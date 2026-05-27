Kayıt Banner
SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu vadeli işlemlerinde son 24 saatte yüzde 190 düşüş kaydedildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 Son 24 saatte Shiba Inu vadeli işlemlerinde yüzde 190’lık sert düşüş yaşandı.
  • ⭐ Spot piyasada ise işlem hacmi yüzde 18,8 artarken borsalardan 204,5 milyar SHIB çekildi.
  • ⚡ Açık vadeli pozisyon miktarı 49,4 milyon dolara gerilerken, fiyat hareketi zayıf kaldı.
  • 🎯 Kritik nokta: $SHIB ’de borsa dışına çekiliş hızlanırken, vadeli işlem ilgisi zayıfladı.
COINTURK
COINTURK

Kripto para piyasasında Shiba Inu vadeli işlemlerine yönelik ilgi son 24 saatte sert şekilde azaldı. Piyasadaki işlem hacimlerini gösteren son veriler, vadeli işlemlerde toplam giriş-çıkış hareketinin yüzde 190 oranında düştüğünü ortaya koydu. Bu gerileme, yatırımcıların kısa vadeli fırsat arayışını azaltması ve risk seviyelerini aşağı çekmesiyle ilişkilendiriliyor.

İçindekiler
1 Vadeli İşlemler Cephesinde Hızlı Daralma
2 Spot Piyasada Canlanma
3 Borsa Dışı Birikim Sinyalleri

Vadeli İşlemler Cephesinde Hızlı Daralma

Shiba Inu vadeli işlem piyasalarında, Coinglass verilerine göre ciddi bir sakinleşme gözlemlendi. Söz konusu dönemde piyasadan toplam 5,6 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Buna karşılık, yeni pozisyonlara giriş için tutulan miktar 4,74 milyon dolarda kaldı.

Bu farklılık, kullanıcıların açık olan vadeli pozisyonlarını kapatmaya yöneldiğini ortaya koydu. Son 24 saatte vadeli piyasadan çekilen net miktar 865.790 dolar olarak kaydedildi. Bunun etkisiyle yaklaşık 156,56 milyar adet SHIB token piyasa dışında kaldı.

Aynı zamanda, açık vadeli pozisyon miktarı da geriledi. Bu değer yüzde 6 azalarak 49,4 milyon dolara indi ve piyasadaki aktif sözleşme sayısının azaldığını gösterdi.

Buna ek olarak, vadeli işlemlerde hacim de düşüş eğilimi sergiledi. Toplam işlem hacmi yüzde 0,88 oranında azalarak 78,6 milyon dolara indi. Analistler, bu düşüşü Shiba Inu fiyatındaki dalgalanmanın zayıf kalmasına bağlıyor. Son günlerde SHIB fiyatında yüzde 2’nin altında, durağan bir seyir gözlemlendi.

Analistlere göre, düşük fiyat oynaklığı vadeli işlemlerde kısa vadeli kazanç arayan katılımcıların ilgisini azaltırken, birçok yatırımcı pozisyon kapamayı seçti.

Mini sözlük: Vadeli işlem (futures), finans piyasalarında bir varlığın gelecekte belirlenen bir fiyattan alım veya satımını içeren sözleşmelerdir. Kripto vadeli işlemleri ise dijital para birimlerinde kaldıraçlı ticaret yapılmasına imkan tanır. Piyasa eğilimleri ve yatırımcı beklentileri, vadeli işlem hacminde hızlı değişimlere yol açabilir.

Spot Piyasada Canlanma

Vadeli piyasalardaki zayıflamaya rağmen, Shiba Inu’nun spot piyasadaki hareketlilik dikkat çekti. Bu süreçte yatırımcılar, kripto paralarını borsalardan çekmeye devam etti. Borsa rezervleri yüzde 0,25 oranında azalarak 80,32 trilyon SHIB seviyesine geriledi.

Son 24 saatte borsalardan net 204,5 milyar SHIB token çıkışı yaşandı. Bu miktar, bir önceki güne göre yüzde 3,6 artış anlamına geliyor. Uzmanlar, bu durumun fiyat baskısının düşük olduğu dönemlerde yatırımcıların uzun vadeli tutma eğilimine işaret ettiğini belirtiyor.

Aynı dönem içinde spot piyasa işlem hacmi yüzde 18,8 yükselerek 11,8 milyon dolara ulaştı. Spot işlemlerdeki artış, doğrudan alım işlemlerinde bir canlanmaya işaret ediyor.

Yatırımcıların borsalardan çektiği coin’leri uzun vadeli saklama amacına yönelmesi, piyasada dolaşımdaki arzı azaltırken, fiyat oluşumu üzerinde de önemli bir etki oluşturabiliyor. Son işlemlerde SHIB fiyatı 0,00000553 dolar seviyesinde sabit kaldı.

PiyasaHacim DeğişimiAçık PozisyonÇekilen Miktar
Vadeli%0,88 azaldı49,4 milyon dolar156,56 milyar SHIB
Spot%18,8 arttı204,5 milyar SHIB

Borsa Dışı Birikim Sinyalleri

Borsa rezervlerindeki azalma, SHIB yatırımcılarının varlıklarını uzun süre ellerinde tutmaya odaklandığının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu eğilim, kısa vadede vadeli işlemlerde yaşanan akış düşüşüne rağmen, toplam SHIB arzında borsalar dışındaki kitlenin büyüdüğünü de gösteriyor.

Güncel veriler ışığında, Shiba Inu yatırımcılarının vadeli işlemlerden çıkış yaparken spot piyasada birikime yöneldiği tespit edildi. Sonuç olarak, aşağı yönlü vadeli hareketlerle birlikte borsa dışı birikimin devam ettiği görülüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SHIB borsalardan çıkan 451 milyar tokenla satış baskısına karşı direnç gösteriyor

SHIB piyasa değerinde 29. sırada, NEAR kritik farkı kapatıyor

Shiba Inu’dan son 24 saatte 207 milyar token çekildi

Dogecoin, SHIB ve XRP’de destek seviyeleri kritik: 0.00000550, 0.10 ve 1.30 bandı yakın takipte

SHIB borsalarda 81 trilyon sınırına yaklaşırken satış baskısı artıyor

Shiba Inu vadeli işlemlerinde 24 saatte yüzde 306’lık çıkış

SHIB borsalardan 490 milyar adetlik çıkış yaşadı fiyat baskı altında kalmaya devam etti

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı SHIB borsalardan çıkan 451 milyar tokenla satış baskısına karşı direnç gösteriyor
Bir Sonraki Yazı Çin Yüksek Mahkemesi kripto para ve yapay zekada yeni yargı kuralları için çalışma başlattı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Mastercard ABD’de BitLicense alarak blokzincir ödemelerine yeni adım attı
STABILCOIN
Çin Yüksek Mahkemesi kripto para ve yapay zekada yeni yargı kuralları için çalışma başlattı
Kripto Para
SHIB borsalardan çıkan 451 milyar tokenla satış baskısına karşı direnç gösteriyor
SHIBA INU (SHIB)
Solana 111 gündür 76–98 dolar aralığında sıkıştı
Solana (SOL)
Bitwise Hyperliquid ETF, bir günde 19 milyon dolar girişle liderliğe yükseldi
HYPERLIQUID (HYPE)
Lost your password?