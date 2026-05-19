Solana (SOL)

Solana kısa vadede 78 ve 135 dolar seviyeleriyle kritik eşikte

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana fiyatı kısa vadede 78 ve 135 dolar arası kritik bölgelere odaklandı.
  • Fiyat 84 dolar seviyelerinde destek ararken, büyük yatırımcıların satış baskısı hissediliyor.
  • Teknik olarak 88 dolarda yukarı, 83 dolar altında ise aşağı yönlü risk devam ediyor.
  • 📊 Boğa senaryosu için $SOL ’da 88 dolar üstüne çıkılması önemli bir eşik.
Solana’nın fiyatı, yakın dönem volatil hareketlerinin ardından 84,53 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatlik performansta yüzde 0,46 oranında sınırlı bir artış yaşansa da, fiyat hâlâ son aralığının alt sınırına oldukça yakın seyrediyor. Kısa vadeli analizlerde, Solana’nın bu bölgedeki desteğini korumaya çalıştığı ancak piyasanın net bir yön bulmakta zorlandığı görülüyor.

İçindekiler
1 Aralıkta baskılar ve destek seviyeleri
2 Büyük yatırımcı hareketleri ve etkisi
3 Farklı teknik beklentiler: 78–135 dolar arasındaki yol ayrımı
4 Boğa ve ayı senaryoları karşı karşıya

Aralıkta baskılar ve destek seviyeleri

Analistler, Solana’nın orta vade hareketlerinde kararsız bir tablo olduğunu aktarıyor. Fiyatın, güncel olarak 85–86 dolar bandında tutunmaya çalıştığına dikkat çekiliyor. Ancak 88–90 dolar seviyesinin altında kalmaya devam etmesi, aşağı yönlü baskıların sürdüğünü gösteriyor. Eğer satıcılar bu bandın üstüne çıkılmasını engellerse, fiyatın 83,50 dolara çekilme ihtimali gündemde kalıyor. Orta ve daha geniş vadeli destek alanının ise 78 dolarda olduğu belirtiliyor.

Teknik analizlerde, “Solana fiyatı, 88 dolar üzerine çıkaramadığı sürece yeni bir yükseliş ivmesi oluşmayabilir” değerlendirmesi öne çıktı. Tersi durumda ise, 83,50 dolar desteğinin altına inilirse, fiyatın yeniden taban bölgelere doğru gerileyebileceği ifade edildi.

Fiyatın net bir yön bulamaması ise, piyasada temkinli bir yaklaşımı beraberinde getiriyor. Yatırımcılar kısa vadede fiyatın hangi yöne kırılacağını görmeyi beklerken, hacimli işlemler ve yeni girişler konusunda dikkatli davranıyor.

Büyük yatırımcı hareketleri ve etkisi

Uzun süredir yüklü miktarda Solana bulunduran büyük cüzdan sahiplerinin (whale) hareketleri de piyasa üzerinde baskı yaratıyor. Son günlerde, yıllar önce bir milyon adede yakın SOL’u kilitleyen bir cüzdanın, 30 binlik yeni bir satışı yaklaşık 2,56 milyon dolar karşılığında gerçekleştirdiği bildirildi. Bu cüzdanın toplamda 137 milyon dolardan fazla Solana sattığı kaydedildi.

Whale satışları doğrudan ani fiyat düşüşlerine yol açmasa da, fiyatın destek bölgesine yakın olduğu anlarda piyasadaki tedirginliği artırıyor. 83–85 dolar bandı, hem teknik açıdan hem de büyük yatırımcıların harekete geçme olasılığı bakımından önemli bir sınır olarak ön plana çıkıyor.

Mini sözlük: Whale, çok büyük miktarda kripto para tutan ve tek hamlesiyle piyasada hissedilir etki yaratabilen yatırımcı veya cüzdanlara verilen addır. Whale işlemleri kripto piyasasında çoğunlukla trendlerin yönünü etkileyebilecek öneme sahiptir.

Farklı teknik beklentiler: 78–135 dolar arasındaki yol ayrımı

Bazı analistler, kısa vadede 78 dolar desteğinin test edilebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle, fiyat 88–98 dolar aralığının altında kalmaya devam ederse, önce 83 dolar ardından da ana kanal desteği olan 78 dolar riski gündeme geliyor. Günlük teknik grafikte ise 97,79 dolar üst direnç, 92,89 dolar ise orta direnç olarak öne çıkıyor. 88 doların üstüne çıkılması, piyasadaki baskının azalmasını sağlayabilir.

Bazı piyasa analistlerine göre, “Solana’nın öncelikle 88 dolar bariyerini aşması, ardından 92,89 ve 97–98 dolar dirençlerini kırması, yeniden yükselişin önünü açabilir.”

Daha iyimser tablo çizen bazı uzmanlar ise, büyük resimde Solana’da 135 dolar hedefine giden yolda hâlen potansiyel olduğunu düşünüyor. Ancak bu yüksek hedefin, mevcut düşük fiyat hareketlerinden destek bulup güçlü bir temel oluşturulmasına bağlı olduğu ve yakın vadede doğrudan ulaşılması mümkün olmasa da, orta ve uzun vadede gündemde kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Direnç/Destek SeviyesiRolü
97,79 dolarÜst direnç
92,89 dolarOrta direnç
88 dolarKritik toparlanma seviyesi
83,50 – 84,54 dolarYakın destek
78,17 dolarAna kanal desteği

Boğa ve ayı senaryoları karşı karşıya

Solana’nın bugünkü teknik görünümü, aşağı yönlü sıkı bir savunma alanı ve yukarı potansiyel arasında dengede görünüyor. 83–85 dolar desteği korunduğu sürece 88 dolara doğru toparlanma olasılığı canlı kalacak. Ancak bu alanın kaybedilmesi durumunda, fiyatın ilk aşamada 78 dolara çekilmesi ve daha derin bir düzeltmeye girilmesi gündeme gelebilir.

Öte yandan, 88–98 dolar bandının yeniden aşılıp, fiyatın 100 dolar üzerine atması ise, dip bölgeden toparlanma sinyalini güçlendirecek ve piyasadaki genel iyimserliği artırabilecektir. 115–135 dolar gibi daha yüksek seviyeler ise, ancak bu kritik dirençlerin ardı ardına geçilmesiyle teknik olarak ön plana çıkabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
