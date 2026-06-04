Solana 24 saatte %8,57 düşerek $68,47 seviyesine geriledi

Solana fiyatı son 24 saatte %8,57 gerileyerek $68,47 seviyesine indi. Bu düşüşle birlikte SOL, kısa vadede izlenen bazı önemli seviyelerin altına sarktı. Piyasada şimdi bu hareketin kalıcı bir kırılım mı, kısa süreli bir likidite temizliği mi yoksa daha geniş bir birikim sürecinin başlangıcı mı olduğu tartışılıyor.

$77 ile $80 aralığı kritik direnç haline geldi

Kısa vadede en fazla öne çıkan gelişme, $77 ile $80 aralığının kaybedilmesi oldu. Bu bölge daha önce birçok grafikte destek olarak izleniyordu. Son geri çekilmeyle birlikte fiyatın $71,94 civarına kadar indiği, dolayısıyla önceki desteğin artık olası tepki yükselişlerinde direnç olarak çalışabileceği belirtiliyor.

Analist Ali Charts, UTXO Realized Price Distribution verisine dayanarak $77 seviyesinin Solana için önemli bir maliyet bölgesi olduğuna dikkat çekti. Buna göre dolaşımdaki arzın kayda değer bir bölümü bu seviyede el değiştirdi. Fiyat bu alanın altında kaldığında, aşağıdaki talep kümeleri daha seyrek hale geliyor ve piyasa kırılganlığı artabiliyor.

Mini sözlük: UTXO Realized Price Distribution, yatırımcıların coinleri hangi fiyat bölgelerinde taşıdığını gösteren zincir üstü bir dağılım haritasıdır. Bu gösterge, arzın yoğunlaştığı maliyet alanlarını ortaya koyarak destek ve direnç bölgelerini değerlendirmede kullanılır.

Ali Charts’ın paylaştığı veriye göre $77 seviyesi, Solana arzının önemli bölümünün işlem gördüğü kritik bir maliyet bölgesi olarak öne çıkıyor.

SOL yeniden $77 seviyesinin üzerine çıkamazsa, aşağıda $53, $35 ve $24 bölgeleri yeni talep alanları olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin tamamının test edilmesi gerektiği anlamına gelmese de, $77 kaybedildikten sonra piyasa yapısının daha zayıf bir görünüm verdiği aktarılıyor.

Alıcıların odağında $67 ve $53 bölgeleri bulunuyor

Aşağı yönlü senaryoda alıcıların izlediği ilk önemli bölge $67,06 seviyesi olarak gösteriliyor. Killa’nın paylaştığı alım haritasında ilk teklif alanı $76,99, ikinci bölge $67,06 ve daha derindeki üçüncü alan $53,33 olarak yer aldı. SOL ilk seviyenin altına indiği için piyasa dikkatini doğal olarak $67 bölgesine çevirmiş durumda.

Seviye Rol $77 ile $80 Kayıp sonrası ilk güçlü direnç bölgesi $67,06 Bir sonraki önemli destek $53,33 Daha derin talep bölgesi $35 ve $24 Daha aşağıdaki güçlü maliyet kümeleri

$67 bölgesinden gelecek olası bir tepki, alıcıların geniş fiyat aralığını savunmayı sürdürdüğüne işaret edebilir. Ancak bu seviyenin de kırılması halinde grafikte $53 alanına doğru daha derin bir geri çekilmenin önü açılabilir. Şimdilik bu bölgelerden net bir dönüş sinyali oluşmuş değil.

Dört aylık bant yapısı aşağı kırıldı

Daan Crypto Trades, SOL’un aylardır geniş bir yatay bant içinde hareket ettiğini, son satış dalgasıyla bu yapının alt sınırının altına indiğini belirtti. Analiste göre benzer görünümler bazı altcoinlerde önce bant dibi temizliği, ardından hızlı geri dönüş şeklinde sonuçlanabiliyor. Fakat bunun geçerli sayılabilmesi için fiyatın kısa sürede kırılan bölgeyi geri alması gerekiyor. Bu çerçevede $77 ile $78 aralığı ilk kritik geri kazanım alanı olarak izleniyor.

Daan Crypto Trades’in değerlendirmesine göre bu görünüm, bazı altcoinlerde görülen bant dibi temizliğine benziyor; ancak senaryonun olumluya dönmesi için $77 ile $78 bölgesinin yeniden alınması gerekiyor.

Fiyat bu aralığın altında kaldığı sürece, $77 ile $80 bandına doğru oluşacak yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir. Bu da kısa vadeli görünümün zayıf kalmasına neden oluyor.

Uzun vadeli hedefler korunurken kısa vadeli baskı sürüyor

Trader Symba’nın piyasa yapıcı modeline göre Solana, genişleme, dağıtım, kırılım ve dönüşten oluşan klasik bir döngü içinde ilerliyor olabilir. Bu modele göre daha düşük riskli dip bölgesi $30 ile $40 aralığında bulunuyor. Aynı projeksiyonda bu tabanın ardından $95 ile $120 bölgesine toparlanma, daha sonra da $240 ile $300 bandına doğru daha güçlü bir hareket olasılığı yer alıyor. Nihai yukarı yönlü hedef ise 2027 için $300 ile $350 aralığında gösteriliyor.

Öte yandan Niels, Solana’nın tarihinde ilk kez art arda sekiz aylık kapanışı eksi bölgede tamamladığını belirtti. Aynı dönemde SOL’un 2026 boyunca %36,4, ETH’nin ise %33,5 gerilediği ifade edildi. Bu tablo, Solana’nın kısa vadede zayıf kaldığını gösterse de piyasanın asıl odağı, alıcıların $77 ile $80 bölgesini geri alıp alamayacağı olacak. Bu gerçekleşirse hedefler yeniden $85 ve $94 seviyelerine kayabilir; aksi durumda $67,06 ve $53,33 destekleri gündemde kalacak.