Solana fiyatı 50 55 dolar aralığına çekilebilir

Solana fiyatı, teknik analizlerde belirleyici bir bölgeye yaklaşırken uzmanlar farklı senaryolar ortaya koydu. Binance borsasında paylaşılan haftalık fiyat grafiğinde Solana için uzun vadeli iki yol haritası öne çıkıyor: Bir yandan fiyatın, önümüzdeki süreçte mevcut seviyelerden yukarı yönlü bir kırılım yapabileceği, öte yandan ise önce daha düşük destek alanlarını test etme ihtimali gündemde.

Teknik göstergelerde kritik seviyeler

Haftalık grafikte Solana fiyatı, son sert düşüşün ardından geniş bir aralığın alt sınırında, yaklaşık 85,72 dolardan işlem görüyor. Analist Crypto Patel, fiyatın bir süredir 50 ila 70 dolar aralığında birikim bölgesinde hareket ettiğini belirtti. Bu alanın üzerinde olmakla birlikte, henüz ana bariyer seviyenin altında seyrediyor.

Paylaşılan grafikte ana kırılım noktası, Fibonacci 0,382 seviyesine denk gelen 98,80 dolar civarına işaret ediyor. Fiyat bu bölgeyi aşmayı başarırsa, sonraki hedef 262 ila 297 dolar bandı olacak.

Yukarı yönlü senaryonun yanı sıra, daha düşük destek aralıkları da dikkat çekiyor. Özellikle 50,02; 30,81; 26,36 ve 16,62 dolar seviyeleri önemli destek noktaları olarak öne çıkıyor. Aylık bazda ise 32,89 dolar civarında bir destek hattı yer alıyor. Tarihsel olarak en güçlü destek ise 9,85 dolar olarak kayda geçmiş durumda.

Crypto Patel, yükseliş görünümüne katkı sağlayan faktörleri de sıraladı. Bunlar arasında, Solana ETF’lerinde tutulan varlıkların toplam arzın yaklaşık %2’sine ulaşması, kümülatif ETF girişi olarak 1,12 milyar doların aşılması ve ETF fon büyüklüğünün 1,01 milyar dolara yaklaşması bulunuyor. Ayrıca Alpenglow güncellemesinin, işlem onay süresini 12,8 saniyeden 150 milisaniyeye indirebileceği belirtiliyor.

Ek olarak, Solana ETF’lerinin staking getirisi sunması; buna karşılık Bitcoin ve Ethereum fonlarında bu imkanın olmaması vurgulandı. Solana’nın dijital emtia olarak netlik kazanması ve Dartmouth, Morgan Stanley ile Franklin Templeton gibi bazı kurumsal yatırımcıların ilgisi de ön plana çıkıyor.

Kısa vadede düzeltme riski sürüyor

Hem teknik göstergeler hem de piyasadaki yorumlar, Solana’nın ilk etapta 98-100 dolar seviyesini aşamaması halinde kısa vadede yatay seyir veya satış baskısı görebileceğini gösteriyor. Bu bandın üzerinde kalıcı bir kırılım gerçekleşirse, fiyatlamada yeniden yukarı trendden söz edilebilecek.

Diğer yanda, analist Celal Küçüker’in günlük bazda paylaştığı grafik ise Solana’nın 100,23 dolardan döndüğüne dikkat çekiyor. Fiyatın yükselen trend çizgisinin geçtiği 80,42 dolar civarı bir sonraki önemli destek noktası. Bu seviye de tutunamazsa, düşüşün 50-55 dolar aralığına uzanabileceği vurgulanıyor.

Küçüker’in öne çıkardığı eski güçlü seviyeler arasında 140, 68 ve 100 dolar yer almış, şimdi ise hedefler 50-55 dolar aralığı ve 300 dolar üstü olarak sıralanmış durumda.

Teknik tablo, fiyatın önce aşağı destekleri test etmesinin ardından kalıcı yükseliş senaryolarının yeniden gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Özellikle 100 dolar bandı üzerinde kapanışlar gelmedikçe, tepki alımları sınırlı kalabilir.

Sonuç olarak, Solana yatırımcıları için hem yukarı hem de aşağı yönlü farklı fiyat seviyeleri yakından izleniyor. Kırılımların yönü ise önümüzdeki dönemde fiyat hareketinin belirlenmesinde kilit rol oynayacak.