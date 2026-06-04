Bitcoin ETF’lerinde profesyonel payı %20,8’e indi! Satış baskısının arkasında neler yaşandı?

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerini elinde tutan profesyonel yatırımcıların payı yılın ilk çeyreğinde belirgin biçimde geriledi. CoinShares verilerine göre bu grupların toplam varlık değeri %35 düşerek 17,8 milyar dolara indi. Aynı dönemde 13F bildirimi yapan kurumların toplam ABD Bitcoin ETF varlıkları içindeki payı da %24,7’den %20,8’e geriledi.

Satışların odağında hedge fonlar ve aracı kurumlar vardı

Raporda, geri çekilmenin özellikle kısa vadeli ve işlem odaklı kurumlarda yoğunlaştığı aktarıldı. CoinShares dijital varlık analisti Matt Kimmell, verilerin Bitcoin piyasasında düşüş dönemlerinde daha önce görülen tabloyla uyumlu olduğunu belirtti.

CoinShares analisti Matt Kimmell, bu verilerin Bitcoin piyasasında düşüş dönemlerinde tarihsel olarak görülen yapıyla örtüştüğünü, kaldıraçlı ve taktiksel stratejilerin bu süreçte çözüldüğünü ifade etti.

Azalışın yaklaşık %96’sı hedge fonlar ile aracı kurum kaynaklı oldu. Hedge fonlar ellerindeki Bitcoin ETF pozisyonunu 31.400 BTC azaltarak %39 küçülttü. Aracı kurumlarda ise düşüş 18.800 BTC’ye ulaştı ve bu grupta gerileme oranı %53 olarak kayda geçti.

Buna karşılık daha uzun vadeli yaklaşan bazı yatırımcı gruplarında tablo daha sınırlı değişti. Profesyonel yatırımcılar arasında en büyük grup olan yatırım danışmanları 150.300 BTC’lik varlığı korurken, maruziyetlerini yalnızca %5,9 oranında düşürdü. Bankalar ise çeyrek boyunca 7.800 BTC ekleyerek Bitcoin ETF varlıklarını iki katın üzerine çıkardı.

Fiyat düşüşüyle eş zamanlı gerileme görüldü

Profesyonel sahiplikteki düşüş, Bitcoin fiyatındaki sert düzeltmeyle aynı döneme denk geldi. Bitcoin ilk çeyrekte %22 değer kaybetti ve 2025 sonlarında başlayan düşüşü sürdürerek kısa süreliğine 60.000 doların altına indi. Varlık, en düşük seviyesinde Ekim 2025’te 126.000 doların üzerindeki tüm zamanların en yüksek düzeyine kıyasla yaklaşık %50 geriledi.

Bu görünüm, satış baskısının önemli bölümünün aktif alım satım yapan kurumlardan gelmiş olabileceğine işaret etti. Özellikle hedge fonlar ile aracı kurumların pozisyon küçültmesi, ETF tabanlı Bitcoin talebinin kısa vadede daha kırılgan bir yapıya büründüğünü gösterdi.

Düzenleyici cephede daha olumlu bir çerçeve öne çıktı

CoinShares, piyasa oynaklığına rağmen ilk çeyrekte dijital varlık sektörü için uzun vadede destekleyici olabilecek bazı düzenleyici gelişmeler yaşandığını da vurguladı. Bunlar arasında ABD’li düzenleyicilerin, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu arasındaki denetim ayrımını daha net hale getirmeye yönelik çalışmaları ile dijital varlıkların emeklilik hesaplarında nasıl ele alınabileceğine dair öneriler yer aldı.

Mini sözlük: 13F bildirimi, ABD’de belirli büyüklüğün üzerindeki kurumsal yatırım yöneticilerinin hisse ve bazı menkul kıymet pozisyonlarını düzenli olarak açıkladığı resmi dosyalamadır. Bu bildirimler, büyük yatırımcıların hangi varlıklarda ne ölçüde pozisyon taşıdığını izlemek için kullanılır.

İlk çeyrek sonrasındaki dönemde de düzenleyici gündem hareketli kaldı. SEC, bu hafta yayımlanan taslak stratejik planında dijital varlıkları 2030’a kadar kurumsal öncelikler arasına aldı. Belgede, dijital varlıklar ve dağıtık defter teknolojileri için tutarlı, ilkesel ve net bir düzenleyici temel oluşturma hedefi yer aldı.

SEC, 2030’a uzanan taslak stratejik planında dijital varlıklar ve dağıtık defter teknolojileri için akılcı, tutarlı ve ilkelere dayalı bir yaklaşımla sağlam bir düzenleyici temel kurmayı hedeflediğini bildirdi.

CoinShares ayrıca geleneksel finans kurumlarında Bitcoin’e yönelik kabulün arttığını belirtti. BlackRock da yılın başlarında, 2020 sonrası yatırım ortamında klasik hisse ve tahvil çeşitlendirme modelinin daha az güvenilir hale geldiğini savunarak Bitcoin’in modern portföylerde rol oynayabileceğini ifade etmişti. Öte yandan piyasa katılımcıları, dijital varlıklar için daha kapsamlı bir piyasa yapısı çerçevesi oluşturması beklenen CLARITY Act teklifinin akıbetini yakından izlemeyi sürdürüyor. Tasarının mevcut hali bankacılık sektörünün incelemesine konu olurken, bazı milletvekilleri teklifin ağustos gibi Senato gündemine gelebileceğini belirtti.