Bnb kritik 634 dolar desteğini test ederken piyasa yön arayışında

Binance Coin (BNB), son günlerde yaşanan dalgalanmaların ardından 634 dolar civarındaki önemli teknik destek bölgesinde dengelenme sürecine girdi. Yatırımcılar ve piyasa analistleri, mevcut fiyat hareketinin bu eşiğin üzerinde kalıcı olup olmayacağını dikkatle takip ediyor. Kısa vadede yaşanan sıkışma, orta vadeli yön konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Öne çıkan teknik seviye: 634 dolar desteği

BNB’nin fiyatı son saatlerde 643–644 dolar aralığında hareket etti. Orta vadede belirleyici olarak görülen 634 dolar desteği, alıcılar tarafından geçmişte de defalarca savunulmuştu. Özellikle Ocak 2026’da bu seviyelerin aşağı yönlü test edilmesiyle birlikte 689 dolara kadar hızlı bir yükseliş gerçekleşmişti. Şu anda ise yukarı yönlü reaksiyon potansiyeli ile birlikte, temel destek kırılırsa satış baskısının artmasından endişe ediliyor.

Kripto para analisti Orvillo, “BNB günlük grafikte büyük bir trend çizgisi desteğini 634 dolarda test ediyor. Buradan önce 689 dolara sıçramıştı, mevcut destek korunursa yeniden yukarı yönde hareket olabilir” diye görüş bildirdi.

Mini sözlük: Trend çizgisi, teknik analizde fiyatların belirli bir doğrultuda hareket ettiğini gösteren ve destek/direnç olarak çalışan eğimli düz çizgidir. Yatırımcılar, bu çizgilere göre kırılma veya sıçrama noktalarını tahmin etmeye çalışır.

Piyasada ETF beklentisi yükseliyor

BNB için spot ETF geliştirme olasılığı, son günlerde yeniden kripto dünyasının gündemine oturdu. Özellikle Grayscale ve VanEck gibi büyük fon yönetim firmalarının ABD’de düzenleyici başvurularına yeni eklemeler yapması, piyasanın dikkatini artırdı. Kripto topluluğunda yükselen bir beklenti olmasına rağmen, ETF ile ilgili net bir karar henüz alınmış değil.

Öne çıkan bir sosyal medya paylaşımında, BNB’de ETF sürecinin olumlu sonuçlanması halinde fiyatın 2.000 dolara kadar yükselebileceği ileri sürüldü. Ancak sektör analizlerinde, bu beklentinin kısa vadede gerçekleşmesinin zor olduğunun altı çiziliyor. Geçmişte ETF haberlerinin kurumsal girişleri hızlandırdığı örnekler ise piyasa üzerinde psikolojik bir baskı oluşturuyor.

Göstergeler ve piyasa yapısı karışık sinyal üretiyor

Teknik indikatörlerin özetine bakıldığında, osilatörler BNB’nin ne aşırı alımda ne de aşırı satımda olduğunu gösterirken, hareketli ortalamalar aşağı yönlü baskının bir süre daha sürebileceğini işaret ediyor. 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar halen yukarı yönde önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

Göstergeler Piyasa Yorumu Osilatörler Tarafsız (nötr) Hareketli ortalamalar Sat sinyali veriyor Kısa vadeli trend Sıkışma ve yatay seyir

Risk iştahı zayıf kalan yatırımcılar, tablo netleşmeden ani pozisyon değişimlerinden kaçınıyor. Bu dönemde sıkı zarar durdur seviyeleri ve kısa vadeli hedefler öne çıkıyor.

Spot işlemler ve yatırımcı stratejileri

Kısa vadede yapılan bazı işlemlerde, girişlerin 654 dolar seviyesinden başladığı ve 663 dolara kadar kısa bir hedefle çıkışların planlandığı görülüyor. Zarar durdur noktası olarak ise 651 dolar sınırı öne çıkıyor. Yani, yatırımcılar bu dar bantta fiyatların yönünü tayin etmeye çalışırken, kaybı sınırlandırmaya ve olası kırılmaları anında değerlendirmeye odaklanmış durumda.

CryptoAppsy verilerine göre, BNB anlık olarak 643,98 dolardan işlem görüyor ve 24 saatte %0,59 artış gösterdi.

Alıcıların şu an için 634 dolarlık desteği koruması halinde, BNB’nin tekrar 680–689 dolar bölgesinde yakından izlenmesi bekleniyor. Fakat destek kaybedilirse, piyasa yapısında kısa vadede daha belirgin bir düşüş riski oluşabilir.

Sonuç olarak, BNB’de hem teknik hem de ETF kaynaklı gelişmeler ışığında piyasada kararsızlık hakim. Yatırımcılar, net bir yön oluşana kadar temkinli davranıyor ve büyük kararların eşiğinde fiyat hareketlerini yakından analiz ediyor.