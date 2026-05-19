Bitcoin’de aylık düzenli alım stratejisi 2015’ten bu yana %4.515 getiri sağladı

Bağımsız kripto para kıyaslama platformu Coinbird tarafından yayımlanan güncel analiz, Bitcoin’de 2015’ten bu yana her ay düzenli alım yapan yatırımcıların elde ettiği gerçek getirileri ve bu sürece dair önemli istatistikleri ortaya koydu. Araştırmada, sıkça dile getirilen “sadece düzenli alım yap, unut” yaklaşımının finansal sonuçları dikkatle ele alındı ve DCA (Dollar Cost Averaging) stratejisinin avantajları ile sınırlamaları detaylandırıldı.

2015’te başlayan DCA ile büyük getiri

Coinbird’in Bitcoin DCA Hesaplayıcısı üzerinden yapılan simülasyona göre, Ocak 2015’te her ay 100 dolar değerinde Bitcoin alan bir yatırımcı, 2026 Mayıs itibarıyla toplam 13.700 dolar yatırarak 8,219 BTC biriktirmiş olacak. Yılın 19 Mayıs tarihinde Bitcoin fiyatları göz önüne alındığında, portföy yaklaşık 632.315 dolar değere ulaşarak %4.515 toplam getiri sağlamış durumda. Erken dönemde yapılan alımlar, fiyatların düşük olduğu dönemde daha fazla BTC biriktirmeyi mümkün kıldı ve uzun vadede ortalama alım maliyeti BTC başına 1.667 dolar oldu.

Coinbird kurucusu Philipp, bu süregiden otomatik alım stratejisinin ciddi piyasa dalgalanmaları, tarihi zirveler ve belirsiz dönemlerde bile uzun vadede dikkat çekici sonuçlar ürettiğini belirtti. Ayrıca yaşanan sert fiyat düşüşleri sırasında dahi DCA ile yapılan yatırımların psikolojik açıdan kolay sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Dikkat çeken kısa ve uzun vadeli tablo

Analiz, Bitcoin’i Mayıs 2021 tepe noktasında almaya başlayan yatırımcıyı da inceledi. Bu dönemde başlanılan ve ayda 100 dolar ile ilerleyen strateji, 61 ay sonunda 6.100 dolar yatırımı yaklaşık 11.244 dolara taşıyarak %84,34’lük artış sağladı. Aynı dönemi tek seferde toplu alımla değerlendiren yatırımcı ise %43 getiri elde etti. Bu örnek, DCA’nın düşüş dönemlerinde otomatik olarak daha fazla Bitcoin alınmasına olanak tanıyarak avantaj sağladığını gösteriyor.

Fakat Coinbird’in simülasyonlarında, birikim hedefinin 1, 2, 3 veya 4 yıl gibi kısa dönemlerde toplu alım stratejisinin daha iyi getiri sunduğu tespit edildi. DCA avantajı ise yalnızca sert düşüş ve toparlanma dönemlerini kapsayan beş yıllık süreçlerde öne çıktı. Araştırmada da “DCA toplu alımı her zaman geçer” gibi genellemelerin yanıltıcı olabileceğine dikkat çekiliyor; getirilerin başlangıç tarihine ve piyasa koşullarına bağlı olduğu vurgulanıyor.

Mini sözlük: DCA stratejisi, “Dollar Cost Averaging” yani “düzenli aralıklarla sabit tutarda alım yapma” yöntemidir. Yatırımcı, piyasadaki iniş çıkışlardan bağımsız olarak belirli periyotlarda aynı miktarı yatırarak ortalama alım maliyetini düşürmeyi hedefler.

Yüksek getiriye rağmen büyük dalgalanma riski

Düzenli alımla yatırım yapanlar, 2022 ayı piyasasında portföylerinde en yüksek %76,72’lik düşüşü (maksimum zarar) görmüş oldular. Bu veri, uzun vadede bile büyük dalgalanmalara karşı tümüyle koruma olmadığına ve fiyat gerilemesinin psikolojik baskı yaratabileceğine işaret ediyor.

Araştırmada, dayanılan veri kaynağı olarak Coinbird’in CoinGecko fiyatları esas alınırken, simülasyonlarda vergi ve işlem ücretleri hariç tutuldu. Ayrıca, geçmiş getirilerin ileriye dönük sonuçları garanti etmediği de açıkça belirtildi.

Coinbird kimdir?

Coinbird, Almanya merkezli Coinbird GmbH tarafından işletilen, kripto paralar, borsalar ve cüzdanlar konusunda detaylı karşılaştırmalar, canlı piyasa verileri ve yatırım araçları sunan bir platformdur. Kullanıcılar; canlı fiyat bilgileri, endeksler, alım-satım simülatörleri ve çeşitli analiz araçlarından ücretsiz faydalanabiliyor. Coinbird, ülkenin önde gelen kripto karşılaştırma portallarından biri olan kryptovergleich.de’nin uluslararası platformudur ve yılda iki milyondan fazla kullanıcıya ulaşıyor.

Strateji Getiri (%) Toplam Yatırım Portföy Değeri (Mayıs 2026) DCA (2015-2026) %4.515 13.700 $ 632.315 $ DCA (2021-2026) %84,34 6.100 $ 11.244 $ Toplu Alım (2021-2026) %43 6.100 $ 8.723 $