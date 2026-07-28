Securitize, SEC kaydıyla yatırım danışmanlığı hizmeti sunacak

Securitize, yatırım danışmanlığı birimi Securitize Capital LLC’yi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na kayıt ettirdi. Bu adım, şirketin mevcut faaliyet alanlarının üzerine yeni bir düzenlenmiş hizmet eklemesini sağladı. Böylece Securitize, ihraç süreçlerinin düzenlenmesi ve devir işlemlerine odaklanan altyapısını daha geniş bir çerçeveye taşıdı.

Yeni kayıt hizmet alanını genişletti

Şirket halihazırda aracı kurum, transfer acentesi ve alternatif işlem sistemi işletmecisi olarak faaliyet gösteriyordu. Yeni SEC kaydıyla birlikte yatırım danışmanlığı da bu yapıya eklendi. Bu genişleme, özellikle varlık yöneticileri ile kurumsal yatırımcıların düzenlemelere uyumlu biçimde tokenleştirilmiş ürünlere erişimi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Securitize, Securitize Capital LLC’nin SEC nezdinde yatırım danışmanı olarak kaydıyla düzenlenmiş platformunu genişlettiğini, bunun da varlık yöneticileri, kurumsal yatırımcılar ve diğer gelişmiş piyasa katılımcıları için danışmanlık kapasitesi eklediğini açıkladı.

Securitize, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde temsil edilmesine odaklanan önde gelen şirketlerden biri olarak biliniyor. Grup bünyesindeki iş kolları arasında tokenleştirilmiş ABD Hazine kağıtları, para piyasası fonları ve özel kredi ürünlerinin ihraç ve ikincil piyasa işlemleri yer alıyor. Şirket ayrıca BlackRock’un BUIDL fonu için zincir üstü kayıt hizmeti sunan önemli kurumlardan biri konumunda bulunuyor.

Mini sözlük: RWA, yani gerçek dünya varlıkları, tahvil, fon payı veya kredi gibi geleneksel finans ürünlerinin blokzincir üzerinde dijital temsilini ifade eder. BUIDL ise BlackRock’un tokenize para piyasası fonu olarak öne çıkıyor.

Kurumsal yatırımcılara uyum odaklı erişim

Yatırım danışmanı kaydı, büyük finans kuruluşlarının uzun süredir karşılaştığı temel bir düzenleyici boşluğu kısmen giderebilir. Kurumsal oyuncular, tokenleştirilmiş ürünlere erişirken yalnızca teknolojik altyapı değil, aynı zamanda uyum süreçlerine uygun danışmanlık desteği de talep ediyor. Bu gelişme, Securitize’ın yalnızca teknik sağlayıcı olarak değil, daha kapsamlı bir hizmet platformu olarak konumlandığına işaret ediyor.

Varlık yöneticileri açısından bu adım, tokenizasyon alanında ürün geliştirme ve dağıtım süreçlerinin daha bütüncül biçimde yürütülmesine imkan tanıyabilir. Düzenleyici tarafta ise büyüyen piyasanın daha yakından izlenmesi için yeni bir temas noktası oluşuyor. rwa.xyz verilerine göre tokenleştirilmiş piyasanın büyüklüğü 3,8 milyar dolara ulaşmış durumda.

Yeni SEC kaydı, büyük şirketlerin blokzincir tabanlı finans ürünlerini yasal çerçeve içinde piyasaya sürmeye hazırlandığı döneme denk geliyor.

Rekabetin arttığı bir döneme denk geldi

Bu kayıt, tokenleştirilmiş varlık pazarında rekabetin hızlandığı bir dönemde geldi. Düzenlemelere uyumlu ürün geliştirme yarışı sürerken, farklı RWA platformları ve varlık yöneticileri de kendi çözümlerini piyasaya hazırlıyor. Avrupa’da MiCA çerçevesi ve kripto bağlantılı yatırım ürünlerine yönelik onay süreçleri, sektör oyuncularının düzenlenmiş yapılar kurma eğilimini güçlendiriyor.

Securitize’ın son hamlesi, tokenizasyon pazarında altyapı, ihraç, ikincil piyasa ve danışmanlık hizmetlerini aynı çatı altında toplama stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirketin bu yapıyla kurumsal müşterilere daha geniş kapsamlı hizmet sunmayı hedeflediği anlaşılıyor.