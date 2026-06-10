Shiba Inu borsalardaki rezervi 80 trilyon token eşiğine geriledi

Shiba Inu için zincir üstü veriler, piyasadaki arz dinamiklerini etkileyebilecek dikkat çekici bir eşiğe işaret etti. Son verilere göre borsa cüzdanlarında tutulan SHIB miktarı yaklaşık 80,03 trilyon seviyesine indi. Böylece psikolojik açıdan önemli görülen 80 trilyon sınırı oldukça yakın bir noktaya taşındı.

Borsalardaki arz düşmeye devam etti

Borsa rezervleri, bir varlığın işlem platformlarında ne kadarının hızlı satış için hazır bulunduğunu gösteriyor. Bu rezervlerdeki düşüş ise yatırımcıların tokenlarını borsalarda tutmak yerine uzun vadeli saklama çözümlerine, özel cüzdanlara ya da farklı değerlendirme yöntemlerine taşıdığına işaret edebiliyor. SHIB tarafında görülen gerileme, son yıllara yayılan kademeli dağılımın ardından son dönemin en düşük seviyelerinden biri olarak öne çıktı.

Mini sözlük: Netflow, bir varlığın borsalara giren ve borsalardan çıkan miktarı arasındaki farkı ifade eder. Negatif netflow, çıkışların girişlerden fazla olduğunu ve varlığın işlem platformlarından çekildiğini gösterir.

En güncel verilere göre SHIB rezervleri son 24 saatte %0,06 daha azaldı. Oran sınırlı görünse de, arzın trilyonlarla ölçüldüğü bir yapıda bu tür hareketlerin toplam etkisi daha belirgin hale geliyor. Ayrıca borsa net akışı yaklaşık eksi 51,47 milyar SHIB seviyesinde kaldı. Bu tablo, borsalardan çıkan SHIB miktarının halen girişlerden fazla olduğunu ortaya koydu.

Borsa rezervlerindeki düşüş, piyasada hızlı satışa hazır SHIB arzının daraldığını gösterirken, net akış verileri de token çıkışlarının sürdüğüne işaret etti.

Teknik görünüm zayıf kalırken göstergeler aşırı satıma işaret etti

Fiyat tarafında ise görünüm daha kırılgan seyrediyor. SHIB, mart ayından bu yana oluşan yükselen kanal yapısının altına sarktıktan sonra 0,0000055 dolar bölgesindeki desteğini kaybetti ve ardından 0,0000045 dolar civarına doğru geriledi. Varlığın fiyatı 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürdü. Bu durum, genel eğilimin halen zayıf olduğuna işaret ediyor.

Buna karşın momentuma ilişkin bazı sinyaller dikkat çekti. Göreceli Güç Endeksi, yani RSI, yaklaşık 25 seviyesine inerek aşırı satım bölgesine girdi. Geçmişte benzer RSI değerlerinin SHIB’de kısa süreli tepki yükselişlerinden önce görüldüğü aktarılıyor.

Teknik görünüm zayıf kalsa da aşırı satım sinyalleri ile borsalardaki arz daralmasının aynı döneme denk gelmesi, SHIB için izlenen başlıca gelişmeler arasında yer aldı.

80 trilyon eşiği piyasada yeni bir denge yaratabilir

80 trilyon rezerv seviyesinin altına inilmesi halinde, borsalarda anında satışa konu olabilecek SHIB miktarı daha da azalacak. Bu tür bir daralma tek başına fiyat artışı anlamına gelmese de, piyasadaki satış baskısını sınırlayabilecek unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle çıkış eğiliminin sürmesi, yatırımcı davranışında kısa vadeli satıştan çok elde tutma eğiliminin ağır bastığını düşündürüyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve geniş topluluğuyla bilinen bir meme coin olarak öne çıkıyor. Mevcut veriler, fiyat grafiği zayıf seyrini korusa da zincir üstü tarafta arzın sıkılaştığını gösteriyor. Bu nedenle piyasa katılımcıları, rezervlerin 80 trilyon seviyesinin altına düşüp düşmeyeceğini yakından izliyor.