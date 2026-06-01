BINANCE COIN (BNB)

BNB piyasa değerinde XRP’ye 12 milyar dolar fark atarak dördüncü sıraya yerleşti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 BNB piyasa değeriyle XRP’ye 12 milyar dolar fark attı ve dördüncü sıraya yükseldi.
  • ABD’de ilk BNB ETF’si işlem görmeye başladı.
  • Yükselen BNB ve HYPE, eski coinlerin sıralamasında ciddi değişiklikler yarattı.
  • 🔥 $BNB son haftanın en çok dikkat çeken kripto parası oldu.
Kripto para piyasasında ilk 10’daki sıralamalar, son dönemde önemli değişimler gösterdi. Bitcoin, 1,46 trilyon doları geçen piyasa değeriyle liderliğini koruyor. Bu liderliği 240,9 milyar dolarla Ethereum ve ardından 187,9 milyar dolarlık Tether izliyor.

İçindekiler
1 BNB ve XRP arasındaki fark büyüdü
2 ABD’de BNB ETF’si dönemi
3 Veriler ve açık faiz gelişmeleri
4 HYPE’dan dikkat çeken yükseliş

BNB ve XRP arasındaki fark büyüdü

BNB, son haftalarda güçlü bir yükselişle dördüncü sırada sağlam bir pozisyon aldı. BNB fiyatı 696,19 dolara çıkarken, piyasa değeri de 93,99 milyar dolara ulaştı. Bu performans, XRP ile arasındaki farkı iyice açtı. XRP’nin toplam piyasa değeri 81,90 milyar dolarda kaldı ve böylece iki kripto para arasında 12 milyar dolarlık bir fark oluştu.

BNB’nin özellikle haftalık bazda elde ettiği yüzde 6,1’lik artış, XRP’yi beşinci sırada bırakırken, eski rakibi karşısında dikkat çekici bir üstünlük sağladı.

Aynı zamanda, BNB’nin son haftada ortaya koyduğu güçlü performans, geleneksel olarak birbirine yakın giden bu iki coin arasındaki rekabeti de şimdilik sonlandırmış görünüyor.

ABD’de BNB ETF’si dönemi

Yatırım yönetimi şirketi VanEck’in başlattığı VanEck BNB ETF’si, ABD’de piyasaya sürülen ilk BNB odaklı borsa yatırım ürünü olarak dikkat çekiyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), son dönemde Bitcoin ve Ethereum odaklı ETF’lere onay verirken, kripto tabanlı yeni yatırım araçlarına yeşil ışık yakmaya başladı. ABD’li yatırımcılar böylece farklı kripto paralara doğrudan erişim imkanı buldu.

Bu gelişme, kripto ETF’leri açısından yeni bir dönemin de habercisi oldu. XRP, Dogecoin, Hyperliquid ve Chainlink gibi kripto paralara dayalı spot ETF’ler de piyasaya sunulmaya başlandı.

Mini sözlük: ETF (Borsa Yatırım Fonu), belirli bir varlık ya da endeksin performansını takip eden, borsa üzerinde işlem görebilen yatırım ürünleridir. Kripto para ETF’leri ise belirli bir kripto paranın fiyatını yansıtacak şekilde tasarlanır ve geleneksel yatırımcıların borsa üzerinden kripto paralara erişimini kolaylaştırır.

Veriler ve açık faiz gelişmeleri

CoinGlass verilerine bakıldığında, BNB’nin açık faizinde son dönemde önemli bir sıçrama görüldü. Dogecoin ve XRP’de ise aynı dönemde bu metriğin durağan veya aşağı yönlü seyretmesi, yatırımcı ilgisinin büyük oranda BNB’ye kaydığını ortaya koyuyor.

Açık faiz, özellikle vadeli piyasalarda işlem gören varlıklar için piyasanın yönü ve likidite hakkında önemli sinyaller sağlar. Yükselen açık faiz, yatırımcıların BNB’de daha fazla pozisyon açtığı anlamına gelir.

HYPE’dan dikkat çeken yükseliş

Bir başka dikkat çekici gelişme ise HYPE token’ın yükselişi oldu. HYPE, toplam piyasa değerinde Dogecoin’i geride bırakarak ilk 10 kripto para arasına girdi. CoinGecko’nun güncel verilerine göre HYPE’ın piyasa değeri 16 milyar doların üzerine çıktı.

Bu gelişmeler, geleneksel ve köklü projeler olan XRP ve Dogecoin’in yeni kripto paralara karşı baskı altında kaldığını ortaya koyuyor. Son dönemde hızla yükselen HYPE ve BNB gibi coinler, eski oyuncuların yerini sarsıyor.

Kripto ParaPiyasa Değeri (Milyar $)Sıralama
BNB93,994
XRP81,905
HYPE1610
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
