcoin madencileri, sahip oldukları büyük elektrik kapasitesi ve veri merkezi arazileri ile artık yapay zeka altyapı tedarik zincirinde giderek daha önemli bir rol üstlenmeye başladı. Bernstein analiz ekibinin yayımladığı yeni rapora göre, halka açık Bitcoin madencileri şu anda 27 gigawatt’tan fazla planlanmış elektrik kapasitesini kontrol ediyor ve 3,7 gigawatt’lık kapasiteyi kapsayan 90 milyar dolar değerinde yapay zeka sektörüne yönelik anlaşmalar duyurdular. Bu anlaşmalar; dev veri merkezi işletmecileri, yeni nesil bulut hizmeti sunucuları ve çip üreticilerini de içeriyor.

Elektrik ve veri merkezi kapasitesi öne çıkıyor

RAND’in 29 Nisan tarihli raporunda ise, ABD’de 2030 yılına kadar yaklaşık 82 gigawatt ek net elektrik kapasitesi eklenmesi beklendiği belirtildi. Sektörde asıl darboğaz, artık çipten öte elektrik erişiminde yaşanıyor. Bernstein, yeni veri merkezlerinin şebekeye bağlanmasının kimi zaman dört yıldan daha uzun sürebildiğini; Texas gibi veri merkezi yatırımlarına açık bölgelerde bile kamu hizmeti sağlayıcılarının bağlantı süreçlerinde ciddi bekleme süreleri uyguladığını ifade etti.

Analistlere göre, “Bir gigawatt elektrik elde etmek için ortalama bekleyiş süresi 50 aya yaklaşıyor ve Texas gibi politik olarak uyumlu eyaletlerde dahi işlem kuyrukları yavaşlatıcı etken haline gelmiş durumda.”

Bu uzun bekleyişler, Bitcoin madencilerinin avantaj sağladığı bir noktaya işaret ediyor. Halihazırda şebekeye entegre şekilde faaliyet gösteren ve yüksek yoğunluklu bilgi işlem altyapısına alışkın olan madenciler, büyük yeni veri merkezi yatırımlarında süreçleri hızlandırabiliyor.

Mini sözlük: Halving, Bitcoin madencilerine verilen blok ödülünün yaklaşık dört yılda bir yarıya indirildiği önemli bir protokoldür. Bu süreç, madencilik gelirini doğrudan etkiler ve piyasa üzerinde dalgalanmalara yol açabilir.

Madenciler yeni gelir modelleri arıyor

Raporda, Bitcoin madencilerinin özellikle 2024’te gerçekleşen halving sonrasında azalan ödüller ve daralan kâr marjları nedeniyle alternatif gelir kaynaklarına yöneldiği belirtildi. Çoğu şirket Bitcoin üretiminin ötesine geçerek AI odaklı veri merkezi ve yüksek performanslı bilgi işlem yatırımlarına başladı.

Yakın zamanda bunu somut şekilde gösteren bir örnek olarak Soluna Holdings’in ilk çeyrekte gelirini yüzde 58 artırması gösterildi. Şirket, bu büyümeyi daha çok veri merkezi hizmetlerindeki genişlemesine borçlu; kripto madenciliği ise toplam satışlar içindeki payını kayda değer biçimde azalttı.

IREN ve Microsoft işbirliği öne çıktı

Bernstein, AI altyapısına geçiş trendinde IREN’i başı çeken örneklerden biri olarak gösterdi. Şirketin Microsoft ile yaptığı birkaç milyar dolarlık anlaşmayla, iş modelinde köklü bir dönüşüm bekleniyor. Bernstein’a göre, IREN’in bu hamlesi şirketin temel gelir kaynağını kripto madenciliğinden AI altyapısı işletmeciliğine kaydırabilir.

Regülasyonun giderek sıkılaşması ve yerel toplulukların büyük veri merkezi yatırımlarına karşı yükselen tepkileriyle birlikte, elektrik ve araziye zaten hâkim olan madenciler rakiplerine karşı belirgin bir avantaj kazandı.

Bitcoin madencileri ve AI alanında karşılaştırma tablosu

Şirket AI Anlaşma Tutarı Planlı Elektrik Kapasitesi (GW) İşbirliği Yaptığı Şirketler Kâr Artışında Ana Etken IREN Birden fazla milyar dolar Birkaç GW Microsoft AI veri merkezi anlaşmaları Soluna Holdings Açıklanmadı Açıklanmadı Çeşitli Veri merkezi hizmetlerinden artan gelir Diğer büyük madenciler (toplu) Toplam 90 milyar dolar 27 GW planlı Hyperscaler, neocloud, çip üreticileri Kapsamlı yeni altyapı anlaşmaları

Sonuç olarak Bitcoin madencileri, yapay zeka talebinin hızla arttığı bir dönemde sahip oldukları altyapı ve elektrik kapasitesiyle avantajlı bir konuma gelmiş durumda. Bu trendin, madencilik sektöründe önümüzdeki yıllarda daha fazla çeşitlenmeye yol açması bekleniyor.