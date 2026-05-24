SHIBA INU (SHIB)

SHIB borsalardan 490 milyar adetlik çıkış yaşadı fiyat baskı altında kalmaya devam etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 490 milyar SHIB son dönemde borsalardan çekildi.
  • 📉 Fiyattaki düşüşe rağmen $SHIB merkezi platformlardan uzaklaşmaya başladı.
  • 🔍 Analistler uzun vadeli depolama işaretinin meme coin rotasyonu öncesi olabileceğini düşünüyor.
  • ✨ Ama asıl dikkat çeken, borsalardan çıkan SHIB miktarının fiyat üstünde bir baskı oluşturmaması.
Blokzincir verilerine göre, SHIB yatırımcılarının son dönemde borsalardan cüzdanlarına büyük oranda token çekmeye başladığı gözleniyor. CryptoQuant’ın güncel verileri, yaklaşık 490 milyar SHIB’nin son dönemde borsa dışına çıktığını ortaya koyuyor. Bu miktardaki çıkış, genellikle kısa vadede satış baskısının hafiflediği dönemlere işaret ediyor. Çünkü coin’ler özel cüzdanlara aktarıldığında, borsalarda hazır şekilde beklemektense uzun süre hareketsiz kalmaya eğilimli oluyor.

İçindekiler
1 Borsa rezervleri düşmeye devam ediyor
2 Teknik göstergeler ve fiyat hareketleri
3 Büyük yatırımcılar ne yapıyor?
4 Çıkışlar ne anlama geliyor?

Borsa rezervleri düşmeye devam ediyor

CryptoQuant’ın trend analizlerinde, SHIB’in borsalardaki toplam rezerv miktarının da istikrarlı bir şekilde azaldığı yer alıyor. Merkezi borsalardan uzaklaşan yatırımcı davranışı; ani bir satış eğilimi yerine, daha çok depolama amaçlı transferleri ön plana çıkarıyor.

Teknik olarak, borsadan çıkan token miktarının artışı genellikle yatırımcıların varlıklarını soğuk cüzdanlara taşıdığı anlamına gelir. Bu hareket, SHIB fiyatında kısa vadeli büyük satış dalgalarının beklenmediğine yönelik bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Soğuk cüzdan, kripto paraların internet bağlantısı olmayan donanım veya yazılım cüzdanlarında saklanmasını sağlayan ve siber saldırılara karşı daha güvenli kabul edilen depolama çözümüdür.

Teknik göstergeler ve fiyat hareketleri

SHIB fiyatı açısından, son dönemde grafik olumsuz bir görünüme sahip. Yükselen kama formasyonunun aşağı yönlü kırılması ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalması, piyasanın baskı altında olduğunu gösteriyor. RSI göstergesinin de aşırı satım bölgesine yaklaşması, mevcut momentumu zayıflatan unsurlardan biri oldu.

Birçok teknik analize göre, SHIB fiyatı kritik direnç seviyelerini yeniden kazanamazsa satış baskısının devam edebileceğine dair beklentiler artıyor. Normalde böyle durumlarda yatırımcıların elindekileri satmak için borsalara coin göndermesi beklenirken, on-chain veriler tam tersi bir tablo çiziyor.

SHIB’e yönelik satış baskısının arttığı dönemlerde dahi, borsalara girişler artması beklenirken zincir üstü göstergelerin sürekli çıkışları işaret etmesi piyasadaki büyük yatırımcıların farklı hareket ettiğine dair yorumlara yol açtı.

Büyük yatırımcılar ne yapıyor?

Analistler, bu ayrışmanın arkasında büyük yatırımcıların (whale) fiyat düşüşlerine rağmen SHIB biriktirmeye devam ettiğini düşünmeye başladı. Piyasa volatilitesi halen yüksek seviyede olmasına karşın, genel olarak borsa bakiyelerinin azalıyor olması, uzun vadeli yatırım stratejileriyle ilişkilendiriliyor.

Toplam borsa net akışının da negatif bölgede devam ediyor olması, platformlardan çıkan SHIB miktarının girişleri net şekilde aştığını gösteriyor. Bu durum, meme coin rotasyonunun ilerleyen dönemde hız kazanabileceği beklentileriyle de örtüşüyor.

Borsa İşlemiSon Durum
Toplam SHIB Çıkışı490 milyar adet
Borsa RezervleriAzalmaya devam ediyor
Net Borsa AkışıNegatif

Çıkışlar ne anlama geliyor?

Bazı piyasa takipçileri, merkezi borsalara olan güvenin yaşanan güvenlik açıkları ve likidite sorunları nedeniyle azaldığını düşünüyor. Dolayısıyla, büyük yatırımcıların bir kısmı varlıklarını daha güvenli gördükleri cüzdanlara taşıyor.

Bir başka yorum ise, bu büyüklükteki çıkışların bazen balinaların kendi cüzdan ağı içinde tokenleri farklı adreslere aktarması ya da merkeziyetsiz finans platformlarında kullanılmak üzere token hazırlıklarını gerçekleştirmesiyle ilişkili olduğu yönünde. On-chain hareketlerin birkaç büyük cüzdanda yoğunlaşması, talepten ziyade teknik bir yeniden yapılanma anlamına da gelebiliyor.

Kısacası, SHIB’in borsalardaki token bakiyesi düşerken, fiyat hâlâ baskı altında kalmaya devam ediyor. Yaşanan bu ayrışma, birçok yatırımcının satış yerine saklama tarafını seçtiğini gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
