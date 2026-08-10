SHIB yakımı son saatte 1 dolarda kaldı, gözler ABD enflasyon verisinde

Shiba Inu ekosisteminde token yakımı düşük tempoda sürdü. Shibburn X hesabının paylaştığı verilere göre son bir saatte, erişilemeyen ölü cüzdanlara yaklaşık 1 dolar değerinde SHIB gönderildi. Bu işlem, tutar olarak sınırlı kalsa da dolaşımdaki arzdan kalıcı biçimde token çıkarılması anlamına geliyor.

Yakım verilerinde saatlik tablo

Shibburn, son saatlik güncellemesinde yakım tutarının 1 dolar olduğunu duyurdu. Paylaşımda, küçük miktarlı işlemlerin de yakım faaliyetinin parçası olmaya devam ettiği vurgulandı. SHIB topluluğunda yakım işlemleri, arzı azaltmaya dönük en yakından izlenen göstergeler arasında yer alıyor.

Shibburn, Shiba Inu ekosistemindeki yakım işlemlerini izleyen ve kamuya açık blokzincir verilerini derleyen bir takip platformu olarak biliniyor.

Shibburn, son saatlik güncellemesinde 1 dolar değerinde SHIB’in ölü cüzdanlara gönderildiğini ve küçük işlemlerin de yakım sürecine katkı sunduğunu aktardı.

Bundan önceki saatte ise herhangi bir SHIB yakımı gerçekleşmedi. Veriler, yakım hızının kısa zaman dilimlerinde belirgin dalgalanabildiğine işaret ediyor. Son 24 saatte toplam 4,71 milyon SHIB yakıldı ve bunun parasal karşılığı 22 dolar oldu.

Dönem Yakılan SHIB Değer Son 1 saat Açıklanmadı 1 dolar Son 24 saat 4,71 milyon SHIB 22 dolar Son 7 gün 94,67 milyon SHIB Açıklanmadı Son 30 gün Açıklanmadı 3,36 milyar dolar

Fiyat ve makro gündem

Hafta sonundaki zayıf seyirden sonra SHIB fiyatı gün içinde 0.00000475 dolara kadar yükseldi. Son verilere göre token, 24 saatlik dönemde %1,21 artışla 0.00000466 dolar seviyesinde işlem gördü. Piyasada, yakım verilerinin yanı sıra kısa vadeli yön arayışı da izleniyor.

Son 24 saatte 4,71 milyon SHIB yakılırken, fiyat 0.00000466 dolar seviyesine çıktı ve gün içi en yüksek değer 0.00000475 dolar olarak kaydedildi.

Daha geniş kripto para piyasasında ise dikkat bu hafta açıklanacak ABD makroekonomik verilerine çevrildi. Yatırımcılar özellikle enflasyon verisini izliyor. Geçen hafta açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası’nın yakın vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.

Piyasa fiyatlamaları, ABD Merkez Bankası’nın eylül toplantısında faiz artırma ihtimalini yaklaşık %46 düzeyinde gösteriyor. Çarşamba günü temmuz ayı enflasyon verisi açıklanacak. Perşembe günü üretici fiyat endeksi ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma günü ise temmuz perakende satışları ve Michigan Üniversitesi öncü tüketici güven endeksi takip edilecek.