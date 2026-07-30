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Kripto Para

Blumenthal, kripto düzenleme tasarısının denetimi zayıflatacağını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Richard Blumenthal, kripto düzenleme tasarısının denetimi zayıflatacağını açıkladı.
  • 📌 Senato’daki forumda bir mağdur, 2022’deki aşk dolandırıcılığında birikimlerinin büyük kısmını kaybettiğini anlattı.
  • ⚖️ Demokrat senatörler, CLARITY Act metninin tüketici korumasında yetersiz kaldığını savundu.
  • 💼 Washington’da kripto destekli siyasi komitelerin etkisi, $BTC dışındaki düzenleme tartışmalarında da öne çıktı.
Onur Atam
Onur Atam

ABD Senatörü Richard Blumenthal, kripto para sektörüne yönelik eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı. Connecticut eyaletini temsil eden Demokrat senatör, çok milyon dolarlık bir aşk dolandırıcılığı dosyasında mağdur ifadesi sonrası yaptığı açıklamada, suçluların dijital varlıkları hızlı ve geri döndürülemez para transferi için kullandığını savundu.

İçindekiler
1 Senato forumunda dolandırıcılık vurgusu
2 CLARITY Act tartışması büyüyor
3 Demokrat senatörlerden ortak itiraz
4 Siyasi finansman boyutu öne çıktı

Senato forumunda dolandırıcılık vurgusu

Blumenthal, Capitol Hill’de düzenlenen Senato forumunun ardından X üzerinden yaptığı paylaşımda, kripto paraların suçlular için tercih edilen araç haline geldiğini öne sürdü. Açıklamasını, 2022 yılında bir aşk dolandırıcılığı nedeniyle birikimlerinin büyük bölümünü kaybettiğini anlatan Lori Flowers’ın Senato’daki ifadesine dayandırdı.

İlaç sektöründe hesap yöneticisi olarak görev yapan Flowers, dolandırıcıların fonları hızlı biçimde taşımak için kriptoyu kullandığını, işlemlerin de geri alınamadığını söyledi. Bu yönüyle dijital varlıkların, mağdurlar açısından zararın izini sürmeyi daha zor hale getirdiği görüşü öne çıktı.

Richard Blumenthal, suç gelirlerinin aklanmasının dijital varlıklarla kolaylaştığını savunurken, kripto paraların dolandırıcılık ağlarında sık kullanıldığını dile getirdi.

CLARITY Act tartışması büyüyor

Blumenthal, bu hafta başında topladığı forumda Senato’daki CLARITY Act tasarısını da hedef aldı. Tasarı, dijital varlıklar için daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlıyor. Ancak Blumenthal, metnin eyalet başsavcılarının rolünü sınırlayarak yaptırım gücünü zayıflatacağını ve etik korumaları yetersiz bıraktığını belirtti.

CLARITY Act, ABD’de kripto piyasasına ilişkin yetki alanlarını daha açık tanımlamayı hedefleyen bir düzenleme girişimi olarak öne çıkıyor. Tasarı etrafındaki tartışma, yalnızca piyasa kurallarıyla sınırlı kalmıyor; tüketici koruması ve denetim kapasitesi de itirazların merkezinde yer alıyor.

Elizabeth Warren, tasarının son halini büyük boşluklarla dolu olarak nitelendirirken, tüketiciler ve denetim kurumları açısından ciddi riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

Demokrat senatörlerden ortak itiraz

Blumenthal’ın tutumu, Senato’daki diğer Demokrat isimlerin yaklaşımıyla da örtüşüyor. Bankacılık Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyesi Elizabeth Warren, tasarının son metninde büyük açıklar bulunduğunu savundu. Chris Van Hollen ile Lisa Blunt Rochester da düzenlemenin tüketicileri yeterince korumadığını söyleyerek itiraz eden isimler arasında yer aldı.

Son dönemde ilerici kanatta kripto sektörüne yönelik siyasi söylem daha da sertleşti. Bağımsız sosyalist Senatör Bernie Sanders, Minnesota’daki kampanya etkinliğinde kripto sektörüne karşı mücadele yürüteceğini söyledi. Warren da kripto odaklı siyasi eylem komitelerinin Washington’daki artan etkisini eleştirdi.

Siyasi finansman boyutu öne çıktı

Kripto destekli süper PAC yapıları arasında Fairshake ve bağlantılı kuruluşlar, ABD siyasetindeki en büyük finansal aktörlerden bazıları haline geldi. Bu tablo, dijital varlık düzenlemelerine ilişkin tartışmanın yalnızca finansal sistemle değil, siyasi etki alanıyla da doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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