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Solana (SOL)

Solana 58 dolar desteğine yaklaştı! Sıradaki hareket neye işaret ediyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana fiyatı kritik 58 ile 67 dolar destek bölgesine doğru geriledi.
  • 📉 Haftalık grafikte $SOL alt Bollinger Bandı seviyesine yaklaşırken satış hacmi de arttı.
  • 🧭 Analistler, 87,70 dolar direncinin aşılması halinde görünümün güçlenebileceğini belirtti.
  • 📊 Yılın ilerleyen dönemleri için 120 ile 175 dolar aralığı konuşulsa da önce destek testi izleniyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Solana, son haftalardaki sert satışların ardından kritik bir destek bölgesine doğru geriledi. Haftalık grafikte alt Bollinger Bandı seviyesine yaklaşan varlıkta, analistler kısa vadede aşağı yönlü riskin sürdüğünü, ancak bu bölgenin korunması halinde yılın ilerleyen dönemlerinde daha güçlü bir toparlanma ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtti.

İçindekiler
1 Satış baskısı öne çıktı
2 58 ile 67 dolar aralığı izleniyor
3 Yukarı yön için dirençler belirleyici olabilir

Satış baskısı öne çıktı

Piyasadaki son düşüşle birlikte Solana fiyatı 67 dolar civarındaki haftalık alt Bollinger Bandı bölgesine indi. Fiyatın 68 dolara yaklaşması, satış baskısının kısa sürede belirgin biçimde arttığını ortaya koydu. İşlem hacmindeki yükseliş de bu geri çekilmenin zayıf bir piyasadan değil, yoğun katılımlı bir satış dalgasından kaynaklandığına işaret etti.

Cheds Trading, haftalık zaman diliminde SOL’un alt Bollinger Bandı seviyesine ulaştığını belirterek bu görünümün kimi zaman aşırı satım koşullarına, kimi zaman da düşüş eğiliminin devamına işaret edebildiğini aktardı.

Solana ayrıca önemli hareketli ortalamaların da altında işlem görüyor. 8 haftalık, 34 haftalık ve 50 haftalık ortalamalar şu aşamada direnç olarak izleniyor. 200 haftalık hareketli ortalama ise yaklaşık 100 dolar seviyesinde bulunuyor. Mevcut fiyatla bu seviye arasındaki fark, son düşüşün boyutunu daha görünür hale getiriyor.

Mini sözlük: Bollinger Bandı, fiyatın belirli bir hareketli ortalama etrafındaki oynaklığını ölçen teknik analiz göstergesidir. Fiyatın alt banda yaklaşması, satışların hızlandığını gösterebilir; ancak tek başına dönüş sinyali sayılmaz.

58 ile 67 dolar aralığı izleniyor

Piyasayı değerlendiren bir başka analist, 58 ile 67 dolar aralığını öne çıkan destek bölgesi olarak gösterdi. Bu alanın, geçmişte güçlü tepki alımlarının görüldüğü aylık fitil bölgeleriyle örtüştüğü belirtildi. Analiste göre Solana, yukarı yönlü bir deneme öncesinde bu aralığı yeniden test edebilir.

Jack Adams, SOL’un bu yıl içinde 120 ile 175 dolar aralığına yönelmeden önce 67 ile 58 dolar bölgesini bir kez daha sınayabileceğini, bu hareketin yavaş bir çözülmeden çok daha hızlı gerçekleşmesinin daha olası göründüğünü ifade etti.

Solana haberin yazıldığı sırada 72,61 dolar civarında işlem görüyordu. Bu da söz konusu destek bölgesinin fiyatın hemen altında bulunduğunu gösteriyor. Analistler, bu nedenle olası bir yukarı dönüşten önce destek testinin masada kalmayı sürdürdüğünü düşünüyor.

Yukarı yön için dirençler belirleyici olabilir

Grafikte ilk dikkat çeken dirençlerden biri, 14 haftalık üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 87,70 dolar seviyesi oldu. Fiyatın bu eşiğin üzerine çıkması halinde satış baskısının zayıfladığına yönelik daha net sinyaller alınabileceği değerlendiriliyor.

Buna karşılık 58 doların altına sarkılması halinde olumlu senaryonun zedeleneceği vurgulanıyor. Analistler, SOL/BTC ve ETH paritelerindeki görünümün de önce son bir geri çekilme, ardından olası bir yön değişimi ihtimalini desteklediğini kaydetti. Bu nedenle önümüzdeki dönemde 58 ile 67 dolar aralığında oluşacak fiyat davranışının, Solana’nın bir sonraki ana yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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