Ethereum 31 Mayıs 2026’da 2.024 dolar seviyesinde seyretti, balinalar 17,41 milyon ETH ile son 9 haftanın zirvesine ulaştı

Ethereum, 31 Mayıs 2026 itibarıyla 2.024 dolar seviyesinde işlem gördü ve psikolojik öneme sahip 2.000 dolarlık destek noktasının üzerinde kalmaya devam etti. Son günlerde sık görülen hızlı fiyat dalgalanmalarının ardından, piyasada 2.000 ila 2.050 dolar aralığı kısa vadeli ana destek ve direnç bölgesi olarak öne çıktı.

Kısa Vadede Kritik Seviyeler

Kripto para piyasasında Ethereum’un fiyat hareketleri son haftalarda büyük ölçüde yatay ilerledi. Analist Ted, sosyal medyada yaptığı açıklamalarda ETH’nin mevcut konumunun zayıf göründüğünü ifade etti. Ted’in değerlendirmesine göre, spot piyasada işlem hacmi azalırken, ETF’lerden çıkışlar devam ediyor ve fiyatlardaki her artış çok hızlı şekilde geri veriliyor.

Spot piyasada talebin gerilediği, ETF kanadında ise satış yönlü işlemlerin öne çıktığı, bu nedenle Ethereum’un 2.050 dolar üzerinde güçlü bir günlük kapanış görmedikçe aşağı yönlü hareketin öne çıkabileceği belirtildi.

Fiyat bu aralıkta tutunmayı başarırsa 2.100 dolar seviyesine hareketin mümkün olabileceği konuşuluyor. Aksi takdirde ilk etapta 1.994 dolar, ardından 1.900–1.850 dolar bandına doğru yeni bir düzeltmenin yaşanabileceği ifade ediliyor.

Büyük Yatırımcılar ve Kurumsal Alımlar

Fiyatlardaki belirsizliğe rağmen, blockchain analiz şirketi Santiment’in verileri büyük yatırımcıların ciddi şekilde Ethereum biriktirmeye devam ettiğini ortaya koydu. En az 100.000 ETH tutan cüzdanların toplam bakiyesi 17,41 milyon ETH’ye ulaştı. Bu oran, Ethereum arzının yüzde 22,03’üne denk geliyor ve son 9 haftanın en yüksek düzeyini temsil ediyor.

Mini sözlük: Santiment, kripto para piyasalarında zincir üstü verileri analiz eden ve büyük cüzdan hareketlerini izleyen bir blockchain analiz platformudur. Yatırımcıların alım-satım eğilimlerini anlamak için kurumlar ve bireyler tarafından sıklıkla kullanılır.

Kurumsal tarafta da aktif alımlar dikkat çekiyor. ABD’de Nasdaq’ta işlem gören Bit Digital şirketi, Ethereum’daki son fiyat düşüşünü fırsat bilerek 8.568 ETH (yaklaşık 20 milyon dolar değerinde) satın aldı. Bu işlemle beraber Bit Digital’in toplam ETH portföyü 158.000’in üzerine çıktı.

Piyasalardan gelen diğer bilgilere göre, Bitmine şirketinden Tom Lee’in de 50 milyon dolarlık ETH alımı yaptığı bildirildi ve böylece kurumsal talebin canlılığını koruduğu anlaşıldı.

Bunun yanında, İngiltere merkezli büyük finans kuruluşu Standard Chartered, uzun vadede Ethereum fiyatı için 40.000 dolar hedefini yineledi. Banka, geleneksel varlıkların tokenizasyonu ve merkeziyetsiz finans uygulamalarının yaygınlaşmasını gerekçe olarak gösteriyor.

ETH/BTC Oranında Yön Arayışı

Ethereum, Bitcoin’e karşı değer kaybını 2025’in Ağustos ayından bu yana sürdürüyor ve şu anda önemli bir uzun vadeli destek bölgesinde işlem görüyor. Teknik analiz yapan Daan Crypto Trades, son yükselişlerin büyük yatırımcı alımları ile gerçekleştiğini belirtiyor. Bu nedenle yeni bir yukarı hareket için güçlü bir katalizöre ihtiyaç duyulabileceği kaydedildi.

Başka bir piyasa gözlemcisi Trader Tardigrade ise ETH fiyatının çoklu piyasa döngülerinde yükselen dipler oluşturduğunu ve bunun büyük toparlanmalar öncesi tipik bir formasyon olduğunu açıkladı. Mevcut aşamada bu formasyonun henüz kesinleşmediği ancak daha önceki benzer dönemlerde fiyatın güçlü toparlanmalar sergilediği hatırlatıldı.

Seviye Destek Direnç Birinci 1.994 $ 2.050 $ İkinci 1.850 $ 2.100 $ Üçüncü 1.800 $ 2.200 $

Orta vadede 2.050, 2.100 ve 2.200 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıkarken, aşağıda 1.994 ve 1.850 dolar bandı yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.