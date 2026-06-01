Arthur Hayes, HYPE fiyat hedefini 215 doların üzerine taşıdı

Kripto para piyasasının tecrübeli ismi ve BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, Hyperliquid (HYPE) için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Hayes, bu boğa döneminde HYPE’ın piyasa değerinde Solana’nın önüne geçebileceğini öne sürdü ve 215 doların üzerinde bir fiyat hedefi açıkladı. HYPE, son yükselişiyle 70,36 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırsa da kısa süreli kâr satışlarının ardından 68-69 dolar bandına çekildi. Bu seviyelerde yeniden alıcıların devreye girmesiyle fiyat, zirveye yakın konumunu korudu.

HYPE’da yükseliş ivmesi ve kurumsal ilgi

HYPE’ın fiyatındaki hızlı yükseliş, kurumsal düzeyde büyük işlemlerle desteklendi. Zincir üstü veriler, ismi açıklanmayan önemli bir yatırımcının yaklaşık 3,12 milyon USDC’yi HYPE’a çevirip 45.887 adet tokenı ortalama 68,09 dolardan aldığına işaret etti. Bu hareket, çekilme ihtimali düşünülmeden yüksek seviyelerden yapılan alımla dikkat çekti.

Arthur Hayes, sosyal medya paylaşımında HYPE’ın piyasa değerinin bu yükseliş döngüsünde Solana’yı geride bırakabileceğini, bu ihtimalin gerçekleşmesinin ise yaklaşık 215 dolarlık fiyat anlamına geldiğini belirtti.

Son günlerde HYPE, yatay hareket ettiği 54 dolar seviyesinden ani bir talep artışı ile ayrıldı; işlem hacminde gözle görülür bir artış yaşandı ve sonrasında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü.

Hayes’in fiyat öngörüsünün matematiği

Hayes’in açıklaması yapılırken Solana’nın piyasa değeri yaklaşık 47,73 milyar dolar, Hyperliquid’in ise 15,04 milyar dolar seviyesindeydi. HYPE’ın Solana ile aynı seviyeyi yakalaması yaklaşık 3,17 katlık bir değer artışını ve 215 dolar civarında bir fiyat bandını gerektiriyor. Hayes ayrıca mevcut piyasanın düşüşte olduğu yönündeki söylemlere, portföyündeki altcoin performansını öne çıkararak karşı çıktı ve kendi analizine göre güçlü bir boğa trendinin sürdüğünü savundu. Şu an Hayes’in 26 binin üzerinde HYPE tokenı bulunduğu belirtiliyor.

Açık pozisyonlar da büyümeye devam ediyor. HYPE üzerinde toplam açık pozisyon büyüklüğü 3,3 milyar dolara ulaşarak piyasaya yeni sermaye girişlerinin sürdüğünü gösteriyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon (Open Interest), vadeli işlemler veya kaldıraçlı piyasalarda henüz kapatılmamış, dolayısıyla hâlâ piyasada aktif olan toplam sözleşme değerini ifade eder. Açık pozisyon miktarının artması, ilgili varlıkta işlem hacminin ve ilginin yükseldiğine işaret edebilir.

ETF gelişmeleri ve protokol geri alımları

HYPE’a yönelik ilgiyi yükselten bir diğer etken protokolün geri alım programları oldu. Hyperliquid ekosistemi, bugüne kadar ikincil piyasalardan 1,16 milyar dolardan fazla değerinde HYPE tokenı geri aldı. Bu uygulama arz üzerinde sürekli bir baskı oluştururken fiyatı yukarıya taşıyan etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Son çeyrekte Hyperliquid’in açıkladığı gelir ise yaklaşık 152,5 milyon dolar olarak duyuruldu.

ETF cephesinde hareketlilik dikkat çekti. Grayscale, HYPE staking ETF’si için S-1 başvurusunu güncelledi. Bitwise tarafından bu yıl mayıs ortasında başlatılan BHYP ETF’si ise henüz kısa sürede 60 milyon dolarlık varlık büyüklüğüne ulaştı.

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan, HYPE’ı “nesilsel bir varlık” olarak nitelendirerek yatırımcıların 600 trilyon dolarlık küresel finans sistemi içinde bu fırsatı analiz etmesini önerdi.

31 Mayıs itibarıyla, HYPE 68,89 dolardan işlem görüyor ve günlük bazda %2,52 oranında artış kaydediyor.

Varlık Piyasa Değeri (Milyar $) Fiyat (USD) Potansiyel Hedef Hyperliquid (HYPE) 15,04 68,89 215 Solana (SOL) 47,73 — —