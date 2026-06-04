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Ethereum (ETH)

Ethereum’da uzun pozisyon tasfiye bölgesi $1.500 seviyesine kadar uzanırken fiyat $1.772 yakınında kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum fiyatı 1.772 dolar yakınında kalırken uzun pozisyon tasfiye bölgesi 1.500 dolara kadar uzandı.
  • 📉 Günlük grafikte 1.750 ile 1.800 dolar desteği öne çıkarken 1.900 ve 2.000 dolar ilk direnç olarak izlendi.
  • 📊 $ETH için RSI 18,44 seviyesinde kalırken MACD göstergesi toparlanmayı henüz doğrulamadı.
  • 🧭 Analistler, 4.500 dolar üzerindeki zirvelerden sonra oluşan zayıf yapının kısa vadede baskı yarattığını belirtti.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Ethereum, 4 Haziran itibarıyla yaklaşık 1.772 dolar seviyesinde işlem görürken, piyasanın odağında aşağı yönlü tasfiye bölgeleri yer aldı. Günlük grafikte zayıf seyreden momentum göstergeleri, kısa vadede 1.500 dolara kadar uzanan alanın önemini artırdı.

İçindekiler
1 Likidasyon bölgesi 1.500 dolara kadar uzanıyor
2 Günlük grafikte baskı sürüyor
3 RSI ve MACD toparlanmayı henüz desteklemiyor

Likidasyon bölgesi 1.500 dolara kadar uzanıyor

Veriler, Ethereum’da uzun pozisyonların yoğunlaştığı tasfiye alanının 1.500 dolara kadar indiğini gösterdi. Bu tür bölgeler, kaldıraçlı işlemlerde teminat baskısının artması halinde fiyat hareketlerini sertleştirebiliyor. Piyasa birikmiş pozisyonların içinden geçtiğinde oynaklık da yükselebiliyor.

Mini sözlük: Likidasyon, kaldıraçlı pozisyonun teminatı yetersiz kaldığında borsa tarafından otomatik kapatılmasıdır. Likidasyon kümesi ise benzer fiyat aralıklarında çok sayıda pozisyonun tasfiye riski taşıdığı bölgeyi ifade eder.

Piyasayı yakından izleyen TedPillows, Ethereum’da uzun yönlü tasfiye kümesinin 1.500 dolara kadar uzandığını belirtti. Paylaşıma göre bu bölgenin altında aşağı yönlü likiditenin sınırlı kalabileceği, bu nedenle sonraki aşamada yukarı yönlü likidite alanlarının daha fazla dikkat çekebileceği değerlendirildi.

Analist TedPillows, Ethereum’da uzun yönlü tasfiye kümesinin 1.500 dolara kadar uzandığını, bu seviyenin altında ise aşağı tarafta sınırlı likidite kaldığını aktardı.

Bununla birlikte söz konusu görünüm, 1.500 doların kesin dip olduğu anlamına gelmiyor. Veriler daha çok, daha derin bir geri çekilme halinde zorunlu satışların hangi bölgede yoğunlaşabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle birçok işlem masası yön değişimi için ek teyit bekleyebilir.

Günlük grafikte baskı sürüyor

Ethereum, günlük Bitstamp grafiğinde 2.229 dolardaki Fibonacci seviyesinin altında kalmayı sürdürdü. Bu seviye şu an alıcılar açısından direnç olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu bölgenin altında kalması, son toparlanma denemelerini zayıflattı.

Daha geniş fiyat yapısında da düşüş eğilimi korunuyor. 4.500 dolar üzerindeki zirvelerden sonra daha düşük tepe ve daha düşük diplerin oluştuğu görülüyor. Günlük zaman diliminde kontrolün henüz alıcılara geçmediği değerlendirmesi yapılıyor.

İlk destek bölgesi 1.750 ile 1.800 dolar aralığında bulunuyor. Bu bandın altında günlük kapanış gelmesi halinde 1.650 dolar ve ardından 1.500 dolar yeniden gündeme gelebilir. Yukarı yönde ise 1.900 dolar ile 2.000 dolar, olası toparlanmanın ilk engelleri olarak izleniyor.

SeviyeKonum
1.750 ile 1.800 dolarİlk destek bölgesi
1.650 dolarAlt destek
1.500 dolarTasfiye ve likidite alanı
1.900 ile 2.000 dolarİlk direnç bölgesi
2.229 dolarAna direnç

RSI ve MACD toparlanmayı henüz desteklemiyor

Günlük grafikte RSI göstergesi 18,44 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm, satış baskısının güçlü seyrettiğine ve Ethereum’un aşırı satım bölgesinde kaldığına işaret ediyor. Ancak aşırı satım tek başına trend dönüşü anlamına gelmiyor; satışların sürmesi halinde zayıf kapanışlar düşüşü uzatabiliyor.

Teknik görünümde RSI 18,44 seviyesinde kalırken MACD göstergesi de negatif bölgede seyrediyor; bu tablo, günlük zaman diliminde toparlanmanın henüz teyit edilmediğini ortaya koyuyor.

MACD göstergesi de aynı zaman diliminde düşüş yönlü sinyal üretmeye devam ediyor. MACD çizgisinin sinyal çizgisinin altında kalması ve histogramın negatif bölgede seyretmesi, ivmenin henüz güçlenmediğini gösteriyor. Daha olumlu bir teknik tablo için çizgilerin yataylaşması ve yukarı yönlü kesişim oluşturması gerekecek.

Analizde, daha güçlü bir toparlanma için önce 1.900 ve 2.000 dolar seviyelerinin, ardından da 2.229 doların geri alınması gerektiği belirtiliyor. Bu eşiğin üzerinde 2.500, 3.055 ve 3.340 dolar seviyeleri sonraki direnç alanları olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 1.750 doların altında 1.650 dolar ve 1.500 dolardaki likidite bölgesi izleniyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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