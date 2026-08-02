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Ethereum (ETH)

Ethereum kritik direnci aşarken 2.800 dolar hedefi öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, aylardır izlenen düşen trend çizgisinin üzerine çıktı.
  • 📈 Analistler, destek korunursa $ETH için 2.800 dolar seviyesinin öne çıktığını aktarıyor.
  • 🐋 0x2684 cüzdanı 14,89 milyon dolarlık 7.919,5 ETH alımı yaptı.
  • 🧭 30 Haziran'dan beri süren birikimde toplam 74.265 ETH toplandı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ethereum, aylardır fiyatı baskılayan düşen trend çizgisinin üzerine çıkarak teknik görünümünü güçlendirdi. Büyük yatırımcıların alımlarını sürdürmesi de piyasadaki iyimserliği destekledi. ETH, haberin hazırlandığı sırada 1.870,05 dolardan işlem görürken 24 saatlik hacmi 4,4 milyar dolar, piyasa değeri ise 225,54 milyar dolar seviyesinde bulundu.

İçindekiler
1 Teknik kırılım izleniyor
2 Balina ve kurumsal alımları dikkat çekti
3 Destek korunursa beklenti güçlenebilir

Teknik kırılım izleniyor

Kripto para analisti Gerla, Ethereum fiyatının uzun süredir aşılamayan düşen trend çizgisinin üzerine yerleşmesiyle önemli bir yükseliş sinyali ürettiğini belirtiyor. Bu kırılım, alım iştahının güçlendiğine ve piyasa eğiliminin yeniden alıcılar lehine dönebileceğine işaret ediyor.

Daha önce direnç olarak çalışan bu bölge artık kritik bir destek seviyesi olarak izleniyor. Fiyat bu alanın üzerinde kaldığı sürece yükseliş beklentisinin korunabileceği, bu senaryoda 2.800 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Gerla, Ethereum’un uzun süredir fiyat yükselişini sınırlayan düşen trend çizgisini aşmasının, teknik yapıda belirgin bir iyileşmeye ve yatırımcı güveninde toparlanmaya işaret ettiğini aktarıyor.

Balina ve kurumsal alımları dikkat çekti

Zincir üstü veri platformu Lookonchain, 0x2684 cüzdanının 14,89 milyon dolar değerinde 7.919,5 ETH daha satın aldığını paylaştı. Lookonchain, blokzincir üzerindeki cüzdan hareketlerini izleyen ve büyük işlemleri takip eden bir veri platformu olarak biliniyor.

Bu işlem, son dönemde görülen düzenli alım serisinin yeni halkası oldu. Söz konusu cüzdanın 30 Haziran’dan bu yana toplam 74.265 ETH biriktirdiği, bu varlıkların ortalama 1.771 dolardan alındığı ve toplam değerinin 131,5 milyon dolara ulaştığı görüldü. Aynı cüzdanda ortalama 64.277 dolardan alınmış 1.050 WBTC de bulunuyor. Bunun güncel karşılığı 67,49 milyon dolar düzeyinde hesaplandı.

VarlıkMiktarOrtalama maliyetToplam değer
ETH74.2651.771 dolar131,5 milyon dolar
WBTC1.05064.277 dolar67,49 milyon dolar

0x2684 cüzdanının son alımı, Ethereum tarafında büyük oyuncuların birikimi sürdürdüğünü ve fiyat görünümüne yönelik güvenin tamamen dağılmadığını ortaya koyuyor.

Destek korunursa beklenti güçlenebilir

Süren alımlar, büyük yatırımcıların Ethereum’a yönelik güveninin arttığını gösterse de piyasadaki genel tablo temkinli kalmayı gerektiriyor. Teknik kırılımlar bazı dönemlerde kalıcı olmayabiliyor ve destek seviyesinin altına sarkılması halinde son yükselişin zayıflaması mümkün görülüyor.

Bu nedenle önümüzdeki işlemlerde kırılımın destek olarak çalışıp çalışmayacağı yakından izlenecek. Destek korunursa talebin güçlenmesi ve daha fazla yatırımcının piyasaya yönelmesi beklenebilir. Buna karşılık bu seviyenin kaybedilmesi durumunda kısa vadeli pozisyon kapanışlarının öne çıkması ve fiyat oynaklığının artması olasılık dahilinde bulunuyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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