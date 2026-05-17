Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana fiyatı 50 55 dolar aralığına çekilebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana fiyatında 50 55 dolar test edilebilir uyarısı dikkat çekti.
  • Haftalık ve günlük grafiklerde ana direnç 98 100 dolar aralığı olarak öne çıkıyor.
  • Kısa vadede aşağı destekler öne çıkıyor, kalıcı yükseliş için 100 doların aşılması gerekiyor.
  • 📈 Kurumsal yatırım ve yükselen işlem hacmiyle $SOL hareketliliği izleniyor.
COINTURK
COINTURK

Solana fiyatı, teknik analizlerde belirleyici bir bölgeye yaklaşırken uzmanlar farklı senaryolar ortaya koydu. Binance borsasında paylaşılan haftalık fiyat grafiğinde Solana için uzun vadeli iki yol haritası öne çıkıyor: Bir yandan fiyatın, önümüzdeki süreçte mevcut seviyelerden yukarı yönlü bir kırılım yapabileceği, öte yandan ise önce daha düşük destek alanlarını test etme ihtimali gündemde.

İçindekiler
1 Teknik göstergelerde kritik seviyeler
2 Kısa vadede düzeltme riski sürüyor

Teknik göstergelerde kritik seviyeler

Haftalık grafikte Solana fiyatı, son sert düşüşün ardından geniş bir aralığın alt sınırında, yaklaşık 85,72 dolardan işlem görüyor. Analist Crypto Patel, fiyatın bir süredir 50 ila 70 dolar aralığında birikim bölgesinde hareket ettiğini belirtti. Bu alanın üzerinde olmakla birlikte, henüz ana bariyer seviyenin altında seyrediyor.

Paylaşılan grafikte ana kırılım noktası, Fibonacci 0,382 seviyesine denk gelen 98,80 dolar civarına işaret ediyor. Fiyat bu bölgeyi aşmayı başarırsa, sonraki hedef 262 ila 297 dolar bandı olacak.

Yukarı yönlü senaryonun yanı sıra, daha düşük destek aralıkları da dikkat çekiyor. Özellikle 50,02; 30,81; 26,36 ve 16,62 dolar seviyeleri önemli destek noktaları olarak öne çıkıyor. Aylık bazda ise 32,89 dolar civarında bir destek hattı yer alıyor. Tarihsel olarak en güçlü destek ise 9,85 dolar olarak kayda geçmiş durumda.

Crypto Patel, yükseliş görünümüne katkı sağlayan faktörleri de sıraladı. Bunlar arasında, Solana ETF’lerinde tutulan varlıkların toplam arzın yaklaşık %2’sine ulaşması, kümülatif ETF girişi olarak 1,12 milyar doların aşılması ve ETF fon büyüklüğünün 1,01 milyar dolara yaklaşması bulunuyor. Ayrıca Alpenglow güncellemesinin, işlem onay süresini 12,8 saniyeden 150 milisaniyeye indirebileceği belirtiliyor.

Ek olarak, Solana ETF’lerinin staking getirisi sunması; buna karşılık Bitcoin ve Ethereum fonlarında bu imkanın olmaması vurgulandı. Solana’nın dijital emtia olarak netlik kazanması ve Dartmouth, Morgan Stanley ile Franklin Templeton gibi bazı kurumsal yatırımcıların ilgisi de ön plana çıkıyor.

Kısa vadede düzeltme riski sürüyor

Hem teknik göstergeler hem de piyasadaki yorumlar, Solana’nın ilk etapta 98-100 dolar seviyesini aşamaması halinde kısa vadede yatay seyir veya satış baskısı görebileceğini gösteriyor. Bu bandın üzerinde kalıcı bir kırılım gerçekleşirse, fiyatlamada yeniden yukarı trendden söz edilebilecek.

Diğer yanda, analist Celal Küçüker’in günlük bazda paylaştığı grafik ise Solana’nın 100,23 dolardan döndüğüne dikkat çekiyor. Fiyatın yükselen trend çizgisinin geçtiği 80,42 dolar civarı bir sonraki önemli destek noktası. Bu seviye de tutunamazsa, düşüşün 50-55 dolar aralığına uzanabileceği vurgulanıyor.

Küçüker’in öne çıkardığı eski güçlü seviyeler arasında 140, 68 ve 100 dolar yer almış, şimdi ise hedefler 50-55 dolar aralığı ve 300 dolar üstü olarak sıralanmış durumda.

Teknik tablo, fiyatın önce aşağı destekleri test etmesinin ardından kalıcı yükseliş senaryolarının yeniden gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Özellikle 100 dolar bandı üzerinde kapanışlar gelmedikçe, tepki alımları sınırlı kalabilir.

Sonuç olarak, Solana yatırımcıları için hem yukarı hem de aşağı yönlü farklı fiyat seviyeleri yakından izleniyor. Kırılımların yönü ise önümüzdeki dönemde fiyat hareketinin belirlenmesinde kilit rol oynayacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana ana ağında Firedancer’ın sessiz entegrasyonu başladı

Solana destek bölgesine çekildikten sonra 81,30 dolar bandı gündemde

Kripto para yatırımcılarının gündeminde ne var? XRP ve SOL Coin kaç dolar olacak?

Solana fiyatı 98 dolar direncinde ikinci kez reddedildi

Dartmouth College, Bitcoin ve Ethereum ETF yatırımlarını 14,5 milyon dolara çıkardı

Solana aylık grafikte kupa kulp formasyonu oluşturdu destek bölgesinde süreç izleniyor

Forward 6,98 milyon SOL ile 983 milyon dolarlık kaybı kâğıt üzerinde yaşıyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Dogecoin haftalık grafikte 0.618 Fibonacci direncini test ediyor
Bir Sonraki Yazı Trump bağlantılı World Liberty, 4.870 ETH’yi 10,61 milyon dolara sattı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Trump bağlantılı World Liberty, 4.870 ETH’yi 10,61 milyon dolara sattı
Ethereum (ETH)
Dogecoin haftalık grafikte 0.618 Fibonacci direncini test ediyor
DOGECOIN (DOGE)
Bitcoin ilk Fib hedefi olan 82.477 dolardan çekildi yeni direnç aralığı takipte
BITCOIN (BTC)
ETH/BTC yılın en düşük seviyesine geriledi, spot ETF’lere güçlü giriş dikkat çekti
Ethereum (ETH)
Çin ABD ve BAE’den Dubai’de 276 kişilik kripto aşk dolandırıcılığı operasyonu
Güvenlik
Lost your password?