Strategy 1,5 milyar dolarlık borç geri alımını Bitcoin satışını da içeren fonlama seçenekleriyle başlattı

Kripto para sektöründe en fazla Bitcoin tutan şirketlerden biri olan Strategy, yaklaşık 1,5 milyar dolar nominal değerli 2029 vadeli sıfır faizli tahvillerini geri almak için harekete geçti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan başvuruda, şirketin tahvillerini yaklaşık 1,38 milyar dolar nakit ödeyerek özel pazarlıklarla geri alacağı belirtildi. Söz konusu işlemin 19 Mayıs civarında tamamlanması ve geri alınan tahvillerin iptal edilmesi öngörülüyor.

Bitcoin Satışı Seçenekler Arasında

Strategy, bu geri alımı finanse etmek için elindeki nakit, piyasa üzerinden yapılan hisse satışları veya Bitcoin satışları gibi birden fazla kaynak kullanabileceğini duyurdu. Özellikle Bitcoin satışı ihtimali piyasada dikkat çekti. Strategy, dünya genelinde halka açık şirketler arasında en çok BTC birikimine sahip kurum konumunda. Şirketin mevcut bilançolarına göre, yaklaşık 818.869 Bitcoin’i bulunuyor ve son verilerle 65 milyar doların üzerinde değere sahip durumda.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, geçmişte yaptığı açıklamalarda, Bitcoin likiditesinden yararlanmaya açık olduklarını ancak uzun vadede net Bitcoin alıcısı kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Strategy’nin potansiyel olarak Bitcoin satışıyla borç kapama adımı atabilmesi, birikmiş BTC’nin önemli bir finansal araç olarak işlev gördüğünü yansıtıyor.

CryptoAppsy verilerine göre, haberin yazıldığı dakikalarda Bitcoin miktarı 818.869’a ulaşırken, şirketin toplam BTC alımında ortalama birim maliyeti 75.537 dolar olarak bildirildi. Şirketin Bitcoin birikimi için ödenen toplam tutar ise 61,81 milyar dolara ulaştı.

Borç Yeniden Yapılandırma ve STRC Hisse Hareketliliği

Şirketin borç geri alımı stratejisi, genel sermaye yapısını güçlendirmek için planlanan adımların bir parçası olarak görülüyor. 2029 vadeli tahvillerin yaklaşık %8 iskontolu olarak geri alınması, ilerideki yükümlülükleri azaltırken kısa vadede önemli bir nakit çıkışı gerektiriyor.

Bu süreçte Strategy’nin Stratejik Değişken Faizli Seri A Sürekli İmtiyazlı Hissesi (STRC) de rekor işlem hacmiyle öne çıktı. STRC, geçtiğimiz Perşembe günü 1,53 milyar dolarlık günlük işlem hacmiyle önceki rekorunu aştı. STRC hisseleri, yılda %11,5 temettü getirisi sağlıyor ve bu varlığın piyasa değeri 8,5 milyar doları bulmuş durumda.

Hisse hareketliliği, özellikle temettü tarihinden önce yoğunlaştı. Hissedarlar, aylık ödenen temettülerin yarı aylık olarak değişip değişmemesi konusunda yasa gereği oy kullanma sürecini de başlatmış durumda. Bu değişikliğe ilişkin oylamanın 8 Haziran’da sona ermesi bekleniyor; eğer kabul edilirse, ilk ödemeler 15 Temmuz’da gerçekleşecek.

MSTR Hisselerinde Gün İçi Dalgalanma

Borsada işlem gören Strategy’nin hisse fiyatları, geri alım ve olası Bitcoin satışına ilişkin haberlerin ardından Cuma günü %5,27 değer kaybederek 177,11 dolara geriledi. Hissede seans içinde 182,11 dolarla açılış yapıldıktan sonra 182,23 dolar en yüksek, 174,34 dolar ise en düşük seviye olarak kaydedildi.

Şirket son zamanlarda ayrıca 535 adet Bitcoin daha alarak toplam BTC portföyünü artırdı; bu alım için 43 milyon dolar ödendi ve birim başına ortalama maliyet 80.340 dolar oldu. 4-10 Mayıs tarihleri arasında yapılan hisse satışlarından ise 42,9 milyon dolarlık ek kaynak elde edildi. Bu tür öz sermaye artırımlarının, Bitcoin alımları için fon sağlarken yatırımcılar arasında pay sulanması kaygılarını gündeme getirebildiği belirtiliyor.

Yılın ilk çeyreğinde Strategy büyük bir net zarar açıkladı. Bu zararın kaynağı olarak, Bitcoin portföyünde gerçekleşen adil değer muhasebesi kaynaklı dalgalanmalar öne çıktı. Şirket, bilançosundaki Bitcoin varlıklarının toplam değerindeki değişimden ötürü dönemsel olarak yüksek gelir ya da zarar yazılabildiğini kaydetti.