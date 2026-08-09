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SUI

Sui, kuantuma dayanıklı anahtar güncellemesini duyurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Sui, kuantuma dayanıklı anahtar güncellemesini duyurdu.
  • 📈 $SUI 24 saatte yüzde 4,12 yükselerek 0,6972 dolara çıktı.
  • 🧭 Piyasada 0,66 ile 0,67 dolar desteği ve 0,70 dolar direnci izleniyor.
  • 🔐 Mevcut kullanıcılar adres değiştirmeden daha güçlü korumaya geçebilecek.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

SUI, alıcıların 0,66 ile 0,67 dolar aralığındaki destek bölgesini koruması sonrası toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Varlık, son 24 saatte yüzde 4,12 yükselerek 0,6972 dolara çıktı. Aynı dönemde işlem hacmi 165,33 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,84 milyar dolar olarak kaydedildi.

İçindekiler
1 Fiyatta 0,70 dolar eşiği izleniyor
2 Ağ güvenliğinde kuantum odaklı adım
3 Piyasa yönü destek bölgesine bağlı kalacak

Fiyatta 0,70 dolar eşiği izleniyor

Kripto analisti BitGuru, SUI fiyatında 0,66 ile 0,67 dolar bandında birikim işaretleri görüldüğünü ve alıcıların son zayıflığın ardından bu bölgeyi savunduğunu belirtiyor. Bu aralığın korunması halinde fiyatın toparlanması için zemin oluşabileceği değerlendiriliyor.

Teknik görünümde 0,70 dolar seviyesi kısa vadeli direnç olarak öne çıkıyor. Alıcıların bu seviyeyi aşması ve üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 0,72 dolar bölgesi gündeme gelebilir. Buna karşılık olumlu görünümün korunması için 0,66 ile 0,67 dolar aralığındaki desteğin kaybedilmemesi gerekiyor.

BitGuru, SUI fiyatında 0,66 ile 0,67 dolar bölgesinde birikim sinyalleri görüldüğünü ve bu alanın korunmasının toparlanma için temel oluşturabileceğini aktarıyor.

Ağ güvenliğinde kuantum odaklı adım

Sui ağı da güvenlik tarafında yeni bir güncellemeye hazırlanıyor. Proje, blokzincir güvenliğini artırmak için NIST onaylı iki kuantuma dayanıklı dijital imza algoritmasını sisteme eklediğini açıkladı. Sui, yüksek hızlı işlemler ve nesne odaklı veri yapısıyla öne çıkan bir katman 1 blokzinciri olarak biliniyor.

Bu algoritmalardan biri günlük kullanıma açık temel hesapları korurken, diğeri daha yüksek değere sahip Move kasaları için ek güvenlik sağlayacak. Güncellemenin amacı, gelecekte kuantum bilgisayarların oluşturabileceği risklere karşı ağı hazırlamak olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: NIST, ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’dür. Kurumun onayladığı kuantuma dayanıklı imza şemaları, klasik kriptografiye kıyasla gelecekteki kuantum hesaplama tehditlerine karşı daha güçlü koruma sağlamayı amaçlar.

Mevcut kullanıcılar, kurtarma ifadelerinden türetilen yeni bir kuantuma dayanıklı anahtara geçerek korumalarını yükseltebilecek. Bu işlem sırasında blokzincir adresi değişmeyecek, hesap geçmişi korunacak ve varlıklar aynı adreste kalacak.

Sui ekibi, mevcut hesapların kurtarma ifadesinden üretilen kuantuma dayanıklı bir anahtara geçirilebileceğini, bu süreçte adresin aynı kalacağını ve fonların yer değiştirmeyeceğini bildirdi.

Piyasa yönü destek bölgesine bağlı kalacak

SUI’de bir sonraki fiyat hareketinin, 0,66 ile 0,67 dolar desteğinin korunup korunamayacağına ve 0,70 dolar direncinin yeniden aşılıp aşılamayacağına bağlı olması bekleniyor. Direncin kırılması 0,72 dolara doğru yeni bir hareketin önünü açabilir.

Buna karşılık destek bölgesinin aşağı yönlü kırılması, toparlanma ihtimalini zayıflatabilir. Piyasadaki genel iyimserliğin Bitcoin’deki yükselişle destek bulduğu bir dönemde, Sui ağındaki güvenlik güncellemesi de yatırımcı güveni açısından yakından izleniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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