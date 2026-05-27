HYPERLIQUID (HYPE)

Bitwise Hyperliquid ETF, bir günde 19 milyon dolar girişle liderliğe yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitwise Hyperliquid ETF, bir günde 19 milyon dolar yatırımcı girişiyle en büyük fon konumuna yükseldi.
  • 📈 Kurumsal talebin etkisiyle fonun toplam girişi 55 milyon doları aştı ve $BHYP piyasadaki liderliği aldı.
  • ⚡️ Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden milyar dolarlık çıkışlar görülürken, Hyperliquid fonlarına yönelim arttı.
  • 🔍 En önemli detay: Fon, yatırımcılara staking ödülleriyle düzenlenmiş doğrudan erişim sağlıyor ve Hyperliquid ekosisteminin büyümesini destekliyor.
Bitwise Hyperliquid ETF, günlük 19,05 milyon dolarlık yatırımcı girişiyle küresel çapta Hyperliquid odaklı borsa yatırım fonları arasında en büyük hacme ulaştı. ABD merkezli Bitwise şirketi tarafından yönetilen fon, kurumların artan ilgisiyle kısa sürede 55 milyon dolar toplam giriş yakaladı. Şirketin CEO’su Hunter Horsley, bu yükselişi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

İçindekiler
1 Fonun büyümesinde kurumsal talep etkili oldu
2 Regüle staking ve ödül dağıtımıyla öne çıktı
3 Kripto fonlarındaki genel trendin tersine hareket etti

Fonun büyümesinde kurumsal talep etkili oldu

Birleşik günlük işlem hacminin 22 milyon dolar olarak kaydedildiği son seansta, büyük bölümünü alış işlemleri oluşturdu. Hunter Horsley, alımların neredeyse tamamının yeni sermaye girişlerinden geldiğini belirtti. Bu durum, fonun kısa zamanda hızlı büyümesine ve fazla satış baskısı olmadan yüksek talep görmesine işaret etti.

Bitwise Hyperliquid ETF, kısa süre önce piyasaya çıkan 21Shares Hyperliquid ETF’yi de geçerek yönetilen toplam varlıklarda liderliğe oturdu. Hyperliquid ETF sektörünün toplam büyüklüğü 117,38 milyon dolar olurken, Bitwise piyasadaki en büyük payı elinde tutuyor.

Piyasa açılışının ardından fonun neredeyse tüm işlem hacminin alımlardan oluştuğu, yatırımcı ilgisinin dikkat çekici seviyeye ulaştığı görüldü.

Regüle staking ve ödül dağıtımıyla öne çıktı

Bitwise, fonun lansmanıyla birlikte regüle edilen ETF yapısında doğrudan staking (ödül kazandıran kilitleme) uygulamasını hayata geçirdi. Yatırımcılara staking getirilerinin %67’si doğrudan aktarılıyor. Ayrıca, fonun yönetim ücreti ilk katılımcılar için geçici bir süre kaldırıldı. Bu strateji, fonun piyasadaki likiditesini artırdı ve daha fazla yatırımcı çekti.

Şirket, gelecekte elde edilecek yönetim gelirlerinin %10’unun HYPE token geri alımında kullanılacağını açıkladı. Böylece fonun büyümesi ile token talebi arasında doğrudan bir bağ kuruldu. Bu yapı, geleneksel kripto ETF’lerinden ayrışmasını sağladı.

Mini sözlük: Hyperliquid ETF, Hyperliquid zinciriyle bağlantılı yeni nesil dijital varlıkları kapsayan ve yatırımcılara blok zincir üzerinde doğrudan pozisyon alma imkanı sunan borsa yatırım fonudur. Fonun içeriğinde HYPE token gibi zincir içi varlıklar bulunur.

Kripto fonlarındaki genel trendin tersine hareket etti

Bitwise Hyperliquid ETF, yükselişini global kripto piyasasındaki genel çıkışların aksine sürdürdü. Mayıs 2026’dan bu yana Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden toplam 1,64 milyar dolar çıkış yaşandı. Ancak Hyperliquid tabanlı yeni nesil fonlara yatırımcıların ilgisi devam etti. BHYP ve THYP ürünleri bu süreçte pozitif ayrışan başlıca ETF’ler olarak dikkat çekti.

Bitwise’ın sunduğu ETF, düzenlenmiş erişim ve staking ödülleriyle öne çıkarken yatırımcılar Hyperliquid ekosistemine doğrudan katılma fırsatı buluyor. Son işlem gününün ardından verileri doğrulayan Hunter Horsley, Bitwise’ın Hyperliquid bağlantılı ETF varlıklarında dünyanın en büyük yöneticisi olmayı sürdürdüğünü aktardı.

FonGünlük Giriş ($)Kümülatif Giriş ($)Pazar Payı (%)Staking Oranı (%)
Bitwise Hyperliquid ETF19.050.00055.000.0004767
21Shares Hyperliquid ETF32
Toplam Hyperliquid ETF Pazarı117.380.000100
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
