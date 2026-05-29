VanEck spot BNB ETF’sini başlattı yatırımcılara doğrudan BNB erişimi sundu

Uluslararası finans şirketi VanEck, doğrudan BNB alım imkanı sunan ilk spot BNB ETF’sini (borsa yatırım fonu) piyasaya sürdü. VBNB koduyla işlem gören bu yeni üretim, geleneksel aracı kurum hesapları üzerinden BNB’ye erişimi mümkün kılarak dijital varlıklara yatırım sürecini kolaylaştırıyor.

Geleneksel piyasada BNB’ye yeni kapı

VanEck’in resmi sosyal medya kanallarında duyurduğu VBNB, BNB Chain ekosistemine doğrudan bağlı ilk borsa yatırım ürünü oldu. Yatırımcılar artık kripto para borsalarına üye olmadan, ayrıca dijital cüzdan ya da özel anahtar kullanma gereği duymadan BNB varlığına sahip olabiliyor. Bu özellik hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar için süreci büyük ölçüde sadeleştiriyor.

VanEck ekibi tanıtım metninde, “Spot BNB için geliştirdiğimiz bu ürün, başta kurumlar olmak üzere daha fazla yatırımcıya, yasal piyasa ve geleneksel aracılar üzerinden erişim olanağı sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Ürünün yönetim ücreti %0,39 olarak belirlenmiş durumda. Fon içeriğindeki BNB’ler, güvenlik amacıyla Anchorage Digital Bank tarafından soğuk depolama (offline cüzdan) sistemlerinde saklanıyor.

Mini sözlük: Soğuk depolama (cold storage), kripto varlıkların internet bağlantısı olmayan fiziksel ortamlarda saklanmasını sağlayan ve güvenliği artıran bir yöntemdir.

Kurumsal talep yükseliyor

VanEck’in VBNB fonu özellikle emeklilik fonları, finans kurumları ve büyük ölçekli yatırımcılar için geliştirildi. Bugüne kadar birçok yatırımcı yalnızca yurtdışı platformlar üzerinde BNB işlemi yapabiliyordu. Şimdi ise regüle edilen bu yeni fon ile kullanıcılar, direkt olarak şeffaf ve izlenen piyasa ortamında yatırım yapabilecek.

ETF yapısı sadece BNB fiyatını takip ediyor, yani BNB Chain’in sunduğu staking (kilit karşılığı ödül) gibi ayrıcalıklardan bu fon ile yararlanılamıyor. Buna rağmen ürün, BNB fiyat performansının geleneksel finans dünyasına taşınmasını sağlıyor.

Ürün Piyasa Erişimi Minimum Yatırımcı Bilgisi Yıllık Ücret Ekstra Kazanç (Staking) VBNB (VanEck) Aracı kurum Kripto cüzdan gerekmez %0,39 Yok Kripto Borsası Yurtdışı platformlar Cüzdan ve anahtar gerekir Değişken Staking mümkün

BNB ve BNB Chain ekosistemi

BNB, piyasa değeri açısından en büyük kripto paralar arasında. Bu token, BNB Chain adlı blockchain ağında ödeme yapmak, merkeziyetsiz uygulamalara güç vermek ve çeşitli kripto hizmetlerinde kullanılmak için tasarlanmış durumda.

Verilere göre BNB Chain, günlük ortalama 14 milyon işlem sayısı ve 16 milyar doların üzerinde stabil kripto para tutarıyla dünyanın en aktif blockchain ağlarından biri olarak dikkat çekiyor.

VanEck’in BNB temalı ürünü, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden sonra büyük kripto paraların geleneksel piyasalardaki etki alanını genişletiyor. Böylece geleneksel yatırımcılar risk ve düzenleme bakımından daha güvenli koşullarda kripto piyasasına adım atabiliyor.

Şirket, daha önce de Bitcoin ve blockchain tabanlı yatırım ürünleriyle öne çıkmıştı. Bu yeni fonla birlikte VanEck, BNB ekosistemi için de öncü rol üstlenmiş oldu.

Uzmanlar, kurumsal ilginin artmaya devam etmesiyle birlikte farklı kripto varlıklara dayalı yeni ETF’lerin de finans piyasalarında yer bulmasını bekliyor.