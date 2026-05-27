Shiba Inu vadeli işlemlerinde son 24 saatte yüzde 190 düşüş kaydedildi

Kripto para piyasasında Shiba Inu vadeli işlemlerine yönelik ilgi son 24 saatte sert şekilde azaldı. Piyasadaki işlem hacimlerini gösteren son veriler, vadeli işlemlerde toplam giriş-çıkış hareketinin yüzde 190 oranında düştüğünü ortaya koydu. Bu gerileme, yatırımcıların kısa vadeli fırsat arayışını azaltması ve risk seviyelerini aşağı çekmesiyle ilişkilendiriliyor.

Vadeli İşlemler Cephesinde Hızlı Daralma

Shiba Inu vadeli işlem piyasalarında, Coinglass verilerine göre ciddi bir sakinleşme gözlemlendi. Söz konusu dönemde piyasadan toplam 5,6 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Buna karşılık, yeni pozisyonlara giriş için tutulan miktar 4,74 milyon dolarda kaldı.

Bu farklılık, kullanıcıların açık olan vadeli pozisyonlarını kapatmaya yöneldiğini ortaya koydu. Son 24 saatte vadeli piyasadan çekilen net miktar 865.790 dolar olarak kaydedildi. Bunun etkisiyle yaklaşık 156,56 milyar adet SHIB token piyasa dışında kaldı.

Aynı zamanda, açık vadeli pozisyon miktarı da geriledi. Bu değer yüzde 6 azalarak 49,4 milyon dolara indi ve piyasadaki aktif sözleşme sayısının azaldığını gösterdi.

Buna ek olarak, vadeli işlemlerde hacim de düşüş eğilimi sergiledi. Toplam işlem hacmi yüzde 0,88 oranında azalarak 78,6 milyon dolara indi. Analistler, bu düşüşü Shiba Inu fiyatındaki dalgalanmanın zayıf kalmasına bağlıyor. Son günlerde SHIB fiyatında yüzde 2’nin altında, durağan bir seyir gözlemlendi.

Analistlere göre, düşük fiyat oynaklığı vadeli işlemlerde kısa vadeli kazanç arayan katılımcıların ilgisini azaltırken, birçok yatırımcı pozisyon kapamayı seçti.

Mini sözlük: Vadeli işlem (futures), finans piyasalarında bir varlığın gelecekte belirlenen bir fiyattan alım veya satımını içeren sözleşmelerdir. Kripto vadeli işlemleri ise dijital para birimlerinde kaldıraçlı ticaret yapılmasına imkan tanır. Piyasa eğilimleri ve yatırımcı beklentileri, vadeli işlem hacminde hızlı değişimlere yol açabilir.

Spot Piyasada Canlanma

Vadeli piyasalardaki zayıflamaya rağmen, Shiba Inu’nun spot piyasadaki hareketlilik dikkat çekti. Bu süreçte yatırımcılar, kripto paralarını borsalardan çekmeye devam etti. Borsa rezervleri yüzde 0,25 oranında azalarak 80,32 trilyon SHIB seviyesine geriledi.

Son 24 saatte borsalardan net 204,5 milyar SHIB token çıkışı yaşandı. Bu miktar, bir önceki güne göre yüzde 3,6 artış anlamına geliyor. Uzmanlar, bu durumun fiyat baskısının düşük olduğu dönemlerde yatırımcıların uzun vadeli tutma eğilimine işaret ettiğini belirtiyor.

Aynı dönem içinde spot piyasa işlem hacmi yüzde 18,8 yükselerek 11,8 milyon dolara ulaştı. Spot işlemlerdeki artış, doğrudan alım işlemlerinde bir canlanmaya işaret ediyor.

Yatırımcıların borsalardan çektiği coin’leri uzun vadeli saklama amacına yönelmesi, piyasada dolaşımdaki arzı azaltırken, fiyat oluşumu üzerinde de önemli bir etki oluşturabiliyor. Son işlemlerde SHIB fiyatı 0,00000553 dolar seviyesinde sabit kaldı.

Piyasa Hacim Değişimi Açık Pozisyon Çekilen Miktar Vadeli %0,88 azaldı 49,4 milyon dolar 156,56 milyar SHIB Spot %18,8 arttı – 204,5 milyar SHIB

Borsa Dışı Birikim Sinyalleri

Borsa rezervlerindeki azalma, SHIB yatırımcılarının varlıklarını uzun süre ellerinde tutmaya odaklandığının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu eğilim, kısa vadede vadeli işlemlerde yaşanan akış düşüşüne rağmen, toplam SHIB arzında borsalar dışındaki kitlenin büyüdüğünü de gösteriyor.

Güncel veriler ışığında, Shiba Inu yatırımcılarının vadeli işlemlerden çıkış yaparken spot piyasada birikime yöneldiği tespit edildi. Sonuç olarak, aşağı yönlü vadeli hareketlerle birlikte borsa dışı birikimin devam ettiği görülüyor.