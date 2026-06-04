Bitcoin’de 165 milyon kritik eşik aşıldı! Piyasada şimdi hangi seviye izleniyor?

Bitcoin son bir haftada yüzde 16’dan fazla gerileyerek yaklaşık 76 bin dolar seviyesinden 62 bin dolar bandına indi. En büyük kripto para, geçen yıl ekimde görülen tüm zamanların zirvesine göre de yaklaşık yüzde 50 aşağıda işlem görüyor. Piyasadaki düşüşte spot Bitcoin ETF’lerinden çıkan güçlü fon akışları, Mt. Gox kaynaklı satış baskısına ilişkin haberler ve Strategy’nin 2022’den bu yana ilk BTC satışının etkili olduğu aktarıldı.

Zarardaki UTXO sayısı rekor seviyeye çıktı

CoinGlass verilerine göre zararda bulunan Bitcoin UTXO sayısı 2 Haziran’da 165 milyonun üzerine çıkarak şimdiye kadarki en yüksek düzeye ulaştı. BTC fiyatı düşük 60 bin dolar aralığında seyrederken, maliyetinin altında tutulan coin sayısının Bitcoin tarihinde ilk kez bu kadar yüksek seviyeye çıktığı görüldü.

CoinGlass verileri, 2 Haziran itibarıyla zararda bulunan Bitcoin UTXO sayısının 165 milyonu aşarak rekor kırdığını ve mevcut fiyat seviyelerinde ağ üzerindeki çok sayıda çıktının maliyetinin altında kaldığını gösteriyor.

UTXO, henüz harcanmamış işlem çıktısını ifade ediyor. Başka bir deyişle bu, bir cüzdana geldikten sonra hareket ettirilmeyen Bitcoin ya da satoshi birimleri anlamına geliyor. Her UTXO, en son el değiştirdiği andaki BTC fiyatını taşıyor. Spot fiyat bu seviyenin altına indiğinde, ilgili UTXO zararda kabul ediliyor. Bu durum satış yapıldığı ya da zararın kesinleştiği anlamına gelmiyor; yalnızca kağıt üzerinde varlığın maliyetinin altında kaldığını gösteriyor.

Mini sözlük: UTXO, Bitcoin ağında harcanmamış işlem çıktısıdır. Her bir çıktı bağımsız şekilde izlenir ve en son hareket ettiği andaki fiyat, o çıktının yaklaşık maliyet tabanı olarak kabul edilir.

Bununla birlikte, yalnızca UTXO sayısına bakmanın sınırlı bir resim sunduğu da belirtiliyor. 2022 ayı piyasasının dip döneminde bu sayı yaklaşık 40 milyon seviyesindeydi. Bugün çok daha yüksek görünmesinin nedenlerinden biri, son dört yılda borsa faaliyetlerindeki artış ve Ordinals etkisiyle ağ üzerindeki toplam UTXO sayısının belirgin biçimde büyümesi oldu. Yani zarardaki çıktıların artışı, kısmen ağdaki toplam çıktı sayısının yükselmesinden kaynaklanıyor.

Asıl izlenen gösterge arzın ne kadarının zararda olduğu

Bu nedenle piyasa hissiyatını anlamak için daha sağlıklı göstergenin “zarardaki arz” olduğu ifade ediliyor. Bu ölçüm, toplam çıktı sayısındaki büyümeyi dışarıda bırakarak gerçekten dolaşımdaki ne kadar BTC’nin maliyetinin altında kaldığını ortaya koyuyor. Mevcut tabloda 9,5 milyon BTC’den fazla arzın zararda olduğu görülüyor.

Ancak bu seviyenin tarihsel olarak olağan dışı olmadığına dikkat çekiliyor. Veriler, mevcut görünümün 2022 ve 2019 ayı piyasalarında görülen aşırı seviyelerin hâlâ altında kaldığını işaret ediyor. Bu da ağdaki geniş yatırımcı kitlesinin genel olarak henüz tamamen zarar bölgesine geçmediğine işaret eden unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Piyasanın izlediği kritik seviye 53.500 dolar

Öne çıkan bir diğer gösterge ise şu anda yaklaşık 53.500 dolar düzeyinde bulunan gerçekleşmiş fiyat. Bu metrik, ağdaki her coin’in en son hareket ettiği fiyat temel alınarak hesaplanan toplu maliyet tabanını yansıtıyor. Geçmiş ayı piyasalarında bu seviye çoğu zaman taban bölge olarak çalıştı. Önceki iki büyük düşüş döneminde BTC kısa süreliğine bu seviyenin altına inse de, sonraki süreçte bu alanın güçlü bir giriş bölgesi olarak öne çıktığı görüldü.

Mevcut durumda Bitcoin’in 62 bin dolar civarında işlem görmesi, gerçekleşmiş fiyat ile piyasa fiyatı arasında yaklaşık yüzde 15’lik bir fark bırakıyor. Bu aralık, yükseliş beklentisini koruyan yatırımcılara bir miktar alan sağlasa da, zararda bulunan 165 milyon UTXO piyasanın önemli bir bölümünün daha düşük maliyet seviyelerine hassas kaldığını gösteriyor. Olası yeni bir geri çekilmede 53.500 dolar seviyesinin piyasanın ana sınavı olabileceği değerlendiriliyor.