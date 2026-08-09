Shiba Inu’da RSI 50 seviyesine çıktı, yön arayışı güçlendi

Shiba Inu fiyatında kısa vadeli görünüm, teknik göstergelerin işaret ettiği dengeli tablo nedeniyle yakından izleniyor. Teknik analizde en sık takip edilen momentum göstergelerinden RSI, 50 seviyesine ulaşarak alım ve satım baskısının büyük ölçüde dengelendiğine işaret etti. Günlük RSI göstergesi ise 52 seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde denge öne çıktı

RSI göstergesinin 50 civarında seyretmesi, ne alıcıların ne de satıcıların belirgin bir üstünlük kurabildiğini gösteriyor. Bu tablo, Shiba Inu için kısa vadede yön tayininin daha güçlü bir katalizöre bağlı kalabileceğine işaret ediyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş ve özellikle geniş topluluğuyla öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor.

RSI göstergesinin 50 seviyesine gelmesi, piyasada alım ve satım baskısının dengelendiğini ve kısa vadede yeni yön için daha güçlü bir etken gerektiğini gösteriyor.

Temmuz ayının son bölümünde SHIB fiyatı güçlü bir yükseliş sergileyerek 26 Temmuz’da 0.00000582 doları aştı, ancak bu bölgede dirençle karşılaştı. Ardından 29 Temmuz’da 0.00000454 dolara kadar gerileyen fiyat, yeniden toparlanarak 1 Ağustos’ta 0.00000516 dolara kadar yükseldi. Buna karşın yükseliş ivmesi kalıcı olmadı ve 4 Ağustos’ta 0.00000505 dolar civarında duraksama görüldü.

Gösterge Seviye Günlük RSI 52 İlk direnç 0.00000500 dolar Diğer dirençler 0.00000516, 0.00000561, 0.00000582 dolar Destek 0.00000447 dolar

Fiyat hareketinde direnç ve destek seviyeleri izleniyor

Fiyat ile RSI arasındaki hareket de son günlerde paralel ilerledi. SHIB yükselirken RSI da hızlı biçimde artarak 77 seviyesine çıktı ve aşırı alım bölgesine ulaştı. Momentum zayıflayınca gösterge nötr alana geri çekildi. Mevcut görünüm, ani bir yukarı ya da aşağı kırılmadan çok, piyasada bekleyişin öne çıktığını ortaya koyuyor.

Shiba Inu son 24 saatte yüzde 1.62 artışla 0.00000467 dolar yakınında işlem gördü. Son 48 saatte ise fiyat 0.00000457 ile 0.00000470 dolar aralığında dalgalandı. Yukarı yönlü bir harekette 0.000005 dolar seviyesi ilk önemli eşik olarak öne çıkıyor.

0.000005 dolar seviyesinin aşılması halinde 0.00000516, 0.00000561 ve 0.00000582 dolar seviyeleri bir sonraki direnç bölgeleri olarak izleniyor.

Makro veriler piyasadaki tonu destekledi

Daha geniş kripto para piyasasında ise görünüm büyük ölçüde pozitif kaldı. Temmuz ayına ilişkin zayıf istihdam verisi sonrasında birçok dijital varlık artıda seyretti. Cuma günü yayımlanan verilere göre ABD’de tarım dışı istihdam temmuzda 23.000 kişi azaldı. Piyasa beklentisi 80.000 kişilik artış yönündeydi. Haziranda ise 20.000 kişilik artış kaydedilmişti.

SHIB fiyatı 4 Ağustos’ta 0.00000505 dolar seviyesinden geri çekildikten sonra dört gün üst üste düştü ve ardından toparlanma sinyali verdi. Teknik olarak 0.000005 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 0.00000516, 0.00000561 ve 0.00000582 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise günlük 50 hareketli ortalamanın bulunduğu 0.00000447 dolar seviyesi destek olarak izleniyor.