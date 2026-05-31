Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Ethereum 31 Mayıs 2026’da 2.024 dolar seviyesinde seyretti, balinalar 17,41 milyon ETH ile son 9 haftanın zirvesine ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Ethereum’da büyük cüzdanlar, 17,41 milyon ETH ile son 9 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.
  • Son fiyat düşüşünde Bit Digital ve bazı kurumlar milyonlarca dolarlık alım yaptı.
  • 🐋 Kurumsal talebin güçlü seyretmesi, $ETH ’de volatilite beklentilerini artırıyor.
COINTURK
COINTURK

Ethereum, 31 Mayıs 2026 itibarıyla 2.024 dolar seviyesinde işlem gördü ve psikolojik öneme sahip 2.000 dolarlık destek noktasının üzerinde kalmaya devam etti. Son günlerde sık görülen hızlı fiyat dalgalanmalarının ardından, piyasada 2.000 ila 2.050 dolar aralığı kısa vadeli ana destek ve direnç bölgesi olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 Kısa Vadede Kritik Seviyeler
2 Büyük Yatırımcılar ve Kurumsal Alımlar
3 ETH/BTC Oranında Yön Arayışı

Kısa Vadede Kritik Seviyeler

Kripto para piyasasında Ethereum’un fiyat hareketleri son haftalarda büyük ölçüde yatay ilerledi. Analist Ted, sosyal medyada yaptığı açıklamalarda ETH’nin mevcut konumunun zayıf göründüğünü ifade etti. Ted’in değerlendirmesine göre, spot piyasada işlem hacmi azalırken, ETF’lerden çıkışlar devam ediyor ve fiyatlardaki her artış çok hızlı şekilde geri veriliyor.

Spot piyasada talebin gerilediği, ETF kanadında ise satış yönlü işlemlerin öne çıktığı, bu nedenle Ethereum’un 2.050 dolar üzerinde güçlü bir günlük kapanış görmedikçe aşağı yönlü hareketin öne çıkabileceği belirtildi.

Fiyat bu aralıkta tutunmayı başarırsa 2.100 dolar seviyesine hareketin mümkün olabileceği konuşuluyor. Aksi takdirde ilk etapta 1.994 dolar, ardından 1.900–1.850 dolar bandına doğru yeni bir düzeltmenin yaşanabileceği ifade ediliyor.

Büyük Yatırımcılar ve Kurumsal Alımlar

Fiyatlardaki belirsizliğe rağmen, blockchain analiz şirketi Santiment’in verileri büyük yatırımcıların ciddi şekilde Ethereum biriktirmeye devam ettiğini ortaya koydu. En az 100.000 ETH tutan cüzdanların toplam bakiyesi 17,41 milyon ETH’ye ulaştı. Bu oran, Ethereum arzının yüzde 22,03’üne denk geliyor ve son 9 haftanın en yüksek düzeyini temsil ediyor.

Mini sözlük: Santiment, kripto para piyasalarında zincir üstü verileri analiz eden ve büyük cüzdan hareketlerini izleyen bir blockchain analiz platformudur. Yatırımcıların alım-satım eğilimlerini anlamak için kurumlar ve bireyler tarafından sıklıkla kullanılır.

Kurumsal tarafta da aktif alımlar dikkat çekiyor. ABD’de Nasdaq’ta işlem gören Bit Digital şirketi, Ethereum’daki son fiyat düşüşünü fırsat bilerek 8.568 ETH (yaklaşık 20 milyon dolar değerinde) satın aldı. Bu işlemle beraber Bit Digital’in toplam ETH portföyü 158.000’in üzerine çıktı.

Piyasalardan gelen diğer bilgilere göre, Bitmine şirketinden Tom Lee’in de 50 milyon dolarlık ETH alımı yaptığı bildirildi ve böylece kurumsal talebin canlılığını koruduğu anlaşıldı.

Bunun yanında, İngiltere merkezli büyük finans kuruluşu Standard Chartered, uzun vadede Ethereum fiyatı için 40.000 dolar hedefini yineledi. Banka, geleneksel varlıkların tokenizasyonu ve merkeziyetsiz finans uygulamalarının yaygınlaşmasını gerekçe olarak gösteriyor.

ETH/BTC Oranında Yön Arayışı

Ethereum, Bitcoin’e karşı değer kaybını 2025’in Ağustos ayından bu yana sürdürüyor ve şu anda önemli bir uzun vadeli destek bölgesinde işlem görüyor. Teknik analiz yapan Daan Crypto Trades, son yükselişlerin büyük yatırımcı alımları ile gerçekleştiğini belirtiyor. Bu nedenle yeni bir yukarı hareket için güçlü bir katalizöre ihtiyaç duyulabileceği kaydedildi.

Başka bir piyasa gözlemcisi Trader Tardigrade ise ETH fiyatının çoklu piyasa döngülerinde yükselen dipler oluşturduğunu ve bunun büyük toparlanmalar öncesi tipik bir formasyon olduğunu açıkladı. Mevcut aşamada bu formasyonun henüz kesinleşmediği ancak daha önceki benzer dönemlerde fiyatın güçlü toparlanmalar sergilediği hatırlatıldı.

SeviyeDestekDirenç
Birinci1.994 $2.050 $
İkinci1.850 $2.100 $
Üçüncü1.800 $2.200 $

Orta vadede 2.050, 2.100 ve 2.200 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıkarken, aşağıda 1.994 ve 1.850 dolar bandı yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum kritik 2.000 dolar seviyesini koruyor! Sıradaki hamle ne olacak?

Ethereum grafiğinde yükseliş işareti mi var? Destek ve direnç seviyeleri yatırımcıları nasıl etkileyebilir?

Ethereum’da büyük yatırımcılar 17,41 milyon ETH biriktirerek toplam arzın yüzde 22’sine ulaştı

ETH üç günde %7 geriledi, $1.750 desteği kritik seviyede

Ethereum haftalık kapanışta 1.850 doların altına düşerse 1.069 dolara gerileyebilir

Ethereum son 1 ayda %12,6 geriledi psikolojik 2.000 dolar desteği aşıldı

ETH ayı bayrağı hedefi %47 düşüşle 1.075 dolar gösteriyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı XLM çift haneli yükseldi! XRP tarafında neler yaşandı?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XLM çift haneli yükseldi! XRP tarafında neler yaşandı?
Stellar (XLM)
Bitcoin sosyal medyada rekor iyimserlik yakalarken ETF çıkışları aralıksız sürüyor
BITCOIN (BTC)
Stellar üç günde %80 yükselerek Kasım 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı
Stellar (XLM)
Cardano fiyatı aylık destek seviyesinin altına gerileyerek yeni dipleri test etti
Cardano (ADA)
SUI günlük 1.539 TPS ile yeni zirveyi gördü fiyat 0,91 dolar bandında kaldı
SUI
Lost your password?