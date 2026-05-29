Ethereum (ETH)

Ethereum son 1 ayda %12,6 geriledi psikolojik 2.000 dolar desteği aşıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum son 1 ayda %12,6 geriledi ve 2.000 dolar desteği kırıldı.
  • 📈 Ticaret hacminde sert artış ve uzun pozisyonlarda 138 milyon dolarlık zorunlu tasfiye gerçekleşti.
  • ⚠️ Kritik destek seviyesi 1.850 dolar, teknik görünüm yeni dip riskini artırıyor.
  • 🔍 Analistler $ETH ’de haftalık kapanışların düşüşü derinleştirebileceğine dikkat çekiyor.
COINTURK

Ethereum son bir ayda ağır satış baskısıyla karşılaştı. Dijital varlık, piyasa değeri açısından ilk beş kripto para arasında en zayıf performansı sergiledi ve bu süreçte %12,6 değer kaybı yaşadı. Kritik psikolojik eşik olarak kabul edilen 2.000 dolar seviyesi aşağı yönde kırıldı; fiyat 1.964 dolara kadar indi.

İçindekiler
1 Fiyat hareketleri ve ticaret hacmi
2 Zorunlu likidasyonlarda rekorlar
3 Piyasa duyarlılığı ve teknik seviyeler
4 Ekonomik gelişmeler ve RSI göstergesi

Fiyat hareketleri ve ticaret hacmi

Satış baskısının şiddeti, Ethereum’un 2.000 dolar seviyesini kaybetmesiyle daha da arttı. Son işlem gününde ETH 1.964 dolara kadar gerilerken, ardından hafif bir toparlanma gözlendi. 24 saat içinde alım-satım hacmi %24 artışla 18 milyar dolara çıktı. Bu tutar, Ethereum’un dolaşımdaki piyasa değerinin yaklaşık %8’i seviyesinde ve satış eğiliminin sertleştiğini gösteriyor.

Zorunlu likidasyonlarda rekorlar

Piyasanın aşağı yönlü hareketi, vadeli işlemlerde büyük oranda zorunlu pozisyon tasfiyelerini de tetikledi. Tek bir seansta kripto para genelinde 861 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi; bunun 138 milyonu Ethereum’a aitti. Bu, son 3 ayın ikinci en büyük günlük tasfiyesi olarak kayda geçti. Uzun pozisyonların stoplanmasıyla birlikte fiyatlar üzerinde ek baskı oluştu.

Teknik analist Ali Charts, sosyal medya hesabından Ethereum haftalık kapanışının 1.850 dolar altına inmesi halinde düşüşün hızlanabileceği uyarısında bulundu. Orta vadeli destek 1.560 dolar, çok yıllık bandın dip noktası ise 1.070 dolar olarak öne çıktı.

Mini sözlük: Zorunlu likidasyon (forced liquidation), vadeli işlemlerde fiyat belirli bir seviyenin altına inince, teminat yetersizliği nedeniyle sistemin yatırımcı pozisyonlarını otomatik olarak kapatmasıdır. Bu tip işlemler fiyat dalgalanmasının hızlanmasına yol açabilir.

Piyasa duyarlılığı ve teknik seviyeler

Fiyat düşüşüne paralel biçimde, piyasa katılımcılarının yaklaşımı da giderek olumsuzlaştı. Korku ve Açgözlülük Endeksi şu anda 32 seviyesinde, bu değer son olarak şubat ayı başında görüldü ve piyasanın korku bölgesine girdiğini gösteriyor.

Kısa vadeli analizlerde, 2.010 dolar civarındaki aşağı eğimli trend çizgisi direnç noktası oluşturuyor. Diğer direnç bölgeleri 2.020 ve 2.050 dolar seviyesinde sıralanıyor. Yükseliş beklentisini koruyan yatırımcılar için en kritik destek seviyesi ise 1.965 dolar. Eğer bu seviyenin altı test edilirse 1.950, 1.920 ve devamında 1.850 dolara kadar gevşeme olasılığı gündeme gelebilir.

SeviyeDestekDirenç
11.965$2.010$
21.950$2.020$
31.920$2.050$
41.850$

Ekonomik gelişmeler ve RSI göstergesi

Makro ekonomik açıdan, ABD’de açıklanan çekirdek PCE enflasyonu %3,3 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Ancak enflasyonun görece yüksek seyretmesi, yıl içinde faiz indirim beklentilerini şimdilik ortadan kaldırdı.

Teknik tarafta ise haftalık grafikte izlenen Göreceli Güç Endeksi (RSI), 30 seviyesine sınırda ilerliyor. Geçmişte (2019 ve 2022’de) RSI 30 altına indiğinde Ethereum fiyatında dip oluşup ardından toparlanma yaşanmıştı. Bu nedenle analistler, kısa vadede 1.750 dolar civarındaki döngü tabanına yeniden bir temas olasılığını dışlamıyor.

Ethereum şu an 2.000 dolar civarında el değiştiriyor, yükselişi kısıtlayan ana direnç ise 2.010 dolar seviyesinde bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
