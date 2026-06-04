XRP son 24 saatte $1,2360 seviyesinden $1,1497 seviyesine geriledi, piyasada gözler $1,14 desteğine çevrildi

XRP’ye yönelik fon girişleri ve borsalardan çıkan token miktarı artmasına rağmen fiyat zayıf seyrini sürdürüyor. Haftalık veriler, XRP yatırım ürünlerine 20,3 milyon dolar giriş olduğunu gösterirken, dijital varlık fonlarının genelinde 1,5 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Buna karşın XRP fiyatı son 24 saatte 1,2360 dolardan 1,1497 dolara geriledi ve gün içinde 1,14 dolar civarını test etti.

Fon akışı sürerken fiyat baskısı devam etti

Piyasadaki temel çelişki, olumlu görülen bazı göstergelerin fiyatlara yansımaması oldu. Son günlerde 25 milyondan fazla XRP’nin borsalardan çekildiği aktarılırken, bu eğilim genellikle kısa vadeli satış baskısından çok daha uzun vadeli birikime işaret ediyor. Ancak fiyat hareketi, yatırımcıların şimdilik bu verilerden çok teknik destek seviyelerine odaklandığını gösterdi.

XRP yatırım ürünlerine haftalık 20,3 milyon dolar giriş yaşanırken, dijital varlık fonlarının genelinde 1,5 milyar dolarlık çıkış görülmesi dikkat çekti.

XRP ağı bu hafta 14. yılını da geride bıraktı. Ağın 2012’deki başlangıç süreciyle birlikte toplam 100 milyar arz yapısı oluşturulmuştu. Buna rağmen son fiyat hareketi, yıl dönümü ve fon girişleri gibi gelişmelerin piyasa yönünü tek başına değiştirmeye yetmediğine işaret etti.

Teknik görünümde destek ve direnç seviyeleri öne çıktı

Satış baskısının, daha önce ilkbahar boyunca önemli bir destek olarak izlenen 1,25 dolar seviyesinin altına inilmesinin ardından hız kazandığı belirtildi. Böylece XRP, son dört ayda öne çıkan 1,20 dolar ile 1,60 dolar bandındaki tüm kazanımlarını geri verdi. Piyasada şimdi şubat ayındaki sert satış döneminde test edilen destek bölgeleri yeniden gündeme geliyor.

İşlem hacmi de destek testleri sırasında belirgin biçimde yükseldi. Fiyatın 1,14 dolar bölgesine indiği süreçte toplam hacim 248,2 milyon XRP’ye ulaştı. Bu seviye, hafta içindeki en güçlü işlem patlamalarından biri olarak kayda geçti. Kısa süreli tepki alımı görülse de bu dönüşün ardından hacmin sıradan düzeylerde kalması, toparlanmanın gücüne yönelik soru işaretlerini artırdı.

Gösterge Seviye 24 saatlik zirve $1,2360 24 saatlik kapanışa yakın seviye $1,1497 Yakın destek bölgesi $1,14 ile $1,15 Alt destekler $1,11 ve $1,00 altı İlk güçlü direnç $1,28

Göstergeler kırılma riskine işaret etti

Aylık RSI göstergesinin 43 seviyesinin altına indiği belirtildi. Bu seviye, XRP tarihinde sınırlı sayıda görüldü ve geçmişte daha geniş çaplı piyasa sıfırlanmalarıyla aynı döneme denk geldi. Bununla birlikte, bu görünümün tek başına hemen dip oluştuğu anlamına gelmediği de vurgulanıyor.

Ocak ayındaki yükseliş denemesi 2,40 dolar civarında dururken, mayıs ayındaki ikinci toparlanma çabası da 1,54 dolar çevresinde sonuçsuz kaldı. Art arda başarısız kalan bu ataklar, daha geniş çaptaki düşüş eğilimini güçlendirdi. Bu nedenle mevcut tabloda asıl sorun düşüşün kendisinden çok, tepki yükselişlerinin kalıcı olamaması olarak görülüyor.

1,14 dolar ile 1,15 dolar aralığı kısa vadede en yakın destek bölgesi olarak izlenirken, 1,28 dolar seviyesi yeniden aşılmadıkça piyasa algısında kalıcı bir dengelenme sağlanması zor görünüyor.

Analistler, 1,14 dolar bölgesinin korunamaması halinde odağın önce 1,11 dolara, ardından 1,00 doların altındaki alanlara kayabileceğini belirtiyor. Buna karşılık 1,28 dolar seviyesi artık destekten dirence dönüşmüş durumda. Fon girişleri, borsalardan çıkan XRP miktarı ve büyük yatırımcı hareketleri birikim ihtimalini canlı tutsa da piyasa bu sinyalleri henüz fiyatla doğrulamış değil.